Monatik, Фагот и другие звезды посетили премьеру варьете “Рояль”

25 октября в столичном Caribbean Club Concert Hall с аншлагом состоялась премьера нового еженедельного шоу для взрослых - варьете “Рояль”.

Оригинальные аранжировки под аккомпанемент рояля, живой вокал, яркие костюмы и танцевальная экспрессия удачно соединились в новом шоу. Варьете "Рояль" завораживает с первых минут и погружает в перформанс-провокацию, которая раскрывает красоту женского тела.

Премьеру посетили украинские звезды: певец Дмитрий Монатик, музыкант Олег “Фагот” Михайлюта, певица Татьяна Амирова, режиссер-постановщик Павел Бондаренко, основатель продюсерского центра “Talant Production” Ксения Осыка и другие.

Олег “Фагот” Михайлюта поделился впечатлениями о шоу:“Обнаженные женщины - это всегда прекрасно. А тут женская красота соединилась с интересной постановкой с развитием и кульминацией - мне очень понравилось. Я б пришел еще раз посмотреть!”.

В середине шоу зрителей ждал сюрприз: номер специального гостя вечера - группы KADNAY, которая исполнила песню "Disco Girl" под аккомпанемент рояля. Организаторы сообщили, что звездные гости на сцене будут появляться на каждом следующем шоу.

Хореографами-постановщиками нового шоу стали украинские танцовщицы, известные своим участием в телепроектах "Танцую для тебя" и "Танцы со звездами" - Анна Паламарчук и Екатерина Тришина, а также хореограф и солистка балета NC-17 Showballet - Светлана Черныш. Музыкальным продюсером шоу выступил украинский музыкант и композитор Алексей Боголюбов.

Организаторы обещают, шоу станет еженедельной культурной традицией столицы. Ближайшие показы варьете “Рояль” состоятся: 9, 16, 22, 29 ноября, 9, 13 и 19 декабря.

Билеты можно приобрести на сайте caribbean.com.ua.