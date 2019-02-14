Сложный путь бизнеса в Украине: как остановить "выбивание" денег

Украина после стремительного скачка в рейтинге Doing Business Index замедлила темпы роста. О причинах "падения", проблемах ведения бизнеса в нашей стране, а также путях их решения – в интервью "Апострофу" рассказал председатель Офиса эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office – BRDO) Алексей Гончарук.

- За пять лет в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business Index Украина достигла огромного прогресса. Однако за последний год продвижение незначительное. Самая плохая ситуация с доступом к электроэнергии. Почему так трудно предпринимателю подключиться к электросети?

- Электросети (облэнерго) - это частные компании, которые являются естественными монополиями. Этот момент и есть источником всех проблем, потому что у потребителя/предпринимателя, который хочет подключиться, фактически нет выбора. Облэнерго об этом знает и стремится воспользоваться, чтобы заработать как можно больше (максимально сэкономить и перевести все затраты на потребителя). На это накладывается и коррупция, которая существует в облэнерго - отдельные функционеры в естественных монополиях заинтересованы, чтобы подключиться без неофициальных платежей было максимально сложно - почти невозможно. А чтобы ни у кого не оставалось сомнений в этом, - отдельные подключения могут тянуться годами.

Но даже если бы с облэнерго все было хорошо, есть еще проблема сложности процедур отвода земельных участков, которые нужно пройти, чтобы проложить линию электропередач. Все это накладывается друг на друга. И в результате, чтобы подключиться к электросети, вам нужно потратить кучу времени и денег. Однако, хуже всего - непредсказуемость таких расходов делает планирование бизнеса крайне проблематичным.

Как видите, крайне низкое место Украины в рейтинге Doing Business по компоненту getting electricity не беспочвенно. Это при том, что рейтинг оценивает только ситуацию в Киеве - в регионах ситуация очень разная, и часто значительно хуже, чем в столице. В общем, подключение к электросетям сейчас является одной из самых больших проблем для инвесторов.

Однако, есть и хорошие новости. В прошлом году удалось сделать очень много для преодоления этой проблемы. Были приняты нормативные акты, которые принципиально меняют саму логику подключения. Отныне облэнерго не сможет морочить вам голову техническими условиями и особыми процедурами, а обязано будет подключить по заранее установленным срокам и стоимости. Модель изменилась, и мы очень надеемся, что в течение следующих двух-трех месяцев она заработает и повлияет на рейтинг.

Также должен заработать механизм штрафных санкций, которые облэнерго будет обязано заплатить потребителю за то, что последнего отключили от электроэнергии на долгое время. Размеры там небольшие, но сам факт наличия - это уже хорошо. Это также должно повлиять на рейтинг.

Итак, в следующем году мы ожидаем роста в рейтинге, хотя это все еще зависит от «Киевэнерго» и от практики реальных подключений в городе Киеве, так как Всемирный банк, как правило, интересует не теория, а практика.

Алексей Гончарук в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

- Несколько лет назад Украина прогрессировала в Doing business гораздо быстрее. Что нужно сделать для того, чтобы подняться на несколько десятков позиций, хотя бы до первой полусотни с 71-й?

- Серьезный скачок был сделан достаточно давно, пять лет назад, и с тех пор мы постепенно растем. Это демонстрация стабильной динамики. В прошлом году на пять пунктов поднялись. И это лучше, чем у наших соседей. У нас второй показатель по Европе, только Бельгия выросла больше, чем мы, а все остальные страны поднялись меньше, или даже упали. Например, Румыния упала на 7 позиций.

Специфика рейтинга такова, что даже для того, чтобы стоять на месте, тебе все равно нужно делать реформы. А все потому, что вокруг все делают реформы, и если тот, кто был у тебя за спиной, усовершенствовал определенным образом процедуры, а ты ничего не сделал, то ты проседаешь.

Конечно, определенный запас для того, чтобы потихоньку расти еще есть, однако, для прыжка нужны действительно комплексные решения. Полтора года назад вместе с Минэкономики и правительством мы согласовали такое решение и подготовили комплексный законопроект №8124, который сейчас в парламенте. Надеемся на его рассмотрение и принятие.

