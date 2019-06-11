Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета

В конце мая - начале июня курс доллара в Украине резко вырос, однако вскоре вернулся к отметкам, которые держались на валютном рынке всю весну. "Апостроф" выяснил, что будет с гривной нынешним летом.

Украинский валютный рынок снова лихорадит. Если в середине мая курс доллара снизился почти до 26 гривен, то к концу минувшего месяца он качнулся в другую сторону и подошел вплотную к отметке 27. Июнь также начался с ослабления гривны, курс на межбанке перешагнул через рубеж в 27 гривен/доллар, и 4 июня достиг уровня 27,15 гривны/доллар.

Однако в конце прошлой недели тренд развернулся, и гривна начала снова укрепляться. Национальный банк Украины (НБУ) установил на 11 июня официальный курс на уровне 26,37 гривны/доллар, что на 22 копейки ниже курса по состоянию на предыдущий рабочий день.

Нацбанк уже успел прокомментировать недавний резкий скачок курса доллара: "На фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине, в конце месяца (мая – "Апостроф") гривна находилась под девальвационным давлением". Однако подробных пояснений регулятор не дал, в связи с чем можно только гадать, что имелось в виду.

Дефолт? Нет, не слышали

Впрочем, называются и конкретные причины описанных выше процессов.

По словам старшего аналитика инвестиционной компании "Альпари" Вадима Иосуба, примерно с середины февраля "доллар колеблется в диапазоне 26,1-27,3 гривны, что говорит о равновесии курса в данных границах".

"При этом происходят регулярные колебания от верхней границы этого коридора к нижней, и наоборот", - сказал эксперт "Апострофу".

Иосуб также отметил, что для подобных колебаний серьезных макроэкономических причин не нужно, а "достаточно случайных, краткосрочных и спекулятивных факторов".

"Устойчивость этого диапазона объясняется тем, что у его нижней границы НБУ начинает покупать валюту, а у верхней, наоборот, - продавать", - добавил Иосуб.

Старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин в разговоре с "Апострофом" напомнил, что гривна вошла в число наиболее стабильных валют в первой половине текущего года. Участники рынка "видели несколько необоснованное укрепление гривны", особенно на фоне экономических и политических рисков страны, "соответственно, был внутренний запрос на коррекцию и девальвацию".

Коррекции также "помогло" недавнее интервью олигарха Игоря Коломойского, имеющего, как считается, влияние на нового украинского президента Владимира Зеленского, в котором он заявил о полезности дефолта для нашей страны. По словам Шевчишина, это интервью запустило "механизм обратного движения".

"Курс начал стремительно уходить вверх, в том числе, под влиянием спекулянтов и скептически настроенных нерезидентов", - считает Шевчишин.

Примерно по той же схеме осуществлялся разворот в сторону укрепления гривны - президент Зеленский в Брюсселе подтвердил неизменность курса Украины в сторону ЕС и НАТО и заявил, что никакого дефолта не будет. В результате, нерезиденты снова стали покупать ОВГЗ (после интервью Коломойского спрос на них резко сократился, - "Апостроф").

Главный эксперт совета НБУ Виталий Шапран подчеркнул, что в конце мая - начале июня курс доллара вырос, "прежде всего, из-за разговоров о дефолте". В комментарии "Апострофу" он также сказал, что еще одной причиной напряженности на валютном рынке стали сообщения о "переносе МВФ решения об очередном транше для Украины на послевыборный период (речь идет о досрочных выборах в Верховную Раду, - "Апостроф").

Динамика изменения курса доллара к гривне в мае-июне 2019

Заграница нам поможет

Но как долго сохранится тенденция к укреплению гривны?

Пока что большинство фундаментальных факторов благоприятны для Украины.

"Высокие цены на железорудное сырье и стальной прокат, хороший прогноз по урожаю зерновых и приток нерезидентов на рынок ОВГЗ", - говорит Виталий Шапран. Только за последние 4 дня нерезиденты купили ОВГЗ на 1,6 миллиарда гривен.

Андрей Шевчишин согласен. По его словам, цены на традиционный украинский экспорт, обеспечивающий приток валюты в страну, остаются высокими: "Пока ситуация на сырьевых рынках складывается достаточно позитивно для курса".

Он также отметил, что Украина в мае достаточно спокойно прошла пиковые выплаты по госдолгу (по данным Нацбанка, в прошлом месяце было выплачено 1,8 миллиарда долларов). Во второй половине 2019 года также предстоят выплаты, пик которых придется на сентябрь (около 60 миллиардов гривен или более 2 миллиардов долларов).

При этом, по словам Шевчишина, сохраняются риски того, что нерезиденты могут начать массово выходить из облигаций и выводить валюту из страны. Также есть риск раскручивания мирового кризиса. Если раньше украинская экономика начинала ощущать на себе последствия глобального кризиса только через несколько месяцев, то сейчас, учитывая более-менее плавающий валютный курс, а также большую вовлеченность нашей страны в мировую торговлю, последствия будут ощущаться уже "через месяц-полтора".

Языком цифр

Но пока гривна продолжит укрепляться. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,1 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 26-26,3 гривны", - прогнозирует Вадим Иосуб.

Если говорить о горизонте до конца текущего месяца, то курс продолжит колебаться в существующих рамках.

"Хотя вероятно смещение нижней границы коридора ниже 26,1, примерно до 26 гривен, а после возможен опять рост до 27 гривен или чуть выше. Ближе к концу лета дальнейшую динамику гривны определят иностранные спекулянты, вложившиеся в гривневые ОВГЗ. Укрепление или, напротив, девальвация гривны будет зависеть от того, как они себя поведут при погашении облигаций, захотят ли реинвестировать полученные деньги в новые выпуски облигаций, или решат купить валюту и репатриировать свои капиталы. Во многом это будет зависеть от ближайших политических шагов нового руководства страны", - рассказал эксперт.

По мнению Андрея Шевчишина, валютный курс будет держаться в диапазоне 26,5-27,3 гривны/доллар, при этом внутри этого коридора "могут быть достаточно резкие и сильные колебания, что, собственно, и показали предыдущие недели".

Он считает маловероятным сценарий, при котором курс откатится до уровня 26 гривен/доллар или ниже, несмотря на сезонность укрепления гривны, которая обычно происходит весной-летом. "Я не рассматриваю такой вариант как особо вероятный", - заявил специалист.