Картофель по 6 и помидоры по 50 гривен: когда подешевеют овощи и фрукты

Цены на овощи и фрукты в нынешнем году оказались существенно выше, чем в прошлом. "Апостроф" выяснял, с чем это связано, и можно ли ожидать снижения стоимости этих продуктов до конца лета.

Украинцы жалуются на дороговизну овощей и фруктов. Действительно, цены на сезонные "витамины" в нынешнем году не сильно радуют. И, если в мае речь шла, в основном, о клубнике, в июне - о черешне, то в июле, - все больше о помидорах, огурцах и абрикосах.

А еще – о картофеле. После того, как на рынках и в магазинах появилась "молодая картошка", ее цена вскоре понизилась в среднем до вполне разумных 15 гривен/килограмм. Однако к середине июня картофель нового урожая уже продавался примерно по 20 гривен/килограмм, "потянув" за собой и стоимость "старой картошки", пережившей зиму и находившейся к этому времени уже далеко не в лучшей форме, чтобы хоть как-то конкурировать с "молодой".

Полгода плохая погода

Еще весной фермеры предупредили, что урожай абрикосов 2019 года будет плохим, а цены на них - высокими. Причина – сильные заморозки, пришедшие в Украину в апреле. Так оно и вышло: несмотря на снижение цен по сравнению с началом сбора урожая, к началу июля, по данным Украинской плодоовощной ассоциации, они составляли в среднем 22 гривны/килограмм, что вдвое выше прошлогодних.

Непогода стала причиной высоких цен и на другие сезонные овощи и фрукты. Весенние холода существенно снизили количество и качество практически всего, что выращивается на грядке. Усугубили ситуацию осадки.

Июньские дожди были особенно губительны для фермерских хозяйств Западной и Южной Украины. Именно с ними было связано стремительное подорожание картофеля в начале лета – сбор урожая пришлось приостановить, а, когда его возобновили, оказалось, что большая его часть испортилась. Что, разумеется, отразилось на ценах - в сторону их увеличения.

Та же участь постигла и черешню - в нынешнем году она появилась в самом конце мая - на несколько недель позже, чем в прошлом году. И по ценам вдвое выше прошлогодних. В среднем в разгар сезона черешня продавалась по 60-75 гривен/килограмм, а в некоторых торговых точках ее можно было увидеть (а иногда, даже, купить) по 100 гривен/килограмм.

Весной фермеры предупредили, что урожай абрикосов 2019 года будет плохим, а цены на них - высокими Фото: pixabay.com

На вес золота

Июль выдался еще более дождливым. По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, из-за дождей в июле "портится все, что выращивают на грунте".

Эту ситуацию он проиллюстрировал на примере картофеля и лука. "Если лук дешевеет, но все равно на сегодняшний день он еще значительно дороже, чем в прошлом году, то картошка подорожала, и сегодня она вдвое выше в цене, чем была в прошлом году на эту же дату (конец июля - "Апостроф"). Она дорожает, потому что у нас сильно позаливало, и дело дошло до того, что картошка поехала к нам из Беларуси", - сказал эксперт в комментарии изданию. По его словам, на оптовых рынках Украины сейчас картофель стоит порядка 9 гривен/килограмм, тогда как в Беларуси - менее 7 гривен/килограмм (по обменному курсу).

Совсем аховая ситуация с помидорами. В середине июля томаты не самого товарного вида стоили по 30 гривен/килограмм. Что-то поприличнее - более 50 гривен.

В середине июля томаты не самого товарного вида стоили по 30 гривен/килограмм. Что-то поприличнее - более 50 гривен Фото: pixabay.com

С огурцами - не так грустно, но и на них цены непривычно высоки. В середине месяца совершенно обычные огурцы продавались по 17-19 гривен/килограмм. Ближе к концу июля цены несколько снизились - до 14-16 гривен/килограмм, при этом вместе с ценой часто падало и качество, а потому о реальном снижения стоимости говорить не приходится.

Стоит отметить, что в условиях дефицита отечественной продукции, в страну поступает импорт, который, чаще всего, дороже, но в связи с заоблачностью местных цен, это не ощущается так остро. Не говоря о том, что иногда иностранная продукция оказывается даже дешевле.

Луч надежды

Но цены, действительно, понемногу снижаются. Падение стоимости продукции обусловлено, в первую очередь, ее сезонностью - на пике предложения цены, как правило, обваливаются.

Так, к началу июня цены на клубнику в опте опустились ниже 30 гривен/килограмм. Это значит, что в рознице она в это время продавалась не дороже 35 гривен/килограмм. При этом ягода более низкого качества, которой из-за непогоды в нынешнем году было много, продавалась еще дешевле – по 20 гривен/килограмм.

Экономический дискуссионный клуб на своем сайте опубликовал данные об оптовых ценах на сезонные овощи и фрукты в Украине на середину июля а также по динамике их изменения в сравнении с началом месяца. Любопытно также сравнить стоимость этих товаров с польскими ценами, которые также приведены в таблице.

Достичь дна

Впереди август, когда сбор урожая в нашей стране достигает пика, а это значит, что цены в этом месяце достигнут минимума.

"Лук и капуста, которые стоили в апреле по 40 гривен/килограмм, будут по 10, а то и по 8 гривен/килограмм – пятикратное падение цены, фантастика, которая возможна только в нашей стране, из-за того, что мы не умеем хранить, не умеем считать, - рассказал "Апострофу" директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Если в Европе есть баланс потребления, то у нас почему-то считают, что рынок – это базар, но рынок – это то, где все посчитано до килограмма, до цента на год вперед, а то и на все пять лет". В качестве примера он привел лук: "О том, что в стране закончился лук, реально узнали только через две недели, и цена за год выросла в пять раз. А теперь в пять раз упала".

Олег Пендзин согласен. По его словам, если погода не будет подбрасывать очередные сюрпризы, то, например, оптовая цена картофеля "на момент активного сбора урожая можно будет найти и по 5 гривен/килограмм". При этом в рознице, по его словам, наценка будет порядка 10-12% от опта (то есть менее 1 гривны – "Апостроф").

Курс на рост

В Украине ежегодно производится 18-20 миллионов тонн картофеля, при этом на стол простых украинцев направляется примерно 6-7 миллионов тонн, а еще примерно 6 миллионов тонн идут на прикорм скота и для посевного материала, говорит Олег Пендзин. "А 6 миллионов тонн картошки ежегодно у нас сгнивает", - добавляет он. По его словам, более 90% всего урожая картофеля в Украине производится не промышленным образом, а в домохозяйствах, и в связи с этим остро стоит вопрос хранения продукции, которая в основном находится в не приспособленных для этого условиях.

Пендзин также предположил, что в нынешнем году урожай картофеля будет на 1,5-2 миллиона тонн меньше, то есть примерно 17-18 миллионов тонн, "и это скажется на цене".

Собственно, уже с сентября начнет дорожать весь "борщевой набор". По словам Алексей Дорошенко, в декабре, скорее всего, цена лука и капусты составит примерно 15 гривен/килограмм. "А картофель, надеюсь, будет чуть дешевле – порядка 12 гривен/килограмм, то есть даже дешевле, чем сейчас", - отметил эксперт.

Однако, вполне возможно, что августовского обвала цен ждать не стоит. Ведь, согласно последнему прогнозу погоды, с начала месяца в Украине будут идти дожди, к тому же ожидается похолодание. А это может снизить качество урожая, что, по понятным причинам, отразится и на ценах. Не в лучшую для потребителей сторону.