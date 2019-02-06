Непонятные запреты на валюту: какое "улучшение" ждет украинцев

Закон "О валюте и валютных операциях" вступит в силу 7 февраля. Каких нововведений стоит ожидать украинскому бизнесу и населению, "Апострофу" рассказал финансист, экс-заместитель главы Национального банка Украины Александр Савченко.

На самом деле этот закон, а также ряд постановлений, которые подготовил Национальный банк Украины, крайне важны. Бизнес и украинцев ждет ряд улучшений. Например, украинцы смогут перечислять за границу на свой счет до 50 тысяч евро в год. Это прогрессивно и правильно. Также предполагается, что можно будет покупать иностранные акции и облигации. Но здесь четкости нет, ведь в этом есть конъюнктура: например, изменятся цены - сегодня акции стоят 50 тысяч, а завтра 60 тысяч - и уже может произойти нарушение закона. Это шаг в правильном направлении, но довольно слабый и непоследовательный.

В общем, об этих положениях можно говорить часами. И многие из них - правильные и полезные. Например, можно будет проводить обмен валют в онлайн-режиме через систему банк-клиент. То есть послабления для людей состоятся, но их еще нельзя называть либерализацией движения капитала. Поэтому мы все же будем оставаться отсталой страной в сфере валютного регулирования.

Но в целом, если брать бизнес, то там произошли довольно существенные улучшения: бизнес сможет инвестировать из-за рубежа, получать кредиты без регистрации. К сожалению, сохраняется обязательная продажа. Остается для меня лично непонятным запрет на валютные кредиты украинскому бизнесу от украинских банков. Только экспортерам можно брать валютные кредиты. В то же время в этом законе запускается рынок "форвардов", которые смогут хеджировать валютные риски. А если есть возможность это делать, то нет смысла блокировать валютное кредитование. Так и получается - то шаг вперед, то шаг назад.

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Еще одна проблема, которая здесь возникнет, касается того, что многие положения этого закона поставлены в зависимость от принятия нового закона, который раскрывает данные о физических и юридических лицах. Это законодательство навязывается сейчас американцами для многих стран. Мы - чемпионы и хотим быть одними из первых, кто принял этот закон. Однако я уверен, что он не будет принят до 7 февраля, а потому ключевые положения этого закона и постановлений не будут работать. То есть у нас будет такая же неопределенная ситуация, и это уже, к сожалению, стало традицией для украинского парламента и Нацбанка. Иными словами, простые операции регламентируются десятками постановлений, законов, и очень трудно в таких непрозрачных условиях разобраться инвесторам. В общем, шаги происходят в правильном направлении, но они - очень непоследовательны, нечеткие и предусматривают откат.

Александр Савченко в студии АпострофTVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

Что же касается нормы, что закон позволит НБУ применять ограничения в случае ухудшения экономических показателей, то здесь трудно комментировать: непонятно, о каких именно ограничения идет речь. По крайней мере, я советовал бы сотрудникам НБУ: можно снять все ограничения на движение капитала и оставить только два инструмента, а все остальное - горы постановлений - отменить. При этом оставить инструменты, которые будут означать то, что в условиях мировых финансовых кризисов или радикального ухудшения валютно-финансовой ситуации в Украине НБУ будет два следующих инструмента:

1. По текущим бизнес-операциям вводить режим оплаты "Т+3". Это означает, что если вы хотите заплатить валюту за какой-то товар или услугу, то можете это делать только на третий день, после того как вы зачислили средства на счет для оплаты. Это приводит к тому, что тормозится отток капитала через торговые операции, а это - основной канал.

2. НБУ имеет право ограничивать капитальные операции, например, перечисление денег за границу до 30 дней. В этом случае отток капитала не сможет сильно ухудшить ситуацию на валютном рынке Украины.

По моему мнению, именно этих двух инструментов достаточно для НБУ и страны, которые будут тормозить ухудшение валютной ситуации в случае финансового кризиса или политического кризиса в Украине. К сожалению, есть традиция - вводить тысячи мелких каких-то запретов, которые будут предусматривать согласование, получение разрешений. А это будет создавать дополнительную бюрократию, неуверенность и коррупцию.