Также в ближайшие месяцы может быть принят закон "О медиации", это такая своеобразная процедура урегулирования досудебных споров, когда стороны между собой имеют определенную логику работы с медиатором, и она помогает им договариваться добровольно и не тратить время, средства на то, чтобы развязывать этот спор в суде. Это очень положительный момент, он оценивается Всемирным банком как признак того, что мы имеем элемент цивилизованной системы разрешения споров. В Украине сейчас этого нет, но если будет принят этот закон, то в какой-то степени также будет достигнут определенный рост.

- Чего можно ожидать в этом году, во время двух избирательных кампаний?

- Думаю, что будет сложно работать с парламентом, но проще с правительством. Дело в том, что рейтинг публикуется буквально перед выборами. Это значит, что результат Украины в рейтинге будет одним из инструментов, с помощью которого можно показать, что что-то действительно меняется в регулировании экономики. Это хорошая возможность для власти и угроза для оппозиционных сил, которые в парламенте будут делать все, чтобы замедлить изменения.

Алексей Гончарук в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

Поэтому, мы традиционно делаем ставку на работу с правительством и вместе с Минэкономики уже подготовили проект комплексного постановления по целому ряду тактических изменений, которые позволят нам как минимум не упасть в следующем году. Потому что главное - это динамика, когда ты показываешь, что медленно, но меняешься, совершенствуешься. Очень важно не допустить движения назад, так как именно эта динамика является сигналом для инвесторов о том, что страна работает в правильном направлении.

- Для оплаты налогов в Украине, по подсчетам того же Всемирного банка, предпринимателю надо 327 часов, тогда как в Европе в среднем - 214. Как можно приблизиться к этим показателям?

- Это проблема, прежде всего, удобства администрирования налогов. Общая логика очень простая: государство должно построить систему сборов налогов таким образом, чтобы она была максимально удобной, чтобы бизнес не занимался тонами бумаг, которые он должен подписывать. Итак, самое простое, что можно сделать - это сократить количество бумажек, которые надо подготовить и подписать. Здесь есть две составляющие, первая - это цифровизация процессов, когда с помощью электронных баз, сервисов, то, на что раньше уходило много времени и бумаги, переходит в онлайн и становится проще.

Вторая - отмена устаревших и ненужных бумажек и процедур. Возможно, раньше они имели смысл, но сейчас, кроме привычки, никаких аргументов их оставлять нет. Привычка заставлять бизнес тратить время на дополнительные бумажки - плохая, а от плохих привычек нужно избавляться.

Кстати, в последнее время дерегуляция в Украине достигала "промышленных масштабов" - за последние три года правительство отменило более тысячи регуляторных актов и еще более 400 уже готовятся к отмене. В то же время, принцип "не навреди" справедлив и для дерегуляции, поэтому делать это нужно разумно, после анализа, иначе можно отменить что-то очень важное. Такой подход мы называем "разумное регулирование". В каждом отдельном случае нужно задавать себе вопрос: "С какой целью создавали регулирование, которое ты планируешь отменить?" Только поняв эту логику, можно принимать дальнейшее решение. Подход, когда ты просто берешь и бездумно отменяешь документы или отдельные инструменты, опасен.

- В союзе предпринимателей мне рассказали о схеме, которую применяют, чтобы "сбивать" штрафы. Приходит Гоструда и требует определенный пакет документов, необходимый для проверки. Среди них - личная карточка работника, которая содержит его персональные данные. Если предприниматель предоставляет ее, то нарушает семь законов и может получить иск в суд от этого работника. Если отказывается это делать, то Гоструда считает, что им не предоставили полный пакет документов, необходимый для проверки, и может наложить штраф – 372 тысячи гривен за каждого работника. И когда проверяющие органы хвастаются дополнительными начислениями, которые они сняли с предпринимателей, возникает вопрос - какая часть из них была получена таким вот образом и как этому противостоять?

- Во-первых, штрафы в 300-400 тысяч гривен - это фактически "смертная казнь для малого и среднего бизнеса", и я не думаю, что это хорошая идея. Штрафы, конечно, нужны, но я сторонник регулирования, направленного на создание стимулов. Пугать бизнес - плохой способ построения доверия.

Во-вторых, основа нашей инспекционной системы до сих пор постсоветская, поэтому она часто работает по логике "найти и наказать". Это означает, что 25 лет инспекторы приходили на проверку с целью найти нарушения и очень расстраивались, когда таких нарушений не находили, потому что потом в таком случае попадали "на карандаш" во время прокурорской проверки.

