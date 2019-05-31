Дефолт Украины имени Коломойского: в чем опасность заявлений олигарха

Бизнесмен Игорь Коломойский, которого называют одним из главных выгодоприобретателей победы Владимира Зеленского на президентских выборах, предлагает новому главе государства объявить в Украине дефолт, чтобы не платить по внешним долгам, утверждая, что ничего страшного в результате этого не произойдет. Есть ли основания для дефолта и какими могут быть его последствия, - разбирался "Апостроф".

Олигарх Игорь Коломойский, который недавно вернулся в Украину после двух лет добровольного (или не очень) изгнания, подбрасывает в публичное пространство один информационный повод за другим. Так, недавно он заявил о намерении вернуть в собственность ПриватБанк, национализированный в декабре 2016, или же получить компенсацию за него в размере 2 миллиардов долларов. Последней "сенсацией" от Коломойского стала его "рекомендация" новому президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт Украины.

На самом деле, Коломойский и ранее высказывался в том смысле, что дефолт не является чем-то страшным, и что Украина от него только выиграет. Но, одно дело, когда об этом говорит попавший в опалу при Петре Порошенко беглый бизнесмен, чьи активы арестованы по всему миру по решению английского суда. Совсем другое, - когда этот месседж звучит из уст человека, который вновь почувствовал себя олигархом и без промедления начал наверстывать упущенное сразу после возвращения на родину, а, возможно, даже еще раньше.

О том, что Владимир Зеленский является "марионеткой Коломойского", не говорил, наверное, только ленивый. В команде нового президента всячески открещиваются от одиозного олигарха. Более того, есть ряд косвенных свидетельств того, что Коломойский действительно не обладает безраздельным влиянием на Зеленского, а уголовные дела, возбужденные против него в США, очевидно, призваны это влияние еще больше ослабить. Тем не менее, главой своей администрации Зеленский назначил личного адвоката Коломойского Андрея Богдана. Кроме того, некоторые события последнего времени недвусмысленно указывают на то, что Игорь Валерьевич успешно восстанавливает пошатнувшиеся позиции.

Главой своей администрации Зеленский назначил личного адвоката Коломойского Андрея Богдана Фото: president.gov.ua

Дорога в никуда

Новоиспеченная президентская команда решительно отвергла предложение Коломойского о дефолте. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что президент не станет прислушиваться к совету олигарха. По его словам, невыполнение обязательств по долгам, что и есть суть дефолта, - "дорога в никуда, которая подрывает доверие к государству и будет приводить к последствиям, которые негативно почувствуют люди".

Итак, дефолт (от английского default) - неспособность выполнять свои долговые обязательства по основному долгу и/или процентам по нему. Дефолт может объявляться частными лицами, компаниями и государствами (в последнем случае речь идет о суверенном дефолте). Дефолт, собственно, означает банкротство – частного лица, корпорации, государства.

В 1998 году в результате мирового финансового кризиса дефолт объявила Россия. Дефолты также случались в таких странах как Аргентина, Мексика, Уругвай, Венесуэла. В 2015 году Греция – страна-член Европейского Союза и зоны евро – допустила так называемый технический дефолт (когда заемщик в течение какого-то времени не выполняет условия займа, но физически его выполнять может. Соответственно, такой дефолт редко заканчивается банкротством).

У Греции все есть

Кстати, именно к опыту Греции апеллирует Игорь Коломойский. Но для нашей страны сравнение с Грецией совершенно неуместно, убежден глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Во-первых, в Греции кризисная ситуация началась, когда государственный долг составлял более 135% ВВП, тогда как в Украине он сегодня чуть более 60%. Вторая причина некорректности сравнения – Греция является членом Европейского Союза и участником еврозоны, и когда ЕС спасал Грецию, он спасал не столько Грецию, сколько еврозону. Украина не является ни членом Евросоюза, ни членом еврозоны, а потому рассчитывать, что нас будут спасать по "греческому" сценарию, было бы слишком наивно", - сказал Новак "Апострофу".

Нужно отметить, что для Греции последствия дефолта, а, точнее, мер, принятых для того, чтобы не допустить ее полноценного банкротства, оказались крайне болезненными - кредиторы, в том числе Международный валютный фонд (МВФ), поставили стране жесткие условия экономии, в том числе, по повышению налогов и снижению размеров пенсий, что вызвало недовольство граждан, выразившееся и в массовых уличных манифестациях.

При этом на протяжении всего долгового кризиса, который продолжался с 2010 по 2018 годы, Греция получила в общей сложности около 300 миллиардов евро помощи.

На протяжении всего долгового кризиса, который продолжался с 2010 по 2018 года, Греция получила в общей сложности около 300 миллиардов евро помощи Фото: EPA

Дешевая гривна, низкие зарплаты

Украине на такую помощь рассчитывать не приходится. А потому в случае объявления реального дефолта последствия для нашей страны будут весьма серьезными.

По словам главного эксперта совета Национального банка Украины (НБУ) Виталия Шапрана, для начала нужно определиться, что понимается под словом "дефолт".

"Если речь идет о реструктуризации имеющихся обязательств, то это не так и плохо. Однако пока у нас не будет нового правительства, и мы не увидим тут очередную миссию МВФ, не думаю, что цивилизованная реструктуризация возможна, - сказал эксперт "Апострофу". - Если же это - безусловное состояние не платить кредиторам, то за этим последует арест зарубежных активов Украины, невозможность больше брать в кредит на внешних рынках и, скорее всего, всплеск инфляции и девальвация".

Другие эксперты также отмечают риск обесценивания гривны.

