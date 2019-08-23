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Атака на Роттердам+: как власть подыгрывает Коломойскому

К чему приведёт ситуация по делу Роттердам-

пятница, 23 августа 2019, 16:22
К чему приведёт ситуация по делу Роттердам- Фото: Апостроф / Коллаж

Нарушениями со стороны НАБУ и САП в деле "Роттердам +" должны стать предметом юридической оценки, а пока все больше фактов свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы подыгрывают интересам олигарха Игоря Коломойского. Такое мнение высказал бывший глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк. Предлагаем полный текст заявления.

Подводим итоги недели:

1. "Фальсификаторы" НАБУ и САП проигрывают суды. Дело "Роттердам +" на 3-й год фальсификаций со стороны НАБУ подходит к логическому завершению:

- отсутствуют доказательства;

- подтверждается юридическая "ничтожность" дела;

- идет сокрушительное поражение в судах;

Расследование происходило с игнорированием решения судов и экспертиз, которыми признана законность, соблюдение процедур и обоснованность действий Комиссии, экономическую обоснованность формулы.

Поэтому, вопиющие нарушения со стороны НАБУ и САП еще должны стать предметом юридической оценки.

2. Слепота НАБУ и САП

Кроме фальсификаций, НАБУ и САП специализируются на закрывании глаз и бездействии в резонансных делах хищения Приватбанка, Укрнафты и свежей активности Центрэнерго - и все в пользу олигарха Игоря Коломойского.

Среди специалистов не секрет, что текущая схема злоупотреблений на Центрэнерго выглядит следующим образом:

- уголь покупается по 2500 грн / т - это выше цены Роттердам +, то есть по завышенной себестоимости;

- себестоимость электрической энергии с такой ценой угля составляет не менее 1.90 грн / кВт.ч;

- но продажа происходит почти исключительно предприятиям Коломойского по цене 1.30 грн / кВт.ч, то есть с убытком 30%.

В результате прибыльное предприятие Центрэнерго становится резко убыточным, оборотные средства вымыты - запасы угля критичны, а источники для закупки отсутствуют.

Но это и есть цель деятельности Сытника в НАБУ - не замечать и не расследовать злоупотребления Коломойского, тогда как происходит банкротство Центрэнерго на глазах у всех.

3. "Роттердам +" оказывается самым дешевым

В Офисе президента состоялась резонансное совещание по ситуации в энергетике.

Выяснилось, что имеем следующие цены:

- 4000 грн / тонна - себестоимость угля государственными шахтами. Фактическая продажа происходит по этой цене. Все мы, граждане Украины, через бюджет доплачиваем дотации 1500 грн / тонна к цене реализации 2500 грн / тонна;

- 1800-1900 грн / тонна - текущие цены угля, доставленного из ЮАР, Колумбии или США. Указанные цены иметь тенденцию к сезонному росту осенью-зимой и зависят от курса валют;

- 1740 грн / тонна - цена "Роттердам +", то есть индекс API2 с учетом логистики усредненный за 12 месяцев является самым дешевым.

Таким образом, вполне логично в качестве ценового ориентира пользоваться раскрученным "Роттердам +", как наиболее прозрачным, ликвидным и релевантным.

4. Поддержка олигарха Коломойского

Инициативы Геруса, представителя Зеленского в правительстве, направленные на снижение тарифов на электрическую энергию, в большей степени для промышленности.

Вы можете логично спросить: почему только для промышленности?

Возможно потому, что они заботятся о своем работодателе, бывшем владельце ПриватБанка, а вопросы населения их не интересуют.

5. Советник президента Андрей Герус и НАБУ работают на Коломойского

За "медийно-юридической пузырем" дела "Роттердам +", даже невооруженным глазом видно господина Коломойского, участие которого проявляется манипуляциями и пропагандой на медийном направлении, которые чаще всего высказывал Андрей Герус при поддержке 1+1; а также фальсификациями на юридическом направлении, за которые могли отвечать Артем Сытник, используя ресурсы НАБУ, и прокуроры САП.

Подводя черту этим итогам хочу обратиться к журналистам: общество нуждается в расследовании согласованных действий и сотрудничества НАБУ и Геруса в пользу Игоря Коломойского, и, скорее всего, все это будет стоит внимания далеко не одного расследования.

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