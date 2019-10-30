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Группа ADAM выступит в Киеве в рамках всеукраинского тура

Украинская неосоул-группа ADAM завершит первую часть всеукраинского тура #ІзіМані концертом в Киеве.

среда, 30 октября 2019, 17:02
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Украинская неосоул-группа ADAM завершит первую часть всеукраинского тура #ІзіМані концертом в Киеве. Выступление состоится 3 ноября в клубе Atlas.

ADAM готовит программу из уже полюбившихся публикой песен “Люба”, “Танцюй, мила”, “Таку як є”, а также презентует совершенно новые композиции, которые войдут в третий альбом под названием #ІзіМані. Помимо любимых песен, музыканты готовят сюрпризы, и один из них - это выступление со специальным звездным гостем.

"Наш тур получился очень кайфовым! Концерты были крутые, и мы получили массу эмоций. Очень ждем выступления в Киеве! Это наш родной город и в нем всегда особенные концерты",- поделились музыканты ADAM.

Интересно, что во время тура группа начала писать свой третий альбом необычным способом: "Импровизируя прямо на концертах мы начали создавать наш новый альбом. Импровизации превратились в наброски новых треков для будущего альбома. В этом заключалась наша идея в начале тура и мы рады, что она понравилась слушателям", - рассказывают музыканты.

Напомним, что группа ADAM была основана в 2014 году. В состав коллектива входят вокалист, саундпродюсер и сонграйтер Миша Клименко, ударник и перкуссионист Андрей Гриценко, а также танцовщица и муза коллектива Саша Норова.

Билеты на концерт по ссылке: http://bit.ly/2mjGXpz.

Встреча концерта на Facebook: https://www.facebook.com/events/2351343494920015.

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Раздел: ЛаймАфиша
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