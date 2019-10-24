В кинотеатрах Украины стартовал показ анимационного фильма "Семейка Аддамс"

24 октября в украинский прокат вышел мультфильм "Семейка Аддамс" (The Addams Family), который рассказывает о приключениях обаятельной готической семейки.

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Мультфильм "Семейка Аддамс" – новый эпизод из жизни семьи, которая живет в атмосфере вечного Хэллоуина. Впервые эти герои появились на страницах газеты The New Yorker в 1938 году. Семейку придумал американский художник-карикатурист Чарльз Аддамс.

Режиссерами анимационного фильма выступили Грег Тирнан и Конрад Вернон ("Шрек 2", "Мадагаскар 3").

В оригинальной англоязычной версии новый мультфильм "Семейка Аддамс" озвучили топовые голливудские актеры. Отца семейства Гомеса Аддамса озвучивает Оскар Айзек, его жену Мортишу - Шарлиз Терон. Голос дочки Уэнздей принадлежит Хлое Грейс Морец, сына Пагсли - Финну Вулфарду, исполнившему главную роль в сериале "Очень странные дела". Также в мультике голосом рэпера Снуп Догга заговорит кузен Итт.

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