"Очень высок риск глубокой девальвации, что означает снова подрыв доходов и платежеспособности всех украинцев", - говорит Андрей Новак. Также, по его словам, чтобы привлечь долговой ресурс, Украина будет вынуждена платить гораздо более высокие проценты, чем сейчас. По евробондам они уже составляют около 10%.

"А это все ставит под угрозу наполнение и выполнение государственного бюджета вплоть до способности выполнять социальные обязательства – пенсии, зарплаты. На долгие годы они будут заморожены. А при одновременной девальвации и инфляции будет снижение покупательной способности", - подчеркнул Новак.

Аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко заявил, что имидж Украины будет испорчен, из-за чего новых кредитов мы однозначно не получим.

"Это не позволит в полной мере сводить без дефицита бюджет, что уже будет давить на "социалку". Естественно, мы получим падение потока иностранной ликвидности и, как следствие, повышение валютного курса", - сказал Пархоменко в комментарии "Апострофу". В качестве наглядного примера он привел объявившую в 2017 году дефолт Венесуэлу, где наблюдается гиперинфляция, около трети населения не имеют работу, при этом в стране сохраняется острый дефицит товаров первой необходимости, включая продукты питания.

По словам директора экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолия Амелина, в случае объявления дефолта, очень возможна паника на валютном рынке, которая приведет к девальвации гривны (сложно предсказать, какой она будет). Как следствие, будет ускорение инфляции, "потому что многие товары мы импортируем, в частности, нефть и нефтепродукты, и их стоимость будет расти, и впоследствии будет подтягиваться стоимость товаров народного потребления".

Дефолт также повлияет на возможность в будущем привлекать финансирование, "потому что юрисдикции, которой не доверяют, денег не дают - а если дают, то очень дорого и на очень короткий срок". "Необходимо также понимать, что, возможно, внешнеторговые контрагенты будут выставлять более жесткие требования, что усложнит внешнеэкономическую деятельность наших компаний", - сказал Амелин "Апострофу".

Оснований нет

Современный мир очень чувствителен к информации. Достаточно всего одного твита президента США Дональда Трампа, чтобы обвалить фондовый рынок любой страны мира. Игорь Коломойский, конечно же, не Дональд Трамп, и, насколько известно, не так активно пользуется социальными сетями, но и он способен посеять хаос. Так, буквально на следующий день после его заявлении о дефолте, спрос на украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который с начала текущего года только рос и обеспечивал неплохие поступления в бюджет, а также способствовал стабилизации курса гривны, обвалился в среднем в 10 раз! Как следствие - гривна начала дешеветь, и ее курс снижается четвертый день подряд.

Гривна начала дешеветь, и ее курс снижается четвертый день подряд Фото: narodna-pravda.ua

А ведь на дефолт нет даже намека. К тому же, Украине дефолт невыгоден, и в нем нет необходимости. Возможно, заявление того же Коломойского связано с тем, что таким образом он хочет снизить стоимость интересных ему активов, считает Амелин.

Оснований для объявления дефолта на сегодня тоже нет.

"Риски дефолта мы оцениваем, как крайне низкие. В случае отсутствия траншей МВФ мы оценивает этот год как некритичный с точки зрения обслуживания внешних долгов. До конца 2019 года Украина справляется с обслуживанием внешнего долга даже без транша МВФ", - подчеркнул Амелин.

"Страна выполняет свои долговые обязательства, выплачивает их согласно графику, золотовалютные резервы имеют достаточно хороший запас прочности – порядка 20 миллиардов долларов, курс доллара сравнительно стабильный, а потому никаких причин для объявления дефолта нет", - считает Андрей Новак. Он также высказал уверенность, что сотрудничество с МВФ возобновится после парламентской избирательной кампании и формирования нового правительства в Украине.

Эксперт напомнил, что в 2014 году, на пике российской агрессии против Украины, был обвал курса гривны, резервы Национального банка оказались "почти пустыми" (за год они сократились с 20,4 миллиарда долларов до 7,5 миллиарда долларов), ВВП сокращался (на 6,8% - "Апостроф"), но страна дефолт на объявляла.

Не было дефолта и в 2015 году, когда падение экономики составило почти 10%, и продолжался обвал валютного курса (в отдельные дни он превышал 30 гривен/доллар).

"По какой такой причине в 2019 году – на третьем году роста ВВП, хоть и незначительного, но роста, при относительно стабильном курсе гривны и при относительно крепких золотовалютных резервах вдруг объявлять дефолт. Как минимум это нелогично, а как максимум – в цивилизованном мире, среди стран, которые Украину все эти годы поддерживали, никто бы нас не понял", - резюмировал Новак.

Есть вещи пострашней

Если все же представить, что сценарий дефолта в Украине будет запущен, то можно надеяться, что такого как в Венесуэле у нас не будет. Даже реализация негативного сценария вряд ли приведет к массовой безработице.

"Если мы получаем девальвацию, то стоимость рабочей силы в Украине снижается, и оснований для сокращения количества рабочих мест по большому счету не будет", - пояснил Анатолий Амелин.

Более того, произведенная в Украине продукция станет более конкурентоспособной на внешних рынках. "Агросектор, металлургический сектор даже от этого, в какой-то степени, выиграют", - подчеркнул эксперт.

Другое дело, что в условиях снижения доходов внутри страны украинцы будут массово уезжать на заработки за границу. По словам Амелина, данные статистики свидетельствуют о том, что динамика отъезда из Украины снижается.

"Сильного оттока кадров мы не ожидаем. Возможности обеспечить себя и свою семью сохранятся даже при негативном сценарии", - подчеркнул специалист.

Гораздо более серьезный риск для украинской экономики представляет возможный мировой финансовый кризис, потому что он в первую очередь отразится на сырьевых рынках, а более половины украинского экспорта формируется за счет сырья.