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В Украине презентуют документальный фильм о группе Сергея Михалка BRUTTO

В Киеве показ фильма состоится в зале кинотеатра "Жовтень"

четверг, 3 октября 2019, 15:09
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Популярная рок-группа белорусского музыканта Сергея Михалка BRUTTO представит в Украине документальный фильм BRUTTO NOSTRA.

В него вошли достижения коллектива за пять лет его существования: более 500 концертов и тысячи зрителей на концертах, 3 полноценных альбома и 22 официальных видеоклипа, триумфальное возвращение Сергея Михалка и BRUTTO в Беларусь и запуск проектов "Ляпис-98" и Drezden.

"На мой взгляд, в истории мирового шоу-бизнеса не случалось ничего подобного и настолько уникального, как история, которая произошла с Сергеем Михалком. Упасть на самое дно, и через пару лет подняться на самый верх в новом обличии. Стать лидером трех по-своему уникальных и популярных групп. Написать такое количество хитов и создать такую большую крепкую семью. Иметь такое чувство юмора. Иметь такую физическую и внутреннюю силу. Я даже представить не могу, насколько надо быть уникальной и сильной личностью. Эту историю должен был кто-то рассказать. И я безмерно счастлив, что о вселенной BRUTTO NOSTRA рассказать удалось именно мне. Это было моей мечтой. А теперь эта мечта пообщаться с Михалком, группой BRUTTO и всеми, кто окружает этого человека, станет реальностью. Это круто", - прокомментировал режиссер фильма Дмитрий Авдеев.

Премьера картины состоится 8 октября на всех цифровых площадках. А накануне цифровой презентации, 7 октября, ленту покажут на большом экране в Киеве, Львове, Харькове и в Черновцах в рамках кинофестиваля BUCOVINA. Вход свободный при условии регистрации.

В Киеве показ документального фильма BRUTTO NOSTRA состоится в зале кинотеатра "Жовтень" в 21:00. Киевляне смогут не только насладиться премьерой картины, но и принять участие в розыгрыше мерча от BRUTTO. Ведущими специального показа станут Сергей Кузин и Соня Сотник. Мероприятие планирую посетить: режиссер фильма Дмитрий Авдеев, сценарист Ирина Журавлева, продюсер коллектива Антон Азизбекян.

График показов в других городах:

Харьков, Боммер. Начало в 19:30

Львов, Lviv Film Center. Начало в 17:20.

Черновцы, кинотеатр "Магнат" в рамках фестиваля документальных фильмов BUCOVINA c 19 по 21 октября.

Накануне выхода фильма группа BRUTTO представила видео на песню "Мельхиор и Каспар". В клипе снялись дети и жена Сергея Михалка, а также семьи других участников коллектива.

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