В Украине стартует показ мультфильма "Клара и волшебный дракон"

26 октября во всех кинотеатрах страны стартует показ украинского анимационного фильма "Клара и волшебный дракон".

Картина рассказывает о девочке Кларе, которая живет в сказочном мире, где существуют гномы, драконы и волшебники. На Клару и ее друзей ждут захватывающие приключения, а также в ее руках окажется будущее всего мира. Смогут ли они победить темные силы и достичь своей цели?

Ключевых героев озвучили звезды украинского шоу-бизнеса: актриса сериала "Школа" Вероника Лукьяненко и участница группы Kids-Pro. А также Александр Погребняк, голос Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия", Сергей Солопай, актер дубляжа канала 1+1, Дмитрий Завадский, голос которого можно услышать в фильмах "Аватар" и "Богемская рапсодия", Олег Лепенец, известный по дубляжу Роберта Дауни Младшего в фильме "Мстители" и многие другие.

Режиссером анимации выступил Александр Клименко. Производством фильма "Клара и волшебный дракон" занималась украинская кинокомпания Image Picture.

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