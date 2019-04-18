Как отразится "дело ПриватБанка" на рядовых украинцах: что нужно знать

Национализация "ПриватБанка" признана незаконной решением Киевского окружного административного суда от 18 апреля. Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает это решение катастрофой для Украины. Если же действительно были хоть какие-то нарушения со стороны Нацбанка во время национализации "ПриватБанка", то необходимо немедленно провести максимальное открытое и прозрачное расследование и привлечь к ответственности тех, кто принимал решения. Такое мнение Устенко высказал "Апострофу".

Это решение точно не окончательное. Я слабо себе представляю, как мы должны действовать в случае, если это правильное решение. Дело в том, что речь идет о колоссальной сумме – 5,5 млрд долларов, которые Украина истратила на "подарок" для обычных украинцев в новогоднюю ночь перед наступлением 2017 года. Это был именно "подарок", который получили украинцы за 5,5 млрд долларов. Он нам и не нужен был, но с нас еще взяли эти 5,5 млрд долларов. По тому времени – это 5% нашего ВВП. Это величина, которая на тот период времени была больше, чем, например, наш бюджет на оборону и безопасность страны, это в несколько раз превышало наш бюджет на медицину и образование вместе взятые, это просто гигантская сумма. И сейчас нам вдруг говорят, что решение было неправильным и мы должны вернуть (банк) или 5,5 млрд долларов, или сумму, в которую его оценит бывший собственник "ПриватБанка" Коломойский. Это реально катастрофа.

И это все происходит на фоне того, что начался активный слив информации по поводу того, что все, что происходило раньше, имело явные признаки личной заинтересованности, нарушений, отстаивания позиции за деньги частью экспертного сообщества. В частности, некоторые эксперты за деньги распускали информацию по поводу того, что в "ПриватБанке" дела обстоят гораздо хуже, чем это было по факту.

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В итоге, мы истратили 5,5 млрд долларов украинских налогоплательщиков. Это самая большая покупка, которая когда-либо была сделана для украинских налогоплательщиков за последнее время. И если действительно были нарушения, и если надо будет каким-то образом возмещать дополнительно какие-то деньги – я не говорю про всю сумму, потому что это будет такой удар, который страна не сможет перенести – то это слишком дорого для нас.

Если действительно были хоть какие-то нарушения, то необходимо немедленно провести максимальное открытое и прозрачное расследование, насколько это возможно. Я предполагаю, что большая часть кредиторов, инвесторов, финансистов, да и обычных граждан ждет заявления со стороны и текущего, и прошлого руководства НБУ. Они должны ответить на ряд вопросов: что происходило, почему эта проблема возникла, почему она в принципе поднимается? Ведь тогда мы считали, что просто расчищаем банковскую систему. А если действительно были нарушения с "ПриватБанком", то они перечеркнут все то хорошее, что в принципе бесспорно делал Нацбанк. А НБУ расчистил банковскую систему – это было очень тяжело, но они занимались расчисткой, фактически они были "дворниками" банковской системы.

Если же действительно были такие нарушения, которые заставляют суд принимать решение о пересмотре национализации вообще, то те люди должны за это отвечать, а не украинские налогоплательщики, у которых нет таких средств.

Единственное, что я допускаю, что решение суда по национализации – это возможная политтехнология действующей власти, чтобы показать людям следующее: "Мол, смотрите, вы пытаетесь нас убрать – мы еще не успели уйти, а вам уже начинают предъявлять такие иски. Может, вам все-таки лучше нас оставить". Надеюсь, что это не так.

Вообще я против этого решения как украинский налогоплательщик, даже не как эксперт. Я не собираюсь возвращать 5,5 млрд долларов кому-то, кто некачественно управлял своим банком, и из-за ошибок, которые делало руководство НБУ и Минфина.

Апелляция – это обязательное действие монетарной власти. Более того, дело можно рассматривать в международных судах, если необходимо. То есть тяжбы тут будут долгие.

Позиция государства в данном случае – ничего не дать и еще получить что-то с части активов (акционеров), которые можно арестовать или использовать.

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В долгосрочной перспективе ситуация может как-то сказаться на курсе, но в ближайшее время рынок не отреагирует.