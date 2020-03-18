Шахов и мат в Верховной Раде: как депутаты перепугались коронавируса

Коронавирус добрался и до Верховной Рады. У народного депутата Сергея Шахова – положительный результат теста на заболевание. После такого сообщения в парламенте началась легкая паника, ведь вирус особенно опасен для людей более старшего возраста, а таких в стенах парламента немало. О том, что сейчас происходит в парламенте, кто может пострадать от вируса, а также почему народные депутаты могут уйти на "удаленку", читайте в материале "Апострофа".

В Украине по состоянию на сегодня зафиксировано официально 14 случаев заболеванием COVID 19, и среди этих заболевших один народный депутат – Сергей Шахов из депутатской группы "Доверие". Сначала эта информация начала появляться в анонимных телеграмм-каналах, у депутата все отрицали и говорили, что это обычное ОРВИ. Однако позже эту информацию сообщили в Министерстве здравоохранения. "Сейчас с нардепом проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции", - сообщили в ведомстве. Также медработники проведут работу со всеми, кто с ним контактировал. А также дезинфицируют помещения Рады, где бывал нардеп.

Шахов позже вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook и подтвердил, что вирус таки есть. "Сегодня мне позвонили из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус. Сразу хочу всем сказать, что это не так страшно, как это рисуют",- прокомментировал нардеп. При этом, он утверждает, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. С 8 по 11 марта нардеп был во Франции, а после присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики. Согласно электронной регистрации, вместе с Шаховым там также было еще 11 депутатов из разных фракций. В партийном чате "Слуги народа" после этого появилось сообщение о том, что все кто контактировал с Шаховым непосредственно, а также, был на заседании комитета, должны уйти в режим самоизоляции. "Тем, кто не контактировал напрямую, самоизоляция не нужна. Тест на коронавирус без симптомов заболевания (высокая температура, ломота, сухой кашель) проходить не надо", - говорилось в сообщении.

Однако после сообщения о Шахове, как не под запись говорят несколько нардепов, в парламенте все-таки началась легкая паника. Например, в чате "Слуги народа" депутаты начали обменивать своими показателями температуры тела. "Все показывают результаты и шутят", - комментирует нардеп. Также в партийном чате призвали всех, кто контактировал с Шаховым после 11 марта таки пройти тест на коронавирус. "Всем, кто контактировал после 11 марта с ним, с его помощниками или группой «Доверие», просьба придти и пройти тест в Амбулатории ВРУ на Шелковичной, 4", - говорится в сообщении.

Также по словам еще одного нардепа Шахов контактировал близко эти дни с нардепом из группы "Доверие" Сергеем Вельможным. "Вельможный вчера был на комитете правовой политики. Потенциально члены комитета по правовой политике все заражены", - прокомментировал "Апострофу" нардеп. В самой депгруппе "Доверие" очень эмоционально восприняли произошедшее, особенно учитывая тот факт что в группе немало депутатов, которые входят в группу риска. Больше всего вирус угрожают категории людей возрастом 50+. А таких в депутатской группе – половина. Кроме того, депутат по прилету ходил на телевизионные эфиры, общался с депутатами других фракций. Часть депутатов из других фракций, узнав эту новость, сразу поехала сдавать тесты на коронавирус. Нардепы из фракции "Голос", которые контактировали с депутатом, ушли в режим самоизоляции на 14 дней.

"Депутаты, которые на прошлой неделе контактировали с Сергеем Шаховым, перейдут на самоизоляцию и будут придерживаться всех правил. Про какие либо изменения состояния здоровья будут сообщать семейного врача", - сообщил пресс-секретарь фракции "Голос" Ярема Дух. Сейчас в фракции также выясняют, кто контактировал с Шаховым. Уже сейчас известно, что речь идет о нардепе Лесе Василенко, члене экологического комитета и заместитель главы фракции Ярославе Юрчишине. Остальные контакты сейчас выясняются.

"Он ходил на эфиры, был на "5 канале", на других, и вообще он достаточно общительный, он много с кем контактировал и повел себя безответственно", - комментирует один из нардепов. Опасения парламентариев можно понять, ведь список контактов нардепа – очень обширный, а в группе риска находятся люди старше 50, которых много не только среди депутатов, но и в аппарате парламента, где также контактировали с нардепом. И несмотря на то, что Верховная Рада в этом созыве значительно помолодела, в некоторых фракциях средний возраст составляет 60-70 лет. Например, речь идет об "Оппозиционной платформе – За жизнь!", депутаты которой, по информации "Апострофа", в последние дни контактировали с Шаховым.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в Верховной Раде всерьез рассматривается сценарий вообще закрыть Раду на карантин если будут еще случаи заражения, и работать удаленно. Соответствующие решения уже разрабатываются в Офисе президента. В частности, Офис президента поручил подготовить нардепу от СН Андрею Костину изменения в регламент, которые позволят голосовать удаленно.

Как сказано в документе, который эксклюзивно предоставил "Апострофу" источник, в случае невозможности проводить заседание Верховной Рады из-за эпидемической угрозы, голосование за определенные законы, которые касаются противодействия пандемии, обеспечения национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека, будут проводиться в режиме онлайн.

Для этого депутатам предложат выходить на связь и идентифицировать себя с помощью Skype или других программных продуктов. Трансляцию и видеозапись заседания парламента предлагают проводить на сайте Верховной Рады. Голосование будет проходить в виде опроса, во время которого председатель счетной комиссии будет фиксировать голосование каждого депутата. Принятые законопроекты могут быть утверждены председателем ВР с помощью накладывания электронной подписи. Сейчас среди депутатов обсуждается такой формат работы. И хотя данная идея противоречит Конституции – согласно статье 84, "голосование осуществляется народным депутатом лично" - многие избранники народа склоняются к тому, что сложные времена требуют сложных решений.