RU  UA

Лайм

Американская фолк-дива Lera Lynn впервые выступит в Киеве

Впервые в Украине выступит автор и исполнительница саундтреков второго сезона сериала "True Detective"

понедельник, 4 ноября 2019, 15:01
читати статтю українською

Впервые в Украине выступит автор и исполнительница саундтреков второго сезона сериала “True Detective” — несравненная американская фолк-дива с прекрасным голосом Lera Lynn. Концерт состоится 14 ноября в столичном Caribbean Club Concert Hall.

Помните сцену, когда герои “True Detective” Фрэнк и Рэй выпивают в темном и пустом баре под пение хрупкой и меланхолической девушки с гитарой?

Эта девушка — Lera Lynn, музыка которой, по словам критиков, чрезвычайно удачно добавила драматизма и атмосферности сюжету и подчеркнула сюрреалистичность сцен и характер 2 сезона сериала.

Несмотря на внимание к ее мастерству написания лирики, певица также поражает критиков диапазоном своего вокала. Журнал Rolling Stone назвал ее голос “чрезвычайно проницательным”.

Lera Lynn — это сотни шоу по всему миру, сочетание стилей от кантри и блюза до инди-рока и американы, сотрудничество с легендами T Bone Burnett, Rosanne Cash и целый альбом дуэтов Plays Well With Others с известными американскими фолк-музыкантами, такими как JD McPherson и John Paul White.

Все, что нужно осенью — печальные баллады под аккомпанемент гитары, сильный женский вокал, камерная атмосфера — 14 ноября в Caribbean Club Concert Hall.

Билеты на концерт на сайте: http://bit.ly/2PJi6rF.

Встреча концерта на Facebook: https://www.facebook.com/events/435191717269489.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймАфиша
Теги:

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Афиша Киевского академического театра "Колесо" на ноябрь

Полюбившиеся спектакли в стенах театра на Андреевском спуске

Группа ADAM выступит в Киеве в рамках всеукраинского тура

Киевская Русь примет международные соревнования по конным боевым искусствам

​2 и 3 ноября Парк Киевская Русь приглашает на Международный фестиваль конных боевых искусств "Скифы"

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: