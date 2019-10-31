Афиша Киевского академического театра "Колесо" на ноябрь

Жан Ануй "ГЕНЕРАЛЫ В ЮБКАХ"
Дата, время - 1 и 2 ноября (пятница, суббота) в 19.00
Жанр - французская комедия в 2 действиях только для взрослых
Зал - основной
Язык - русский
Продолжительность - 140 минут
Интригующий сюжет, неожиданные повороты, комичность ситуации, вызванной феминистическими настроениями общества начала ХХ века, - актуальны сегодня как никогда. Невероятно, но факт: спектакль «Генералы в юбках» украшает афишу театра «Колесо» почти три десятка лет, и каждый раз постановка Ирины Клищевской проходит в переполненном зале!
Илья Ильф и Евгений Петров "ОДЕССА. Безумная любовь"
Дата, время - 3 и 5 ноября (воскресенье, понедельник) в 19:00
Жанр - Музыкальная комедия. играем вместе
Зал - кафе театра
Язык - украинский
Продолжительность - 80 минут
Театр приглашает на одесскую свадьбу! Любимые романсы и шансон, зажигательные танцы, курьезные и почти анекдотические повороты сюжета. Зрители будут чувствовать себя непосредственными гостями праздника.
Агата Кристи «Мышеловка»
Дата, время - 6, 7 и 8 ноября (среда, четверг, пятница) в 19:00
Жанр - английский детектив
Зал - Каминная
Язык - украинский
Продолжительность - 135 минут
Лондонское пригороды, отрезанное от всего мира сугробами, с его загадочными убийствами и странными жителями заставит Вас втянуться в интеллектуальную игру от Королевы детектива.
Калин Илиев "МАМА, ГДЕ ТЫ?"
Дата, время - 8 и 9 ноября (пятница, суббота) в 19:00
Жанр - все по Фрейду
Зал - основной
Язык - украинский
Продолжительность - 80 минут
Это история о Максе - он гинеколог. Женщины - его работа и наказание. Он стремится искренности и чувств, а они - денег. Он мечтает быть нужным, а они хотят денег. Он мог бы дать больше, но они стремятся денег. По Фрейду деньги - это символ сексуальной энергии и сексуальных желаний. Возможно именно поэтому они их хотят, а он не хочет отдавать.
По пьесе Николая Янчука "В Киеве на Подоле ... ИЛИ" ГДЕ ВИ СОХНИТЕ БЕЛЬЙО? »«
Дата, время - 9 ноября (суббота) в 15:00
Жанр - городская байка с песнями, танцами и цимисом
Зал - кафе театра
Язык - украинский
Продолжительность - 100 минут
Городскую байку о сосуществовании еврейской и украинской семьи, преисполненной анекдотических ситуаций, вам расскажут многогранные актеры театра. Во время представления вы узнаете рецепты еврейской кухни, а, возможно, и сможете попробовать уже готовые блюда, спеть известные мелодии, от души посмеяться вместе с героями. Зрители сидят за столиками и во время представления лакомятся сладостями.
Кен Людвиг "Примадонна"
Дата, время - 10 ноября (вторник, среда) в 19:00
Жанр - комедия в 2 действиях
Зал - Каминная
Язык - русский
Продолжительность - 150 минут
Мастерски выписан сюжет лучшим бродвейским комедиографом последнего десятилетия, в котором есть все для блестящей комедии положений - неожиданные переодевания, наследники, песни, танцы и, конечно, страстная любовь - не отпускать Вас в течение всего спектакля.
В рамках Международного театрального фестиваля камерных спектаклей AndriyivskyFest в украинском формате Львовский академический театр эстрадных миниатюр «И люди, и куклы»
Малина Пшесьлюга "ПУСТОСТАН"
Дата, время - 10 ноября (воскресенье) в 19:00
Жанр - философская притча
Зал - основная сцена
Язык - украинский
Продолжительность - 85 минут
Чoму родные люди становятся иногда чужими и равнодушными? Что лучше: пытаться что-либо сохранить семью, где царит равнодушие и пустота, или решиться на одиночество? Или люди, живущие прошлым, и живущие иллюзиями о будущем, одинаково мертвыми для настоящего? Что делать, когда в доме и в сердце поселилась пустота? Возможно, единственным спасением является Любовь? Почему некоторые люди всю жизнь ищут эту любовь и не находят? .. Примерно такие вопросы возникают в пьесе. Автор не дает на них однозначного ответа, оставляя зрителям пространство для размышлений.
