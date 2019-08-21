В украинских кинотеатрах стартует показ фильма с Жаном Рено "Полина и тайна киностудии"

В четверг, 22 августа, во всех кинотеатрах страны стартует показ украинской комедии "Полина и тайна киностудии" режиссера Олиаса Барко.

Производством картины занялась украинская студия Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, а также иностранная студия WILD TRIBE FILMS. В прокат же выпустит фильм компания Ukrainian Film Distribution. Композитором ленты выступил Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Приключенческая лента рассказывает о девочке по имени Полина, которая ничего не знает о своем прошлом и о своих родителях. Она живет в доме со злой тетей и двоюродным братом. Те тайно планируют избавиться от девочки в день ее рождения, чтобы получить таинственное наследство - киностудию. Полине удается бежать, и она отправляется в опасное путешествие по миру других фильмов. Здесь она находит новых друзей, с помощью которых ей удается разгадать все загадки и осуществить главную цель этого удивительного путешествия - узнать правду о собственной семье.

Одна из главных ролей в фильме досталась знаменитому французскому актеру Жану Рено. В фильме также снимались Виржини Ледуаэн, Эдуар Бэр, Северия Янушаускайте, а также украинцы Полина Артеменко и Василий Вирастюк.

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