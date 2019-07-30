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Резкое похолодание до +8: появился удивительный прогноз на начало августа

Синоптики спрогнозировали похолодание

Адриан Радченко вторник, 30 июля 2019, 07:42
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Синоптики спрогнозировали похолодание Фото: pixabay.com

Жаркие июльские выходные в Украине сменятся небольшим похолоданием в начале августа. О капризах погоды на ближайшую неделю узнавал "Апостроф".

По данным "Укргидрометцентра", во вторник, 30 июля, грозовой фронт накроет всю страну. Вместе с тем, будет тепло.

Ночью синоптики прогнозируют 16-20 градусов по стране. На юге и вовсе будет тропическая ночь - там столбики термометров покажут +20-22.

Днем в западных, центральных и восточных областях ожидается +26-29, в северных будет +25-27. На юге, а также в Закарпатской области будет от 30 до 33 градусов с отметкой "плюс".

В среду, 31 июля, днем будет сухо в северо-западных, северных и части центральных областей. На остальной территории - дожди с грозами.

Ночью ожидается +15-20 на западе, в центре и на востоке, +19-23 - в южных областях. В Черниговской и Сумской областях ночь будет холодной (+12-14).

Днем холоднее всего будет в тех же Черниговской и Сумской областях - столбики термометров покажут +18-21. В западных областях ожидается +23-26, но в Ужгороде будет +28-30. В Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ожидается +24-26. На два градуса теплее будет в Кропивницкой, Сичеславской и Донецкой областях. Жаркие температуры сохранятся на юге - там ожидается +29-32.

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По прогнозам синоптиков, в первый день августа будет сухая погода. Однако в ночь на 1 августа ожидается резкое похолодание. В западных, северных, центральных и восточных областях ночью ожидается от 8 до 12 градусов тепла. Теплая ночь будет на юге, а также в Закарпатской и Черновицкой областях (+16-19). В Крыму ночью ожидается +19-21.

Днем +18-22 будет в северных, части центральных и восточных областей. На юге и в Закарпатской области сохранится теплая погода - от 26 до 30 градусов тепла. На остальной территории ожидается +23-25.

Прогноз погоды на 30 июля
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Прогноз погоды на 31 июля
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Прогноз погоды на 1 августа
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Прогноз погоды на 2 августа
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Прогноз погоды на 3 августа
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В пятницу, 2 августа, в северные и западные регионы вернутся дожди с грозами. На остальной территории будет сухо.

Температурная картина днем практически не изменится. По всей стране, кроме юга, будет +22-24. В курортной зоне ожидается +26-28.

А на выходные, 3-4 августа, дожди с грозами снова накроют всю страну. И практически по всей Украине ожидается одинаковая температура - от 23 до 25 градусов с отметкой "плюс".

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