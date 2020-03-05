Путин сделал циничное заявление на встрече с Эрдоганом в Москве: опубликовано видео

На встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом российский президент Владимир Путин объяснил гибель турецких военных в Сирии тем, что правительственные войска Башара Асада, которого поддерживает Россия, во время нанесения удара считали, что их там нет.

О подробностях переговоров сообщает Telegram-канал "Карточный Домик: Россия".

Как сказано в сообщении, Владимир Путин на проходящей в Москве встрече с Эрдоганом заявил, что ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует прямого разговора глав двух государств.

Российский президент выразил соболезнования по поводу гибели турецких военных в Сирии, при этом добавив, что сирийская армия не знала об их местонахождении.

Напомним, что в сирийской провинции Идлиб вечером 27 февраля в результате авиаудара войск режима Башара Асада погибли турецкие военные, многие получили тяжелые ранения. В ответ на это Турция начала военную операцию "Весенний щит".

Подробнее об обострении ситуации в Сирии и возможности прямого вооруженного конфликта между Россией и Турцией читайте в материале "Апострофа": Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит.