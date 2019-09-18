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В украинский прокат выходит фильм "К звездам" с Брэдом Питтом

Старт в Украине - 19 сентября

среда, 18 сентября 2019, 17:09
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В четверг, 19 сентября, во всех кинотеатрах страны стартует показ фантастического фильма производства кинокомпании 20th Century Fox "К звездам", главную роль в котором сыграл голливудский актер Брэд Питт.

Режиссером ленты выступил Джеймс Грэй. По его словам, в основу фильма частично положена знаменитая повесть Джозефа Конрада "Сердце тьмы".

Продюсировали фильм Деде Гарднер, Джеймс Грэй, Энтони Катагас, Джереми Клейнер, Родриго Тейшейра, а также исполнитель главной роли Брэд Питт.

"К звездам" - это история об астронавте Рое МакБрайде, который путешествует по космическим просторам, чтобы найти своего отца, который пропал 20 лет назад, и разгадать тайну, которая угрожает нашей планете. Его путешествие раскроет секреты, которые бросают вызов природе человеческого существования и нашему месту в космосе.

В картине также снялись Дональд Сазерленд ("Лучшее предложение"), Лив Тайлер ("Властелин колец"), Томми Ли Джонс ("Люди в черном"), Рут Негга ("Война миров Z") и другие.

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