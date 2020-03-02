Появилась меткая фотожаба на обострение конфликта в Сирии

Блогер и политолог Алексей Голобуцкий жестко высмеял обострение военного конфликта в Сирии, причиной которого стал удар войск Сирии по турецким позициям вечером в четверг, 27 февраля.

Соответствующую карикатуру он опубликовал в своем Telegram-канале.

На фотожабе можно увидеть жительницу Славянска (Донецкая область) Галину Пышняк, которая стала героиней видеофейка российских пропагандистов, показанного в эфире 12 и 13 июля 2014 года, в котором заявила, что украинские военные распяли трехлетнего мальчика на глазах у его матери на Донбассе.

В карикатуре женщина не менее убедительно утверждает, что "сама видела сирийского мальчика в трусиках, которого распяли турецкие солдаты".

Как сообщалось, ранее Турция нанесла разрушительный удар по военному аэродрому в Сирии, в результате чего объект стал "непригодным для использования".

Подробнее об обострении ситуации в Сирии и возможности прямого вооруженного конфликта между Россией и Турцией читайте в материале "Апострофа": Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит.