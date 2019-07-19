Как Фирташ застрял в Австрии: кто блокирует его выдачу в США

Экстрадиция украинского беглого олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в США откладывается на неопределенный срок. Адвокаты предоставили новые доказательства, что дело Фирташа имеет политическую мотивацию - теперь их рассмотрит суд. Что же происходит с экстрадицией Фирташа и имеет ли олигарх шансы остаться в Австрии, выяснял "Апостроф".

Кто такой Фирташ и почему он в Австрии

Владелец международной группы компаний Group DF, которая специализируется на химической, титановой, газовой промышленности и в банковской сфере, Дмитрий Фирташ также был мажоритарным владельцем одной из крупнейших телевизионных групп "Интер". В 2010 году спонсировал предвыборную кампанию бывшего президента Украины Виктора Януковича. Выступал критиком Юлии Тимошенко, в том числе и после выборов. Во время Евромайдана призвал к мирному урегулированию конфликта. Олигарха обвиняют в финансировании организаций, участвовавших в аннексии Крыма.

2014 Фирташа арестовали в Вене, но вскоре отпустили под залог в размере $172 млн - сейчас он находится под домашним арестом. Прокуроры американского штата Иллинойс утверждают, что Дмитрий Фирташ пытался подкупить индийских чиновников и заключить выгодную сделку о добыче титана для Boeing - металл должны были продавать в США. Поскольку Boeing - американская компания, США требуют выдать им украинского олигарха.

"Структуры Фирташа и одного из американских бизнесменов приобрели завод в Венгрии - возможно, металлургический. Впоследствии Фирташа "кинули". Когда он начал или судиться, или угрожать судом партнеру из Штатов, появился индус, который заявил, что вот этот человек предлагал ему 15 млн долларов. Поэтому это дело шито белыми нитками. Но история знает множество таких случаев, которые заканчивались приговорами. Легенды о американское правосудие - лишь легенды, к сожалению", - рассказал собеседник "Апострофа", близкий к окружению Фирташа.

24 октября 2018 Суд ЕС рассмотрел доказательства и дал Австрии разрешение решать данный вопрос на свое усмотрение. В Вене заявили, что при принятии решения будут учитывать национальные интересы страны. Фирташу же в США грозит 50 лет лишения свободы.

16 июля казалось бы завершилась эпопея с экстрадицией олигарха. Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Фирташа. Но судебный процесс в Австрии возобновлен.

Суд до конца года

Адвокаты украинского олигарха предоставили суду массив доказательств того, что требование экстрадиции Фирташа является политически мотивированным. Согласно договору, подписанному между Вашингтоном и Веной, выдача подозреваемых в таком случае запрещена.

"Все свидетельствует, что Дмитрий Фирташ не совершал преступления в Индии. Против него там нет обвинений. Это во-первых. А во-вторых, у США высокий уровень политической мотивации. Это, как правило, и является двигателем процесса экстрадиции - США привыкли вмешиваться в дела государств по всему миру, влиять на правосудие других стран. Австрийские суды оказывают этому сопротивление и мы надеемся на них", - заявил адвокат Фирташа Дитер Бемдорфер.

Суд будет рассматривать новый массив доказательств до осени. Если же решение примут против Фирташа, адвокаты могут подать на апелляцию - и тогда все затянется до нового года.

"Если же судья признает, что политический интерес действительно существует, адвокаты имеют право требовать, чтобы рассмотрение дела начали с нуля - и весь процесс, который длился 5 лет, не будут брать во внимание", - рассказал "Апострофу" австрийский журналист Кристиан Вершютц, знакомый с судебной волокитой по экстрадиции Фирташа.

Что же это за новые материалы, которые могут отменить экстрадицию Фирташа? Адвокаты олигарха отказались комментировать это дело "Апострофу", пояснив, что должны согласовать ответы со своим подзащитным.

"Этот судебный процесс не имеет ничего принципиального, что связывает Фирташа и Украину. У Австрии есть только два вопроса - адвокаты хотят доказать, что обвиняемый в коррупции в Индии Фирташ ничего не сделал", - отмечает Вершютц.

Стоит отметить, что политическая причина обсуждается в Австрии давно. Земский суд Вены в апреле 2015 года году даже вынес решение в пользу Фирташа - что вопрос экстрадиции является более-менее политически мотивированным. Немецкое издание DW, ссылаясь на свои источники в суде, отметило, что адвокаты вновь обратились в Земским суд, но дело будет рассматривать другой суд.

Вместе с тем, США также передали доказательства - там говорится, что Фирташ лично приказал перечислить $18,5 млн через счета ряда фирм на счет доверенного лица одного из индийских чиновников.

