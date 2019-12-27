Украинская промышленность летит в пропасть: кто виноват и что делать

Украинская промышленность пребывает в упадке. В ноябре зафиксировано падение промышленного производства на 7%, и эта тенденция сохраняется уже на протяжении полугода. "Апостроф" разбирался, что происходит с отечественной промышленностью, кто виноват в кризисе, и что делать в сложившейся ситуации.

Промышленное производство в Укр

аине в ноябре обвалилось сразу на 7,5% в сравнении с ноябрем 2018 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики, уточнив при этом, что реальное снижение промпроизводства с коррекцией на эффект календарных дней составило 6,9%. Что тоже совсем немало.

Это сокращение промышленного производства стало самым настоящим обвалом, но в октябре также было отмечено падение - на целых 5%, при этом снижение наблюдается, начиная с июня. Всего за 11 месяцев текущего года промпроизводство сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,2%. В 2018 году, напомним, промышленное производство выросло на 1,1%.

Еще не катастрофа, но...

"Промышленность находится, мягко говоря, не в лучшей ситуации", - констатирует эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян. В разговоре с "Апострофом" он отметил, что нынешнее падение промпроизводства, если смотреть на тенденцию по всему году, является заметным, но пока не критическим: "Но в долгосрочной перспективе мы его ощутим".

По словам эксперта института GROWFORD Алексея Куща, украинские власти пытаются представить обвал промпроизводства в стране как элемент мировой тенденции. Действительно, рост промышленного производства в мире в 2019 году существенно замедлился. Эксперт считает, что основной причиной такого торможения стал глобальный переход к новому технологическому укладу, что естественным образом сопровождается ломкой старых технологических цепочек.

Промышленность остается крайне важной, так как является стабилизирующим звеном, своеобразным "стартером" экономики.

"Но в случае с Украиной глобальные причины (падения промышленного производства, – "Апостроф") оказались не определяющими, - утверждает Алексей Кущ. - Основная причина – анти-экономическая политика государства".

В частности, по его словам, Министерство финансов запустило пирамиду облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ): "Чем выше процентные ставки по государственным ценным бумагам, тем больше капитала вымывается из малого и среднего бизнеса, потому что такие ставки демотивируют инвесторов вкладывать в реальный сектор экономики".

Таким образом, Минфин, по сути, превратился в гигантский пылесос денежной массы на внутреннем рынке капитала, включая так называемые портфельные инвестиции, так как нерезиденты могли бы вместо ОВГЗ покупать корпоративные облигации. Но компании не могут выиграть конкуренцию с государством по предлагаемым процентным ставкам.

Кроме того, такая политика Минфина привела к искусственному укреплению гривны: "А это для сырьевой экономики – смертельная инъекция. Поскольку уровень добавочной стоимости очень низкий в структуре готового продукта, укрепление гривны съедает практически всю рентабельность экспортеров".

Укрепление гривны снизило рентабельность экспортеровФото: Getty images

Стратегическое видение отсутствует

Нынешняя плачевная ситуация в промышленности во многом связана с тем, что компании не осуществляют модернизацию производства, в связи с чем они проигрывают конкуренцию аналогичным предприятиям в других странах. И с каждым годом это отставание увеличивается. Но при этом государство совершенно не стремится к тому, чтобы улучшить ситуацию.

"Основной фокус государства сохраняется на аграрном секторе. О промышленности никто не думает, и она сейчас воспринимается лишь как способ наполнить бюджет, причем не всегда самым эффективными способом", - отметил Егор Киян.

"Украинская экономика не развивается, и одна из причин – отсутствие стратегии развития страны с пониманием того, какую роль Украина должна играть на европейской и, шире, мировой экономической карте, - заявил "Апострофу" директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин. - Это - задача правительства, потому что наличие такой стратегии позволяет использовать те или иные стимулы для развития экономики. Когда так называемые либертарианцы кричат, что государство не должно давать какие-либо стимулы, они вводят себя (и других) в заблуждение, потому что, как показывает история, все развитые экономики мира стали таковыми благодаря протекционизму и прагматичной национальной политике". Еще одним ключевым элементом экономической стратегии, по словам специалиста, является программа промышленной политики, поскольку в промышленном секторе создается высокая добавленная стоимость.

Отсутствие промышленной политики в Украине мы видим на примере автопрома. В Украине могло бы развиваться производство электромобилей, и профильные компании готовы это делать, но правительство отменило НДС (который составляет 20% - "Апостроф") на импорт электрокаров.

"Таким образом, украинские электромобили уже проигрывают на сумму НДС электрокару, который импортируется", - считает Анатолий Амелин.

По словам Алексея Куща, согласно данным ООН, более 100 стран мира, которые формируют 90% мирового ВВП, привлекали инвестиции на основе национальной суверенной промышленной политики: "Промышленная политика – это как дорожная карта для инвестора, по которой он сверяет, какие отрасли экономики будут в этой стране развиваться. Без промышленной политики невозможно разработать качественную инвестиционную политику".

"Отсутствие стратегии, отсутствие промышленной политики, отсутствие ресурса для модернизации – у нас очень дорогие кредиты, а также удорожание гривны по отношению к доллару привели к тому, что мы начали терять еще более высокими темпами свою промышленность. И, если ситуацию не изменить, 2020-2021 годы могут стать критическими для украинской промышленности", - говорит Анатолий Амелин.

Пустой цехФото: pixabay.com

Такой Кабмин нам не нужен

Но готово ли к таким шагам нынешнее украинское правительство? В этом есть большие сомнения. Так, заместитель министра экономики Сергей Николайчук, комментируя падение промпроизводства, задался риторическим вопросом: а нужна ли Украине, в принципе, промышленная политика?

"Это - тот Николайчук, про которого министр Милованов написал, что ему удалось его переманить из Национального банка очень большой зарплатой, - напомнил Алексей Кущ. - Но от него недалеко ушел и сам министр, который задает не менее сакраментальный вопрос: что мы будем делать с ФОПами? Потому и имеем такой результат".

Анатолий Амелин также настроен скептически. По его словам, в правительственной команде не считают нужным разрабатывать стратегию, мотивируя это тем, что в быстроменяющемся мире, в котором мы живем сегодня, невозможно заниматься долгосрочным прогнозированием.

"Но стратегия – это не прогнозирование. Это – программирование будущего. А потому они (правительство), решая тактические задачи, создают стратегические проблемы, которые не имеют решения. И, пока не изменится ментальность нашего Кабинета министров, мы, к сожалению, шансов не имеем", - резюмировал специалист.

Добавим, что месяц назад "Апостроф" написал о том, что президент Владимир Зеленский крайне недоволен работой правительства и лично премьер-министра Алексея Гончарука. Источники издания не исключали, что отставка Кабмина или, скорее, некоторых министров может состоятся уже до Нового года. В последнее время эта информация получает все больше подтверждений, хотя на официальном уровне об этом еще не сообщается. Таким образом, возможно, очень скоро мы станем свидетелями громких отставок представителей "правительства технократов". Но неизвестно, кто придет им на смену, и появится ли у них стратегическое видение развития страны.