По пьесе Николая Янчука "В Киеве на Подоле ... ИЛИ" ГДЕ ВИ СОХНИТЕ БЕЛЬЙО? »«
Дата, время - 12 ноября (вторник) в 19:00
Жанр - городская байка с песнями, танцами и цимисом
Зал - кафе театра
Язык - украинский
Продолжительность - 100 минут
Городскую байку о сосуществовании еврейской и украинской семьи, преисполненной анекдотических ситуаций, вам расскажут многогранные актеры театра. Во время представления вы узнаете рецепты еврейской кухни, а, возможно, и сможете попробовать уже готовые блюда, спеть известные мелодии, от души посмеяться вместе с героями. Зрители сидят за столиками и во время представления лакомятся сладостями.
Кен Людвиг "Примадонны"
Дата, время - 13 ноября (среда) в 19:00
Жанр - комедия в 2 действиях
Зал - Каминная
Язык - русский
Продолжительность - 150 минут
Мастерски выписан сюжет лучшим бродвейским комедиографом последнего десятилетия, в котором есть все для блестящей комедии положений - неожиданные переодевания, наследники, песни, танцы и, конечно, страстная любовь - не отпускать Вас в течение всего спектакля.
Илья Ильф и Евгений Петров "ОДЕССА. Безумная любовь"
Дата, время - 14 и 15 ноября (четверг, пятница) в 19:00
Жанр - Музыкальная комедия. играем вместе
Зал - кафе театра
Язык - украинский
Продолжительность - 80 минут
Театр приглашает на одесское свадьбы! Любимые романсы и шансон, зажигательные танцы, курьезные и почти анекдотические повороты сюжета. Зрители будут чувствовать себя непосредственными гостями праздника.
Шницлер "Фатальный флирт, ИЛИ ИГРЫ"
Дата, время - 15 ноября (пятница) в 19:00
Жанр - любовные игры в стиле декаданс
Зал - Каминная
Язык - украинский
Продолжительность - 140 минут
Ни к чему не обязывающий флирт и веселые розыгрыши и забавы. Но герои этой истории настолько увлечены, что даже не замечают, когда веселые шалости заканчиваются. То, что начиналось весело, приводит их к гибели и сломанных судеб ...
Иван Тургенев "Месяц в деревне"
Дата, время - 16 и 17 ноября (суббота, воскресенье) в 19:00
Спектакль в 2 действиях
Зал - основной
Язык - русский
Продолжительность - 150 минут
Тонкая, легкая постановка погрузит Вас в атмосферу любви, поведает о хрупкости человеческих взаимоотношений.
По пьесе Николая Янчука "В Киеве на Подоле ... ИЛИ" ГДЕ ВИ СОХНИТЕ БЕЛЬЙО? »«
Дата, время - 19 ноября (вторник) в 19:00
Жанр - городская байка с песнями, танцами и цимисом
Зал - кафе театра
Язык - украинский
Продолжительность - 100 минут
Городскую байку о сосуществовании еврейской и украинской семьи, преисполненной анекдотических ситуаций, вам расскажут многогранные актеры театра. Во время представления вы узнаете рецепты еврейской кухни, а, возможно, и сможете попробовать уже готовые блюда, спеть известные мелодии, от души посмеяться вместе с героями. Зрители сидят за столиками и во время представления лакомятся сладостями.
Францобель "Укрощение строптивой"
Дата, время - 20 ноября (среда) в 19:00
Жанр - комедия с песнями и танцами для взрослых
Зал - Каминная
Язык - украинский
Продолжительность - 150 минут
Австрийский авангардный драматург сделал свою версию известной шекспировской комедии. Он поселил Катарину и Петруччио в современном европейском городе, заставил их петь любимые хиты и говорить на темы, интересующие нас с вами.
Надежда Симчич "МЫ, МАЙДАН"
Дата, время - 21 ноября (четверг) в 19:00
Fb.doc чтения
Зал - основной
Язык - украинский
Продолжительность - 70 минут
В день Достоинства и Свободы, Театр «Колесо» представляет спектакль «МЫ, МАЙДАН» по пьесе Надежды Симчич. Спектакль создан в жанре документальной драмы. Слова, которые говорят актеры со сцены (а текст пьесы основан на постах и словах, взятые в социальных сетях, сказанные во время эфиров, митингов, Вече) настолько правдивы, впечатляющие, что дополнительно не нуждаются разыгрывание и сценического действия. Ваше воображение извлекает из памяти необходимые картинки, ощущения.
