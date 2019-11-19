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В Киеве состоится международный фестиваль Jazz Weekend

На новой сцене выступят не только известные музыканты, но и новые американские звезды

вторник, 19 ноября 2019, 17:29

Уже этой осенью, столичный культурный центр Freedom Hall 21-23 и 29 ноября представит мировых джазовых звезд в ходе фестиваля Jazz Weekend.

Jazz Weekend - новое имя со славной 15-летней предысторией. Основателем и идеологом нового фестивального формата стал Александр Серый, президент джазового фестиваля DoDж, который с нулевых знакомил Украину с мировыми джазовыми именами и вывел на большую сцену десятки молодых украинских музыкантов.

Штаб-квартирой фестиваля стал обновленный культурный центр Freedom Hall, площадка, на которой большой джаз теперь живет рядом с мировым театром, прославленными танцевальными коллективами, академическими музыкантами, и сумасшедшими экспериментальными шоу.

На новой сцене выступят не только музыканты, которые живут на вершине джазового Олимпа, но и новые американские звезды, номинанты на Grammy.

21 ноября фестиваль откроет встреча с аутентичным американским семейным джазовым коллективом The Baylor Project, двукратными номинантами на Grammy. В их исполнении зрители услышат джаз с несравненным привкусом госпела, блюза и соула.

Кроме того, слушателей ждут такие легенды, как проект Incognito, который вот уже четыре десятилетия пользуется сумасшедшей популярностью в мире. Группу в конце 1970-х создал гитарист, певец, продюсер Жан-Поль "Блуи" Моник. За 40-летнюю карьеру музыканты выпустили более 15 альбомов и десятки синглов. Киев встретит коллектив уже 22 ноября.

Группа Mezzoforte из Исландии, выступающая 23 ноября, это один из старейших европейских джазовых коллективов, который с момента создания в 1977 году выпустил 14 альбомов и 6 сборников.

А 29 ноября на сцену культурного центра выйдет пианист, аранжировщик и продюсер Боб Джеймс, получивший Grammy за "лучшее исполнение джаз-фьюжна". Он специально прилетает на Jazz Weekend в Киев для совместного выступления с украинским саксофонистом Андреем Чмутом. Такое событие - смелая заявка на вхождение украинского музыканта в мировой джазовый клуб.

Билеты на Jazz Weekend ищите по ссылке.

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