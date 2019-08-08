В украинский прокат вышел анимационный фильм "Angry Birds в кино 2"

В четверг, 8 августа, в украинских кинотеатрах стартовал показ нового комедийного мультфильма "Angry Birds в кино 2". Снял картину американец Туроп ван Орман. Это его дебют на большом экране.

По сюжету, сердитая птичка Рэд вместе со своими товарищами продолжает защищать покой птичьего сообщества. Их враги, зеленые свиньи, готовят коварный план мести за прошлые поражения. Тем временем на теплый остров птичек нападает пернатая завоевательница Зета, уставшая от жизни среди снега и льда.

В озвучивании мультика "Angry Birds в кино 2" приняли участие и украинские звезды шоу-бизнеса. Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой подарил голос одному из главных персонажей - энергичному Чаку, а птичка Фуксия говорит голосом фэшн-фотографа Сони Плакидюк.

"Angry Birds в кино 2" – это продолжение одноименного мультфильма 2016 года. Первый анимационный фильм собрал кассу почти 400 миллионов долларов, став вторым в истории по кассовым сборам мультфильмом, созданным на основе компьютерной игры.

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