В то же время, во многих сферах мы до сих пор имеем постсоветское регуляторное поле, которое часто строилось с целью "устранения законодательных пробелов" и потому регулировало почти все что надо и не надо. При таких условиях государство выдвигает к бизнесу тысячи разбросанных по разным нормативных актах требований, а бизнес обычно не может их постичь и как следствие - не знает и не понимает их.

Алексей Гончарук в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

Представьте себе дезориентированный тысячами требований бизнес, к которому приходит инспектор, единственная цель которого найти нарушения - идеальная ситуация для коррупции, поэтому бизнесу значительно проще договориться и не иметь проблем.

Таким образом менять систему нужно в корне - вводить рискориентированный подход. Это означает, что государство создает требования только там, где есть реальная опасность, которую он хочет устранить.

Исходя из этой логики, государство контролирует также с целью выявления рисков и помогает бизнесу их минимизировать. Например, чтобы в вашей кофейне не случалось пожаров, вы должны выполнять пункты 1,2,3,4,5. Эти все требования прописывают в виде чек-листов и объясняют, от каких реальных угроз государство хочет уберечь и что предприниматель должен сделать, чтобы этого достичь. Фактически это будет помощью, чтобы справляться со всеми рисками. Чек-листы по проверкам должны быть открытыми, чтобы бизнес мог использовать их для самоконтроля, а у инспектора не было соблазна требовать то, чего он не имеет права требовать. Сейчас это случается очень часто.

- Сейчас процесс проверок немного напоминает "выбивание" денег.

- Трудно не согласиться, но ситуация постепенно меняется. В прошлом году правительство утвердило разработанные BRDO методики, основанные на мировой практике, как правильно строить работу инспекционных органов и запустило государственный портал inspections.gov.ua, что меняет логику планирования и фиксации результатов проверок. Теперь все это будет происходить в режиме онлайн, а вся информация о работе системы будет сохраняться в формате открытых данных.

Все лето мы проводили тренировки работников инспекции, и осенью они приступили к тому, чтобы обновить свои внутренние документы, чтобы в этом году проверять все более цивилизованно. 2019 год будет еще во многом переходным, так инспекции должно перестроить работу своих территорий, а это на самом деле очень большой масштаб - более 17 тысяч инспекторов (без учета налоговой), которые больше 200 тысяч раз приходят к бизнесу что-то проверять. Думаю, в 2020-м изменение в работе инспекторов уже будет более чем ощутимы.

Хотя, отдельные положительные изменения статистика показывает уже сейчас - в прошлом году инспекторы зафиксировали нарушения лишь в 63% проверок, а в 2017 аналогичный показатель был более 90%. Это означает, что практика, когда инспектор стремится зафиксировать нарушение на каждой проверке - уходит в историю, и это очень хорошо. Давление на бизнес уменьшается.

- Как же сделать, чтобы не "выбивали" денег?

Здесь нет простого ответа. Если коротко, то инспектору нужно дать нормальную зарплату и сориентировать на управление рисками, а не взыскание штрафов. Бизнесу также нужно дать инструмент управления рисками, который бы четко перечислял и объяснял государственные требования. И мы это в ближайшее время сделаем.

- То, о чем вы говорите - это другая система, не постсоветская. В прошлом году появилась информация о том, что группа госслужащих-реформаторов хочет создать политическую силу, которая будет либеральную идеологию. Планируется такой политический проект, и если да, то будет ли он участвовать в парламентской кампании?

После Майдана много новых людей пошли во власть и получили неоценимый опыт проведения реальных изменений в стране, поэтому вполне логично, что такие люди стремятся увеличить свое влияние, чтобы сделать для страны больше. Но самый главный урок, который мы получили, работая на государство - для изменений нужны люди. Многие хорошо подготовленных людей. Поэтому мы начали образовательный проект, который называется "Кадровый резерв Украины", в его рамках пытаемся делиться знаниями, организовывать лекции, встречи для того, чтобы мотивировать и помогать подготовиться к приходу на государственную службу людей, которые хотят и чувствуют потребность и силы в себе поработать на государство.

Превратится ли это движение в нечто большее - покажет время, но терять его мы не собираемся. Поэтому уже 18 февраля мы сделаем следующий шаг. Для построения успешной страны время очень важно.

Мнения, высказанные в этой публикации отражают исключительно точку зрения автора и не обязательно совпадают с позицией Представительства Европейского Союза в Украине.