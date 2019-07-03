Наливайченко Валентин Александрович

Дважды экс-руководитель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко может похвастать не только длительной работой в украинских спецслужбах, но и весьма успешной политической карьерой. Впрочем, после отставки с должности главы СБУ в 2015 году Наливайченко хоть и создал собственный политпроект "Справедливость", однако, несмотря на периодические появления на билбордах, активности в информационном поле на протяжении последних лет заметно было меньше.



Политический путь

О Наливайченко как о перспективном политике заговорили во времена "позднего" Виктора Ющенко. После того, как бывший дипломат, успевший поработать в посольствах Украины в Финляндии, Беларуси и США и в МИД Украины на должности замминистра, возглавил Службу безопасности в 2006 году (до 2009 года Наливайченко исполнял обязанности руководителя СБУ), среди экспертов начали звучать версии о том, что Ющенко, стремительно теряющий позиции и рейтинг, может назначить руководителя «конторы» своим приемником. Однако этого так и не произошло: в 2010 году третий президент Украины пошел на выборы сам и бесславно проиграл, заняв лишь пятое место с результатом 5,45% голосов.

Вместо похода в президенты Наливайченко в 2010 году получил в нагрузку должность главы политсовета партии "Наша Украина" - практически нежизнеспособной структуры, которую покинул уже через два года. Впрочем, это не помешало ему в 2012 году стать народным депутатом от "УДАР".

Валентин Наливайченко исполнял обязанности руководителя СБУ Фото: УНИАН 1 / 1 В 2010 году получил в нагрузку должность главы политсовета партии "Наша Украина" Фото: из открытых источников 1 / 1 В 2012 году стал народным депутатом от партии "УДАР" Фото: из открытых источников 1 / 1 В феврале 2016 года Наливайченко вместе с Юлией Тимошенко объявили об объединении Фото: УНИАН 1 / 1 Валентин Наливайченко создал собственную партию "Справедливость" Фото: bukinfo.com.ua 1 / 1 В июне 2018 года Наливайченко официально заявил о своем желании самостоятельно баллотироваться на президентских выборах-2019 Фото: facebook.com/SpravedlyvistUA 1 / 1

После Революции Достоинства в 2014 году по квоте партии Виталия Кличко Наливайченко вновь получил должность председателя СБУ. Однако уже в июне 2015 года Верховная Рада проголосовала за его отставку – якобы из-за конфликта с Банковой. В то же время звучали обвинения из-за инертности спецслужбы во время оккупации Крыма Россией, а также во время российской агрессии на Донбассе в 2014 году. В результате Наливайченко покинул "УДАР" и после непродолжительного затишья огласил о создании общественная организация "Антикоррупционное движение".

В феврале 2016 года Наливайченко вместе с Юлией Тимошенко объявили об объединении. После этого Наливайченко начал создавать собственную партию "Справедливость", а в июне 2018 года официально заявил о своем желании самостоятельно баллотироваться на президентских выборах-2019.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года идет под вторым номером от партии "Батькивщина".

Скандалы

Наливайченко неоднократно критиковали из-за его учебы в Институте внешней разведки имени Андропова КГБ СССР в Москве в начале 90-х годов прошлого столетия. И даже требовали его люстрации в связи с тем, что тот является "выходцем из КГБ". Однако тот утверждает, что в 1994 году в чине старшего лейтенанта подал соответствующий рапорт об отчислении возвратился на Украину в распоряжение СБУ. Впрочем, в апреле того же года на основании поданного рапорта старший лейтенант Наливайченко был уволен в запас приказом председателя СБУ Евгения Марчука "в связи со служебным несоответствием". После чего Наливайченко перешел на дипломатическую службу.

Также Наливайченко неоднократно связывали с группой "газовиков", в частности, с бывшим главой Администрации президента Виктора Януковича – Сергеем Левочкиным и олигархом Дмитрием Фирташем. В частности, в 2015 году нардеп Татьяна Черновол заявила о том, что экс-глава СБУ летал в Рим на чартере, якобы принадлежащем авиакомпании, связанной с Левочкиным. Сам Наливайченко, а также представители его команды всячески отрицает данные связи.

В результате расследований журналистов стало известно о связях Наливайченко со скандальным бизнесменом Виктором Полищуком, чья жена Лилия Резвая, согласно сообщениям СМИ, является племянницей жены премьер-министра России Дмитрия Медведева. В орбиту Полищука входили сеть "Технополис" и "Эльдорадо", ныне обанкротившийся банк Михайловский, а также торговый центр Gulliver. Журналисты обратили внимание на то, что после того, как СБУ возбудила уголовное дело против Полищука дочь Валентина Наливайченко Ольга была назначена заместителем главы юридического департамента компании Полищука "ТехЭнергоТрейд". После чего СБУ закрыла производство.

Фото: Апостроф

Декларация

Семье Наливайченко принадлежат:

2 квартиры (72,9 и 379,4 квадратных метров), 3 земельных участка (1000, 2000, 1200 квадратных метров), садовый (дачный) домик – 357 квадратных метров

Собственного автомобиля у Наливайченко нет.