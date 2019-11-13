Будущее Украины под вопросом: что происходит по делу банкиров на миллиард

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) накануне похвалились потенциально одним из крупнейших "уловов" в борьбе с коррупцией, заявив о задержании семи подозреваемых в разворовывании 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита Национального банка Украины. "Апостроф" рассказывает, что известно об этом деле, почему оно может привести к катастрофическим последствиям (прекращение сотрудничества с МВФ), а также приводит аргументы всех сторон.

Дело на миллиард

Поздно вечером 11 ноября в СМИ появилась информация о том, что следователи НАБУ явились в Райффайзен Банк Аваль с намерением задержать главу правления банка Александра Писарука, ранее занимавшего должность первого замглавы НБУ. Журналисты сразу же набросились на НАБУ с вопросами, в результате чего в Бюро вынуждены были сделать заявление.

Стало известно, что были задержаны семеро человек, которых подозревают в разворовывании 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного НБУ в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк" (он же VAB Bank).

Задержаны как бывшие, так и действующие чиновники Нацбанка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Действия задержанных на данный момент квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Позже стало известно, что 11-12 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-директору Департамента банковского надзора НБУ Алле Шульге.

О том, кем являются остальные фигуранты дела - пока мало известно.

Деньги от НБУ и фиктивная застава

Дело по стабилизационному кредиту на 1,2 млрд грн заинтересовало НАБУ еще в 2016 году. Как стало известно, после того, как Национальный банк признал опасность финансового краха "ВиЭйБи Банка", было принято решение о его спасении для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

Была достигнута договоренность с собственником банка, бизнесменом Олегом Бахматюком, о том, что регулятор предоставит стабилизационный кредит в сумме 1,2 млрд грн. В обмен на это банк предоставил залог в виде собственного коммерческого имущества в Киеве и Харькове, а также имущество собственников.

Впрочем, позже оказалось, что стоимость залоговой недвижимости якобы была искусственно завышена и Нацбанку были предоставлены фиктивные документы о его цене. Кроме того, по данным правоохранительных органов, в НБУ не предоставили план финансового оздоровления банка и "ВиЭйБи Банк" вообще не имел права получать стабилизационный кредит.

Впрочем, по мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, то, что всеми кредиторами, инвесторами, международными организациями называют хорошей работой, для украинских силовиков оказалось преступлением.

"Национальный Банк три года рассказывал всюду, что олигарх Бахматюк вывел деньги из банка, однако ответа от правоохранительных органов не было. А теперь НАБУ, фактически, обвиняет бывшего чиновника НБУ в том, что он делал свою работу. "Нацбанк поддерживал банки - это его функция. При этом, Нацбанк перестал бездумно раздавать рефинанс, а делал это только под залог активов. Часть банков добросовестно выполняли свои обязательства. Часть - нет. И эти банки выводились с рынка. Предсказать, будет ли собственник банка чистоплотным было просто невозможно. Тут или давать всем в обмен на обязательства, либо не давать никому. Нацбанк разработал для всех банков план по внесению капитала и поддерживал их ликвидность. И теперь НАБУ говорит, что это преступление", - обьясняет финансист.

Почему дело буксовало три года

Интересно, что НАБУ уже довольно давно вышло на финиш в деле о хищении средств в "ВиЭйБи Банке". Однако Генеральной прокуратурой дело было передано Главному следственному управлению Нацполиции, которое также занималась аналогичным расследованием.

А далее случилось ЧП, которое поставило крест на всех подвижках в деле. Значительную часть доказательной и документальной базы … затопило в подвальном помещении здания, где они хранились. Обнаружить это удалось уже тогда, когда восстановить документы не было возможности.

Что говорят Гонтарева и Бахматюк

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, которая сейчас находится в Великобритании, назвала дело против Писарука террором, отметив, что оно связано исключительно с его работой в Нацбанке.

"Беспредел и террор крепчает. Рефинансирование "ВиЭйБи Банку" выдавалось под отток депозитов физлиц и только на выдачу сумм в пределах гарантированной суммы Фонда гарантирования вкладов физлиц. Так что это просто очередная месть", - убеждена Гонтарева.

Она также намекнула, что НАБУ должно было задержать не Писарука, а именно Бахматюка.

Кроме того, Гонтарева считает, что деньги Нацбанка разворовали еще до прихода ее команды.