Францобель "Укрощение строптивой"
Дата, время - 22 ноября (пятница) в 19:00
Жанр - комедия с песнями и танцами для взрослых
Зал - Каминная
Язык - украинский
Продолжительность - 150 минут
Австрийский авангардный драматург сделал свою версию известной шекспировской комедии. Он поселил Катарину и Петруччио в современном европейском городе, заставил их петь любимые хиты и говорить на темы, интересующие нас с вами.
Ярослав Стельмах "ЕММА"
Дата, время - 23 и 24 ноября (суббота, воскресенье) в 19:00
Жанр - желание и соблазн по роману Г. Флобера «Мадам Бовари»
Зал - основной
Язык - украинский
Продолжительность - 140 минут
Взлеты и падения, иллюзии и мечты, греховность и страсть, порывы сердца и катастрофа - это все загадочностью женской души. Пьеса написана драматургом по роману Гюстава Флобера «Мадам Бовари».
Илья Ильф и Евгений Петров "ОДЕССА. Безумная любовь"
Дата, время - 26 ноября (вторник) в 19:00
Жанр - Музыкальная комедия. играем вместе
Зал - кафе театра
Язык - украинский
Продолжительность - 80 минут
Театр приглашает на одесское свадьбы! Любимые романсы и шансон, зажигательные танцы, курьезные и почти анекдотические повороты сюжета. Зрители будут чувствовать себя непосредственными гостями праздника.
Степан Васильченко "НОЧЬ ЛЮБВИ"
Дата, время - 27 ноября (среда) в 19:00
Жанр - комедия
Зал - основной
Язык - украинский
Продолжительность - 80 минут
Юность, сверкающий чистотой помыслов, влюблена и мечтает, бунтует и соблазняет. Пятеро влюбленных, и осталась только одна звездная ночь в родном украинском селе, которую они проведут вместе. А еще украинские песни, с помощью которых они выясняют отношения, признаются в любви, ссорятся, мирятся ...
Дарио Фо и Франка Раме "Я ЖДУ ТЕБЯ, ЛЮБИМЫЙ! .."
Дата, время - 28 ноября (четверг) в 19:00
Жанр - форс-детектив
Зал - основной
Язык - русский
Продолжительность - 70 минут
Это моноспектакль, которую играет актриса Мария Груничева. Она рассказывает историю о женщине, которая живет с улыбкой на устах, несмотря на ревнивого мужа, что замыкает ее в квартире с маленьким ребенком, сексуально озабоченного деверя-инвалида, соседа из дома напротив, что подглядывает за ней в бинокль в самые интимные моменты. С кем может поделиться откровенно своими проблемами и переживаниями женщина? Конечно с подругой, роль которой в этом спектакле выполняете Вы.
Эрик Элис и Роджер Риис "DOUBLE DOUBLE" (Дабл Дабл)
Дата, время - 29 и 30 ноября (пятница, суббота) в 19:00
Жанр - романтический триллер
Зал - Каминная
Язык - русский
Продолжительность - 135 минут
Встреча женщины и мужчины - лучшее начало любой истории. Кажется, что множество вариаций такого начала сюжета, которые вы уже видели на сценах и киноэкранах не обещают интересного развития событий. Однако, это не про эту историю. Деньги, любовь и счастье - вот главные ставки в этой бескомпромиссной игре. Зрителей ждет детективный сюжет с трагикомичным уклоном.
По пьесе Николая Янчука "В Киеве на Подоле ... ИЛИ" ГДЕ ВИ сохните БЕЛЬЙО? "»
Дата, время - 30 ноября (суббота) в 15:00
Жанр - городская байка с песнями, танцами и цимисом
Зал - кафе театра
Язык - украинский
Продолжительность - 100 минут
Городскую байку о сосуществовании еврейской и украинской семьи, преисполненной анекдотических ситуаций, вам расскажут многогранные актеры театра. Во время представления вы узнаете рецепты еврейской кухни, а возможно, и сможете попробовать уже готовые блюда, спеть известные мелодии, от души посмеяться вместе с героями. Зрители сидят за столиками и во время представления лакомятся сладостями.