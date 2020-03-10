Клуб самоубийц: как новый Кабмин будет спасать украинскую экономику

В Украине перезагрузили правительство, однако в пересмотре нуждается и экономическая политика государства. "Апостроф" выяснял, что будет с отечественной экономикой при новом Кабинете министров, стоит ли от него ждать прорывов, и, если стоит, то каких именно.

Украина получила новое правительство, которое уже на следующий день после утверждения в Верховной Раде 4 марта провело свое первое заседание.

Однако далеко не все должности в новом Кабинете министров оказались заполненными, например, вакантным остается пост министра экономического развития – от предложения занять его отказался Роман Жуковский, который ранее работал в администрациях Виктора Ющенко и Виктора Януковича. В новом Кабмине планировали (и, вероятно, все еще планируют) создать Министерство промышленного развития и оборонного комплекса, возглавить которое было предложено (вкупе с должностью вице-премьера) Олегу Коростелеву, директору конструкторского бюро "Луч", являющегося флагманом современных военных разработок, однако и он не выразил желания сменить место работы. Помимо этого, нет в новом правительстве министров энергетики и сельского хозяйства, а ведь они также имеют непосредственное отношение к экономической политике государства.

И эта политика нуждается в срочной перезагрузке.

Второй раз уже не смешно

В новом Кабмине, вроде как, понимают важность экономических преобразований. "Среди прочего, что срочно нужно сделать, - усилить экономический блок", - заявил, выступая в Верховной Раде перед голосованием по его кандидатуре на должность премьера Денис Шмыгаль.

Но справится ли новая команда Кабмина (даже если профильные министры будут оперативно назначены) с вызовами экономического характера?

Член совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран, комментируя "Апострофу" ожидания от деятельности нового правительства, был краток, но предельно конкретен: "Жду здорового прагматизма и большей ориентации на национальные интересы. Экономика должна быть на первом месте".

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Олег Устенко также выразил сдержанный оптимизм по поводу ожиданий от работы Кабмина Дениса Шмыгаля. "Я бы ожидал агрессивной работы в плане того, что любыми способами надо пытаться ускорить темпы экономического роста", - сказал он в комментарии изданию. По его словам, новый премьер-министр уже успел сделать важные заявления, в том числе, касающиеся того, что акцент в экономической политике будет делаться на стимулировании внутреннего спроса, а также на введении элементов умеренного протекционизма.

Состав обновленного КабминаФото: kmu.gov.ua

Однако, добавил Устенко, если "успехи" в экономике у нового Кабмина будут такими же, как и "папередников", нынешняя команда уйдет, так же, как и предыдущая.

А такие опасения есть. По словам инвестиционного банкира и финансового аналитика Сергея Фурсы, он не ждет от нынешнего правительства никаких прорывов, "кроме прорывов теплотрассы". Эксперт отметил, что есть много вопросов к министру финансов Игорю Уманскому, а что касается премьера Шмыгаля, то он, видимо, является технической фигурой. "Вряд ли у него есть свои идеи, свое видение, и он (во время выступления в Верховной Раде 4 марта, - "Апостроф") пересказывал речь (президента) Зеленского", - сказал Фурса изданию. Кроме того, по его словам, есть серьезные опасения, что новое правительство может подорвать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). "Это приведет к очень плохим последствиям в экономике", - резюмировал он.

У эксперта института GROWFORD Алексея Куща также нет оптимистических ожиданий от нового Кабмина. В комментарии "Апострофу" он отметил, что ожидания должны опираться на четко прогнозируемые действия, а их нет.

Кущ с иронией вспомнил о программе действий предыдущего правительства, в частности, о планах добиться экономического роста 40% за пять лет. По его словам, никто всерьез и не думал о том, что Кабмин Алексея Гончарука будет работать эти пять лет. "Нынешнее правительство поступило разумнее: они сказали, что будут реализовывать прежнюю программу, чтобы фактор смеха не повторялся - второй раз сказанная шутка уже несмешная, - заявил эксперт. - Но повторение одних и тех же действий с ожиданием другого результата - это признак деменции".

По мнению Алексея Куща, перезагрузку правительства нужно было начинать с пересмотра экономической модели, которую пыталось реализовать правительство Алексея Гончарука: "Премьер должен был сказать, в чем состояли концептуальные ошибки прежнего правительства, почему произошло резкое торможение экономики, которое нельзя объяснить лишь влиянием внешних объективных факторов, и уже после разбора полетов и вынесения диагноза нужно было формировать новую программу. Он мог бы в своем выступлении выделить пять-семь-десять тезисов как реперные точки экономического роста. Вместо этого было выступление ни о чем – дежурные фразы и не более того".

Антикризисный Кабмин

Нужно понимать, что новое украинское правительство будет вынуждено работать в новой "системе координат", которая обусловлена, в первую очередь, внешними факторами. Нетрудно догадаться, что речь идет об ожидаемом мировом финансовом кризисе, триггером которого может стать смертельный коронавирус.

Дезинфекция автобуса во ЛьвовеФото: unian

"Есть все более возрастающие угрозы, связанные с появляющейся негативной конъюнктурой на внешних рынках, что ударит по всем странам, особенно по таким небольшим и открытым экономикам, как Украина. Это может быть и падение спроса и снижение цен на товары нашего экспорта, также может уменьшиться приток инвестиций. А это - два важных источника роста, на которые был расчет", - говорит Олег Устенко.

По словам директора экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолия Амелина, почти наверняка Украину в скором времени ожидает рецессия в связи с надвигающимся мировым экономическим кризисом. "И, если у Кабинета министров не будет антикризисного плана действий, то Украина может достаточно ощутимо пострадать от мировой рецессии. Если же такой план будет, мы можем пройти эту рецессию с плюсом для экономики, мы сможем изменить структуру украинской экономики, структуру экспорта и структуру внутреннего потребления. Но здесь важно стратегическое видение Кабинета министров, профильных министров, их согласованные действия", - сказал он в комментарии изданию.

Нет ясности с тем, как будет проводиться налоговая политика государства. "Налоги выполняют как фискальную, так и стимулирующую функцию, а с новым министром финансов Уманским, судя по его публичным заявлениям за последние несколько лет, мы, скорее всего, не получим стимулирующую функцию налогов, а это означает, что кризис мы будем проходить тяжелее, потому что во время кризиса стимулирующая функция налогов является одним из факторов стабилизации экономики и улучшения бизнес-ожиданий", - заявил Амелин.

При этом, по его словам, не все в плане развития экономики и возможностей справляться с кризисными явлениями зависит от правительства, так как заметную роль в этом также играет Национальный банк. "Будущее экономики во многом зависит от взаимодействия с центральным банком и от стратегического понимания того, как мы будем выходить из рецессии", - резюмировал эксперт.