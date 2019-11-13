Таможня не виноватая: почему в Украине растаможка стоит дороже самого авто

Государственная таможенная служба Украины запустила в тестовом режиме калькулятор оценки стоимости автомобилей, подлежащих таможенному оформлению, а также таможенных платежей, которые рассчитываются, исходя из стоимости авто. Сервис уже подвергся жесточайшей критике со стороны автолюбителей, при этом сами расчеты калькулятора повергли их в настоящий шок. "Апостроф" выяснял, для чего внедрили новый сервис и сделает ли он растаможку более прозрачной.

В Украине запустили онлайн-калькулятор стоимости таможенного оформления автомобилей на иностранных номерах, так называемых "евроблях". Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Пока калькулятор функционирует в тестовом режиме и, судя по комментариям под постом Нефедова, к нему есть серьезные претензии.

Сам глава Таможенной службы признает, что проблемы возможны, и просит пользователей информировать о "багах" в программе.

Впрочем, не исключено, что в первые дни работы сайт калькулятора просто "лег" из-за огромного количества желающих его опробовать.

Что касается методологии оценки стоимости авто для определения размера таможенного платежа, то, по словам Максима Нефедова, программа использует данные "минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более чем 2300 моделей".

У пользователей есть претензии к сервису не только технического характера, но и по существу: например, в базу занесены не все модели автомашин, в ней также, судя по комментариям, отсутствуют электромобили.

Подсчитали – прослезились

Ну и, конечно же, людей возмущают расценки, по которым, исходя из расчетов калькулятора, им придется растамаживать авто.

Достаточно распространенной претензией является то, что таможня рассчитывает стоимость авто по собственной базе, и она часто оказывается существенно выше реальной цены покупки - судя по всему, калькулятор рассчитывает стоимость по верхней планке.

В комментариях также приводятся конкретные расчеты таможенных платежей, которые выдает калькулятор (когда он работает). Так, один из комментаторов негодует, что за растаможку Opel Astra с объемом двигателя 1,7 литра (дизель) 2002 года выпуска ему придется заплатить 72 тысячи гривен. По его словам, в Польше три таких автомобиля можно купить за те же деньги.

Еще одни человек, который включился в дискуссию, сообщил, что таможенные платежи за машину стоимостью 2 тысячи долларов составляют 75 тысяч гривен (по текущему курсу - это 3 тысячи долларов).

В ответ на этот гневный комментарий глава Гостаможни заявил, что лично сам выступает за снижение размера платежей. Однако его ведомство обязано выполнять закон, который действует на сегодняшний день, а потому вопрос по таможенным сборам - не к нему, а к Верховной Раде.

Проблема "евроблях" и их растаможки возникла не сегодня и даже не вчера. Прежняя украинская власть решила закрыть вопрос путем введения огромных штрафов за использование таких машин. Они должны были вступить в силу 25 мая нынешнего года, однако под давлением "евробляхеров" Верховная Рада отсрочила введение штрафов до конца августа. Впрочем, они так и не были введены, и на сегодня решением Кабинета министров штрафы на использование "евроблях" отложены до 1 января 2020 года. Будут ли они введены в 2020 году – сказать очень сложно, особенно учитывая непростую историю вопроса. Власти также обещают комплексное решение вопроса оформления машин на иностранной регистрации путем принятия соответствующего закона.

Но пока в силе старый закон, и, как заявил в упомянутом ответе на комментарий пользователя Facebook Максим Нефедов, таможня лишь администрирует сборы.

Непонятный продукт с непонятными целями

Но вернемся к калькулятору, о котором эксперты, опрошенные "Апострофом", говорят с большой долей скепсиса.

"Ничего принципиально (с введением калькулятора) не меняется – это просто "классная" идея, и у меня такое впечатление, что парни в очередной раз освоили средства", - сказал изданию эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов. При этом, по его словам, идея калькулятора "стара как мир", так как подобные услуги уже ранее запускались не менее, чем на пяти частных сайтах, и поэтому "ничего нового они (Гостаможня) не придумали".

Как отметил в разговоре с "Апострофом" сопредседатель организации "Авто Евро Сила" Александр Чернявский, тот калькулятор, который представила Государственная таможенная служба, это - "непонятный продукт с непонятными целями, потому что он, по большому счету, не решает никаких проблем".

Автоэксперт Александр Швец, в свою очередь, подчеркивает, что калькулятор дает лишь приблизительный расчет стоимости таможенных платежей. "Это, больше, информационная услуга - я не думаю, что будет копейка в копейку совпадать с тем, когда человек придет непосредственно на таможню. Вот если бы сразу приходила квитанция на оплату, тогда это была бы, действительно, нужная вещь", - сказал он в комментарии "Апострофу". По его словам, фактическая сумма может отличаться, причем, вполне возможно, в большую сторону, чем при оценке по калькулятору.

Но сумма платежей может оказаться и ниже, если "договориться". А, значит, здесь ничего не пока не меняется. "Пока есть разные вилки – нижняя планка, верхняя планка – есть поле для коррупционных маневров со стороны таможенника: одному он может по верхней планке, другому – по нижней, третьему – по средней", - говорит Александр Швец.

Псевдореформа в действии

И этой проблеме уже лет двадцать, отмечает Вячеслав Коновалов. По его словам, оценочная стоимость автомобилей является достаточно спорным моментом, так как в некоторых случаях она оказывалась завышенной, в связи с чем были выше и таможенные платежи, а в других – наоборот, занижалась, конечно же, не безвозмездно, и тогда получалось, что "кто-то завозил роллс-ройсы по цене тапочек". Таким образом, отметил эксперт, таможенная база создавалась не от мира сего.

Оценочная стоимость автомобилей является достаточно спорным моментомАпостроф / Александр Гончаров

"Не надо никаких калькуляторов. Есть договор купли-продажи, в нем указана сумма. Бывают случаи, когда люди сознательно занижают стоимость автомобиля. У таможни есть инструменты, как с этим бороться: подается запрос в налоговые органы той страны, из которой ввезли автомобиль, там есть реальные цифры, после чего выставляется счет на доплату плюс - штраф за неверно поданные данные, - говорит Александр Чернявский. - Но здесь нельзя внедрить коррупцию".

Чернявский также рассказал, как в реальности происходит таможенное оформление автомобиля. По его словам, например, на автомобиль есть купчая на тысячу евро, "но чудесным образом срабатывает так называемая система рисков - электронная система таможни – которая говорит, что этот автомобиль нужно рассмотреть более пристально". После чего оценочная стоимость авто вырастает, например, до 3 тысяч евро - "даже если покупка была официальной, и человек заплатил тысячу евро по безналичному расчету". Но, если заплатить таможеннику, скажем, 500 евро, цена снова вернется к тысяче евро. А разница в стоимости автомобиля имеет значение, ведь за таможенное оформление нужно платить, в частности, НДС (20% стоимости), пошлину (10% стоимости).

"Если договориться, то калькулятор будет считать 2+2=1", - резюмировал Александр Чернявский, добавив, что такой калькулятор выполняет функцию псевдореформы, которые проводятся в Украине и в других сферах.



Что тогда можно считать не псевдо, а реальной реформой? Нужно вводить единый таможенный платеж без привязки к стоимости автомобиля, убежден Александр Швец. "Например, пусть это будет 500 или 1000 евро. Это будет стимулировать тех, кто хочет привезти автомобиль, брать более дорогой и, соответственно, более качественный автомобиль. Но это не введут, потому что тогда таможенники будут голые и босые – за что они тогда будут брать деньги? – Ни за что", - пояснил он.