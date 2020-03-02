Турция нанесла разрушительный удар по военному аэродрому Асада в Сирии

Вооруженные силы Турции во время новой операции "Весенний щит" в Идлибе, в Сирии, сбросили бомбы с неба на военный аэродром, контролируемый правительственными войсками Башара Асада в районе Нейраб в провинции Алеппо.

Об этом сообщает Anadolu, где отмечается, что в результате объект стал "непригодным для использования". По информации издания, войска Башара Асада якобы использовали этот объект для атак на военных Турции и населенные пункты в Идлибе.

Известно, что удар по аэродрому нанесли силами беспилотников и артиллерии турецких Вооруженных сил.

Напомним, сирийские войска, которые поддерживает Россия, нанесли удар по турецким позициям вечером 27 февраля. В результате атаки погибли не менее 33 турецких военных. В ответ на это в ночь на 28 февраля Турция нанесла удар по сирийским объектам.

Подробнее об обострении ситуации в Сирии и возможности прямого вооруженного конфликта между Россией и Турцией читайте в материале "Апострофа": Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит.