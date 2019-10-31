Афиша Киевского академического театра "Колесо" на ноябрь

Жан Ануй "ГЕНЕРАЛЫ В ЮБКАХ"

Дата, время - 1 и 2 ноября (пятница, суббота) в 19.00

Жанр - французская комедия в 2 действиях только для взрослых

Зал - основной

Язык - русский

Продолжительность - 140 минут

Интригующий сюжет, неожиданные повороты, комичность ситуации, вызванной феминистическими настроениями общества начала ХХ века, - актуальны сегодня как никогда. Невероятно, но факт: спектакль «Генералы в юбках» украшает афишу театра «Колесо» почти три десятка лет, и каждый раз постановка Ирины Клищевской проходит в переполненном зале!

Илья Ильф и Евгений Петров "ОДЕССА. Безумная любовь"

Дата, время - 3 и 5 ноября (воскресенье, понедельник) в 19:00

Жанр - Музыкальная комедия. играем вместе

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Театр приглашает на одесскую свадьбу! Любимые романсы и шансон, зажигательные танцы, курьезные и почти анекдотические повороты сюжета. Зрители будут чувствовать себя непосредственными гостями праздника.

Агата Кристи «Мышеловка»

Дата, время - 6, 7 и 8 ноября (среда, четверг, пятница) в 19:00

Жанр - английский детектив

Зал - Каминная

Язык - украинский

Продолжительность - 135 минут

Лондонское пригороды, отрезанное от всего мира сугробами, с его загадочными убийствами и странными жителями заставит Вас втянуться в интеллектуальную игру от Королевы детектива.

Калин Илиев "МАМА, ГДЕ ТЫ?"

Дата, время - 8 и 9 ноября (пятница, суббота) в 19:00

Жанр - все по Фрейду

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Это история о Максе - он гинеколог. Женщины - его работа и наказание. Он стремится искренности и чувств, а они - денег. Он мечтает быть нужным, а они хотят денег. Он мог бы дать больше, но они стремятся денег. По Фрейду деньги - это символ сексуальной энергии и сексуальных желаний. Возможно именно поэтому они их хотят, а он не хочет отдавать.

По пьесе Николая Янчука "В Киеве на Подоле ... ИЛИ" ГДЕ ВИ СОХНИТЕ БЕЛЬЙО? »«

Дата, время - 9 ноября (суббота) в 15:00

Жанр - городская байка с песнями, танцами и цимисом

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 100 минут

Городскую байку о сосуществовании еврейской и украинской семьи, преисполненной анекдотических ситуаций, вам расскажут многогранные актеры театра. Во время представления вы узнаете рецепты еврейской кухни, а, возможно, и сможете попробовать уже готовые блюда, спеть известные мелодии, от души посмеяться вместе с героями. Зрители сидят за столиками и во время представления лакомятся сладостями.

Кен Людвиг "Примадонна"

Дата, время - 10 ноября (вторник, среда) в 19:00

Жанр - комедия в 2 действиях

Зал - Каминная

Язык - русский

Продолжительность - 150 минут

Мастерски выписан сюжет лучшим бродвейским комедиографом последнего десятилетия, в котором есть все для блестящей комедии положений - неожиданные переодевания, наследники, песни, танцы и, конечно, страстная любовь - не отпускать Вас в течение всего спектакля.

В рамках Международного театрального фестиваля камерных спектаклей AndriyivskyFest в украинском формате Львовский академический театр эстрадных миниатюр «И люди, и куклы»

Малина Пшесьлюга "ПУСТОСТАН"

Дата, время - 10 ноября (воскресенье) в 19:00

Жанр - философская притча

Зал - основная сцена

Язык - украинский

Продолжительность - 85 минут

Чoму родные люди становятся иногда чужими и равнодушными? Что лучше: пытаться что-либо сохранить семью, где царит равнодушие и пустота, или решиться на одиночество? Или люди, живущие прошлым, и живущие иллюзиями о будущем, одинаково мертвыми для настоящего? Что делать, когда в доме и в сердце поселилась пустота? Возможно, единственным спасением является Любовь? Почему некоторые люди всю жизнь ищут эту любовь и не находят? .. Примерно такие вопросы возникают в пьесе. Автор не дает на них однозначного ответа, оставляя зрителям пространство для размышлений.

По пьесе Николая Янчука "В Киеве на Подоле ... ИЛИ" ГДЕ ВИ СОХНИТЕ БЕЛЬЙО? »«

Дата, время - 12 ноября (вторник) в 19:00

Жанр - городская байка с песнями, танцами и цимисом

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 100 минут

Городскую байку о сосуществовании еврейской и украинской семьи, преисполненной анекдотических ситуаций, вам расскажут многогранные актеры театра. Во время представления вы узнаете рецепты еврейской кухни, а, возможно, и сможете попробовать уже готовые блюда, спеть известные мелодии, от души посмеяться вместе с героями. Зрители сидят за столиками и во время представления лакомятся сладостями.

Кен Людвиг "Примадонны"

Дата, время - 13 ноября (среда) в 19:00

Жанр - комедия в 2 действиях

Зал - Каминная

Язык - русский

Продолжительность - 150 минут

Мастерски выписан сюжет лучшим бродвейским комедиографом последнего десятилетия, в котором есть все для блестящей комедии положений - неожиданные переодевания, наследники, песни, танцы и, конечно, страстная любовь - не отпускать Вас в течение всего спектакля.

Илья Ильф и Евгений Петров "ОДЕССА. Безумная любовь"

Дата, время - 14 и 15 ноября (четверг, пятница) в 19:00

Жанр - Музыкальная комедия. играем вместе

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Театр приглашает на одесское свадьбы! Любимые романсы и шансон, зажигательные танцы, курьезные и почти анекдотические повороты сюжета. Зрители будут чувствовать себя непосредственными гостями праздника.

Шницлер "Фатальный флирт, ИЛИ ИГРЫ"

Дата, время - 15 ноября (пятница) в 19:00

Жанр - любовные игры в стиле декаданс

Зал - Каминная

Язык - украинский

Продолжительность - 140 минут

Ни к чему не обязывающий флирт и веселые розыгрыши и забавы. Но герои этой истории настолько увлечены, что даже не замечают, когда веселые шалости заканчиваются. То, что начиналось весело, приводит их к гибели и сломанных судеб ...

Иван Тургенев "Месяц в деревне"

Дата, время - 16 и 17 ноября (суббота, воскресенье) в 19:00

Спектакль в 2 действиях

Зал - основной

Язык - русский

Продолжительность - 150 минут

Тонкая, легкая постановка погрузит Вас в атмосферу любви, поведает о хрупкости человеческих взаимоотношений.

По пьесе Николая Янчука "В Киеве на Подоле ... ИЛИ" ГДЕ ВИ СОХНИТЕ БЕЛЬЙО? »«

Дата, время - 19 ноября (вторник) в 19:00

Жанр - городская байка с песнями, танцами и цимисом

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 100 минут

Городскую байку о сосуществовании еврейской и украинской семьи, преисполненной анекдотических ситуаций, вам расскажут многогранные актеры театра. Во время представления вы узнаете рецепты еврейской кухни, а, возможно, и сможете попробовать уже готовые блюда, спеть известные мелодии, от души посмеяться вместе с героями. Зрители сидят за столиками и во время представления лакомятся сладостями.

Францобель "Укрощение строптивой"

Дата, время - 20 ноября (среда) в 19:00

Жанр - комедия с песнями и танцами для взрослых

Зал - Каминная

Язык - украинский

Продолжительность - 150 минут

Австрийский авангардный драматург сделал свою версию известной шекспировской комедии. Он поселил Катарину и Петруччио в современном европейском городе, заставил их петь любимые хиты и говорить на темы, интересующие нас с вами.

Надежда Симчич "МЫ, МАЙДАН"

Дата, время - 21 ноября (четверг) в 19:00

Fb.doc чтения

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 70 минут

В день Достоинства и Свободы, Театр «Колесо» представляет спектакль «МЫ, МАЙДАН» по пьесе Надежды Симчич. Спектакль создан в жанре документальной драмы. Слова, которые говорят актеры со сцены (а текст пьесы основан на постах и словах, взятые в социальных сетях, сказанные во время эфиров, митингов, Вече) настолько правдивы, впечатляющие, что дополнительно не нуждаются разыгрывание и сценического действия. Ваше воображение извлекает из памяти необходимые картинки, ощущения.

Францобель "Укрощение строптивой"

Дата, время - 22 ноября (пятница) в 19:00

Жанр - комедия с песнями и танцами для взрослых

Зал - Каминная

Язык - украинский

Продолжительность - 150 минут

Австрийский авангардный драматург сделал свою версию известной шекспировской комедии. Он поселил Катарину и Петруччио в современном европейском городе, заставил их петь любимые хиты и говорить на темы, интересующие нас с вами.

Ярослав Стельмах "ЕММА"

Дата, время - 23 и 24 ноября (суббота, воскресенье) в 19:00

Жанр - желание и соблазн по роману Г. Флобера «Мадам Бовари»

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 140 минут

Взлеты и падения, иллюзии и мечты, греховность и страсть, порывы сердца и катастрофа - это все загадочностью женской души. Пьеса написана драматургом по роману Гюстава Флобера «Мадам Бовари».

Илья Ильф и Евгений Петров "ОДЕССА. Безумная любовь"

Дата, время - 26 ноября (вторник) в 19:00

Жанр - Музыкальная комедия. играем вместе

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Театр приглашает на одесское свадьбы! Любимые романсы и шансон, зажигательные танцы, курьезные и почти анекдотические повороты сюжета. Зрители будут чувствовать себя непосредственными гостями праздника.

Степан Васильченко "НОЧЬ ЛЮБВИ"

Дата, время - 27 ноября (среда) в 19:00

Жанр - комедия

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Юность, сверкающий чистотой помыслов, влюблена и мечтает, бунтует и соблазняет. Пятеро влюбленных, и осталась только одна звездная ночь в родном украинском селе, которую они проведут вместе. А еще украинские песни, с помощью которых они выясняют отношения, признаются в любви, ссорятся, мирятся ...

Дарио Фо и Франка Раме "Я ЖДУ ТЕБЯ, ЛЮБИМЫЙ! .."

Дата, время - 28 ноября (четверг) в 19:00

Жанр - форс-детектив

Зал - основной

Язык - русский

Продолжительность - 70 минут

Это моноспектакль, которую играет актриса Мария Груничева. Она рассказывает историю о женщине, которая живет с улыбкой на устах, несмотря на ревнивого мужа, что замыкает ее в квартире с маленьким ребенком, сексуально озабоченного деверя-инвалида, соседа из дома напротив, что подглядывает за ней в бинокль в самые интимные моменты. С кем может поделиться откровенно своими проблемами и переживаниями женщина? Конечно с подругой, роль которой в этом спектакле выполняете Вы.

Эрик Элис и Роджер Риис "DOUBLE DOUBLE" (Дабл Дабл)

Дата, время - 29 и 30 ноября (пятница, суббота) в 19:00

Жанр - романтический триллер

Зал - Каминная

Язык - русский

Продолжительность - 135 минут

Встреча женщины и мужчины - лучшее начало любой истории. Кажется, что множество вариаций такого начала сюжета, которые вы уже видели на сценах и киноэкранах не обещают интересного развития событий. Однако, это не про эту историю. Деньги, любовь и счастье - вот главные ставки в этой бескомпромиссной игре. Зрителей ждет детективный сюжет с трагикомичным уклоном.

По пьесе Николая Янчука "В Киеве на Подоле ... ИЛИ" ГДЕ ВИ сохните БЕЛЬЙО? "»

Дата, время - 30 ноября (суббота) в 15:00

Жанр - городская байка с песнями, танцами и цимисом

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 100 минут

Городскую байку о сосуществовании еврейской и украинской семьи, преисполненной анекдотических ситуаций, вам расскажут многогранные актеры театра. Во время представления вы узнаете рецепты еврейской кухни, а возможно, и сможете попробовать уже готовые блюда, спеть известные мелодии, от души посмеяться вместе с героями. Зрители сидят за столиками и во время представления лакомятся сладостями.