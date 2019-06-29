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Финалистка шоу "Голос страны" презентовала сингл из будущего альбома

Одесситка и финалистка шоу "Голос страны-6" Татьяна Амирова представила новый сингл "Не спеши"

суббота, 29 июня 2019, 09:45

Одесситка и финалистка шоу "Голос страны-6" Татьяна Амирова, известная своим вкладом в возрождение еврейских традиций, представила новый сингл "Не спеши", который войдет в дебютный альбом артистки. Релиз пластинки запланирован на осень этого года.

Автором текста и музыки выступила сама певица. Татьяна призналась, что это первая песня, которую она написала: "Во мне, как оказалось, живёт много душ. Одна любит петь еврейские песни, другая любит бродвейские мюзиклы и обожает танцевать, а третья, как выяснилось, умеет писать песни. Ко мне впервые постучалось вдохновение и я рада, что имею возможность раскрыть ещё одну часть своей души: романтическую, ранимую, в которой очень много любви.", поделилась певица.

Фотосессию для обложки сингла Татьяна устроила на Бали. Певица говорит, что этот остров очень особенное место для нее, там она восстанавливает гармонию с собой. "Бали – отдельный мир, в котором нет различия и разделения между людьми, мне там комфортно писать музыку.", - рассказала Татьяна.

Отметим, что музыкальный коллектив Татьяны Амировой состоит из известных украинских музыкантов: барабанщик Евгений Костиц также играет с Джамалой и группой KAZKA, клавишник Александр Огневец – с Иваном Дорном, бас-гитрист Николай Кистенев –с группой Pianoбой.

Послушать композицию «Не спеши»:

iTunes - https://apple.co/2J2FgnU

YouTube Music - http://bit.ly/31UtcNW

Deezer - http://bit.ly/2X0xepr

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Tidal - http://bit.ly/2KzN4Rd

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