"Сейчас складывается такая ситуация: министр юстиции Австрии решил, что экстрадиция возможна, а судья в Вене решил, что она невозможна до тех пор, пока не решится вопрос о политической мотивации. Для этого нужен совершенно новый судебный процесс. Сейчас мы должны ждать, какое решение примет суд в Вене", - прокомментировал Вершютц.

И хотя журналист утверждает, что у Австрии нет никаких симпатий к Фирташу, а большинство австрийцев даже не слышали о таком, конечно предостережения имеются.

"Австрийский министр юстиции Клеменс Яблонер настаивал на выдаче. Но в то же время большинство в правительстве считает, что выдача Фирташа может иметь негативные последствия для самого правительства, особенно накануне выборов 29 сентября этого года. Поэтому, думаю, речь идет о попытке принять соломоново решение", - считает украинский политолог Кость Бондаренко.

Он добавил, что австрийские политики чувствуют определенное давление со стороны США.

"Когда возбуждалось дело Фирташа, его считали важным свидетелем в вопросах, касающихся России и Путина. Он может рассказать о связанных с Россией деловых кругах. А вот что от него хотят услышать? Этот вопрос надо адресовать американским следователям", - говорит Бондаренко .

В данной ситуации все зависит от адвокатов. Ведь решение о выдаче прошло все стадии судопроизводства и подписано министром юстиции.

Убежать не удастся

Адвокаты Фирташа пытаются добиться, чтобы его передали в Германию. Там он фигурирует в деле о незаконном сборе данных и подкупе чиновников. Олигарха обвиняют в том, что он пытался дать взятки местным чиновникам в службе безопасности и полиции, чтобы узнать о ходе дела против него в США. Олигарх заплатил им около €750 тыс. Судебный процесс по этому продолжается с 2016 года.

Адвокаты надеются, что им удастся вернуть подзащитного в Германию и "протянуть" его в качестве свидетеля на суде против чиновников, которым он же давал взятки. Таким образом Фирташ сможет попасть под программу защиты свидетелей и его не экстрадируют в США.

Однако олигарх не сможет выехать из Австрии, поскольку у него нет паспорта.

"Фирташ не сможет попасть в Германию и воспользоваться программой защиты свидетелей, поскольку его паспорт находится у австрийских правоохранительных органов. Поэтому он не имеет возможности путешествовать. Австрийский суд не может передать его Германии, потому что это совсем другой судебный процесс. Невозможно, чтобы другой суд решил вопрос экстрадиции", - говорит Вершютц.

Такого же мнения придерживается и эксперт "Украинского института будущего" Игар Тышкевич.

"Австрийский суд не может передать Фирташа одновременно двум странам - США и Германии", - отмечает Тышкевич в комментарии "Апострофу", добавив, что с вероятностью 80% олигарх попадет к американским правоохранителям.

Ценность Фирташа

Тышкевич считает, что коррупционная составляющая по добыче титана в Индии, по которой судят олигарха - не ерунда. Доля титана, которую производила компания Фирташа в Украине, составляет лишь 2% от мирового рынка. Поэтому считать олигарха влиятельным игроком на этом поле нельзя. Однако и США, и Австрия заинтересованы в экономических и политических инсайдах об Украине.

"Спектр интересов может быть очень большим - начиная от состояния украинской газотранспортной системы и заканчивая реальным состоянием нашей энергетики, мобилизационным потенциалом или состоянием заказов, которые существуют на наших заводах", - говорит Тышкевич.

Австрия в любом случае будет действовать, учитывая национальные интересы. Фирташ же может предложить австрийцам информацию, ценность которой будет преобладать над последствиями возможного конфликта с Вашингтоном. Тогда Вена решит его не выдавать.

"Фирташ - не бедный человек. Но это должна быть не взятка, а какая-то легальная информация. О реальном состоянии украинской экономики, финансово-промышленных группах, их отношении с финансово-промышленными группами других государств - Беларуси, России, Венгрии, Словакии", - считает Тышкевич. Также Фирташ может предоставить компромат на украинских политиков.

"Олигарх не может быть олигархом, если у него нет компромата на политическую элиту своего государства. Можно взять перечень лидеров партий на сайте ЦИК и перед каждой фамилией поставить "плюсик" - у него есть компромат на того или иного человека. Начиная от того, кто у кого украл конфетку в детском саду и заканчивая, кто лишнюю птицу во время охоты подстрелил. А между этим может быть и экономическая, и семейная жизнь", - отметил эксперт.

Бондаренко добавил, что, несмотря на связи Фирташа в бизнесе и политических кругах, ему может грозить опасность как со стороны США, так и со стороны России.

О какой опасности идет речь - можем только догадываться.