"Наша команда взяла персональные гарантии и Бахматюка, и Жеваго (экс-владелец банка "Финансы и Кредит"), и Коломойского (экс-совладелец ПриватБанка). Они их все оспорили в продажных судах и не вернули ни копейки государству. А теперь в этом обвиняют Писарука – это просто театр абсурда", - заявила она.

В свою очередь Бахматюк также не стал отмалчиваться и написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что его компанию, которая создает 27 тыс. рабочих мест и платит миллиардные налоги, терроризируют силовики.

"Дело, которое уже было исследовано всеми силовыми структурами нашего государства - Национальной полицией, Службой безопасности Украины, прокуратурой. Было проведено массу экспертиз, массу следственных действий, обысков. Фактически компанию терроризировали в течение 5 лет, а мы все искали какого-то конструктива, стучали в двери, хотели быть услышанными. Мы предлагали сесть за стол переговоров, чтобы сохранить компанию, которая имеет большое влияние на экономику нашего государства. Мы хотим честной и откровенной беседы о ситуации, сложившейся с банками. Мы хотим открытости и конструктивных переговоров, что и вами декларировалось. Но мы видим, что и НАБУ, и органы Генеральной прокуратуры работают в рамках конъюнктуры, в которой закон не имеет никакого значения. А важны попытки понравиться, найти очередную жертву", - говорится в обращении Бахматюка.

Также он заявил, что предлагал Фонду гарантирования вкладов и НБУ конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет.

"Подобного предложения не делал ни один из владельцев ликвидируемых или признанных неплатежеспособными банков. Последний раз мы свое предложение официально озвучили 27 октября, а вчера были проведены следственные действия, обыски, задерживаются наши сотрудники по давно исследованным фактам. Фактически НАБУ берет на себя полноту власти назначать виновных, а не проводить уголовный процесс", - убежден Бахматюк.

В самом НБУ также сделали заявление, выступив в защиту Писарука.

"Правление НБУ возмущено вручением подозрения Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы банка. Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки. Александр Писарук - профессиональный банкир с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года, и в международном и отечественном банковских сообществах, где наш коллега работал 16 лет до назначения в НБУ", - говорится в заявлении Нацбанка.

В НБУ подчеркнули, что любые решения банка принимаются коллегиально, что исключает определяющее влияние одного человека на процесс их принятия.

Что скажет МВФ

С резкой критикой в отношении действий силовиков выступили экспертное сообщество и международные партнеры.

В частности, представители Европейской Бизнес Ассоциации, Союза украинских предпринимателей, Американской торговой палаты в Украине и Форума ведущих международных финансовых учреждений уже выразили глубокую обеспокоенность последними событиями вокруг вручения подозрения Александру Писаруку.

"Бизнес-сообщество призывает ответственные органы государственной власти должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан, независимо от их должностей и политических взглядов. Соблюдение этих принципов имеет важное значение для привлечения дополнительных инвестиционных и кредитных ресурсов в Украине, согласно амбициозным экономическим целям правительства и взятым на себя обязательствам президента защищать каждого инвестора в Украине", - говорится в совместном заявлении.

Что касается реакции Международного валютного фонда, то многие в экспертном сообществе отмечают, что преследование бывшего первого заместителя главы НБУ будет также рассматриваться партнерами из МВФ, как продолжение давления на Нацбанк.

"Фактически под удар сегодня поставлено все правление Нацбанка. Фактически это атака на независимость регулятора. Ведь с таким же обвинением можно прийти к каждому члену правления по каждому кейсу неплатежеспособного банка", - считает инвестиционный банкир Dragon Capital Сергей Фурса.

По его мнению, одна из красных линий, которые были очерчены Фондом как критически важные условия для продолжения сотрудничества - была разрушена последними действиями силовиков.

"Намедни мы все ждали возвращение миссии. А украинская власть делала множество заявлений, которые должны были показать, что красные линии не будут перейдены. Но тут слова разошлись с делом. При этом, пришли за одним из самых авторитетных финансистов Украины. Это человек, который из НБУ ушел работать в МВФ, где не сомневались в его репутации. Это человек, которого после МВФ пригласили возглавить авторитетный иностранный банк в Украине, который трепетно относится к своей репутации. Но именно в нем увидели коррупционера...", - добавил Фурса.

Атака на Писарука, по убеждению финансиста, является таким же сигналом, как сожженный дом Валерии Гонтаревой.

"Дом сожгли когда миссия МВФ была в городе. За Писаруком пришли, когда все ждали возвращения миссии. Опять эти чертовы совпадения...", - резюмировал эксперт.