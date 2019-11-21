Культовые "Брати Гадюкіни" презентуют в Киеве новый альбом

3 декабря «Брати Гадюкіни» презентуют свой новый альбом «Сміх і Гріх» в Caribbean Club в Киеве.

Альбом будет содержать 12 песен и 3 бонус-трека. Уже состоялись премьеры композиций «Крав», «Франкенштейн / Oh My Love», «Сафарі», «Сивина в бороду», «Хто ти?» и «Підкаблучник».

«Брати Гадюкіни» повзрослели. В новом альбоме вы посмотрите глазами благородных хулиганов на события настоящего и мир, который мы создаем сами. Множество образов, множество мыслей и историй - на презентации будем разбираться, что и как.

Участники группы поделились мыслями о новом альбоме:

Игорь Мельничук:

"Что тут говорить? Просто слушайте. Маленькие истории о большой Любви. К вам."

Павел Крахмалёв:

"Представьте, что Смех и Грех - это супруги. Они все время вместе и все делают вместе, а потом и дети у них рождаются в Грехе, но Смешные (и умные, как они надеются). Короче, Жизнь у них интересная и разнообразная! Так же, как и у нас.»

Михаил Лундин:

"Жизненный взрослый альбом взрослых мужчин. Полностью соответствует своему названию. Альбом записан на хорошей студии с новым саундом и совсем другой техникой звука."

О группе «Брати Гадюкіни»:

Легенды украинского рока "Брати Гадюкіни" недавно отпраздновали 30-летие. «Гады» появились на рубеже эпох, в 1988 году. Творчество этих разбойников из Львова стало фундаментом, на котором начала развиваться украинская рок-музыка. Это панк, блюз, регги, фолк, рок-н-ролл, галицкий колорит, тотальный стеб и невероятный драйв. Это множество концертов и фестивалей по всему миру.

За время своего существования музыканты записали 5 студийных альбомов, 4 концертных альбома и 2 сборника хитов, среди которых Файне місто Тернопіль, Наркомани на городі, Було не любити, 117 стаття, Звьоздочка моя, Дівчина з Коломиї, Жовті стрічки, Карпати и другие.

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