В Украине стартует показ нового "Короля Льва"

В четверг, 18 июля, в украинский прокат выходит фильм "Король Лев" (The Lion King) - ремейк одноименного мультфильма 1994 года.

Режиссером нового "Короля Льва" выступил Джон Фавро. Он известен по фильмам - "Железный человек" и "Книга джунглей".

Симбе, сыну короля Муфасы, придется пройти нелегкий путь, чтобы заявить свое право на власть. Современные технологии погрузят вас в фантастический мир африканской саванны. Встретьтесь с ее дикими обитателями, которые не меньше людей знают о любви и предательстве, дружбе, смелости и настоящей преданности.

В оригинальной версии роли дублируют: Сет Роген (Пумба), Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам), Бейонсе (Нала). В фильме звучит песня Бейонсе Spirit. Авторами трека являются сама певица, а также Labrinth и ILYA.

Первый мультфильм увидел свет в 1994 году. Он получил два "Оскара", три "Золотых глобуса" и три "Грэмми". "Король Лев" собрал в прокате рекордную сумму для традиционной анимации.

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