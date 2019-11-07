Любовь Успенская выступит в Киеве с большим сольным шоу "История одной любви"

10 ноября в столичном Дворце Спорта состоится большой сольный концерт российской певицы с украинскими корнями Любови Успенской. В Украине артистка представит специальную программу "История одной любви", приуроченную к своему 65-летию.

Сразу после киевского концерта Любовь Успенская отправится в тур по городам Украины. В каждом из которых певица выйдет на сцену дважды - в 16:00 и в 19:00 в театре оперы и балета: 11 ноября - в Одессе, 12 ноября - в Харькове и 13 ноября - в Днепре.

Украинские поклонники услышат знаменитые хиты певицы: "К единственному нежному", "Кабриолет", "Пропадаю я", "Ангел-хранитель", "Люба Любонька", "Гитара мается", а также первыми оценят live-премьеру песни на украинском языке "Без тебя".

Вместе с Успенской на сцену выйдут приглашенные звездные гости, среди которых Ирина Билык, CYGO, Сергей Мироненко, Ливан Кбилашвили и Эдгар Акопян. Концерт пройдет при участии расширенного состава музыкантов.

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