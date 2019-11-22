В Украину возвращается уникальный грузинский ансамбль "Кутаиси"

Настоящий культурное "сокровище" Грузии, многократный победитель международных фестивалей - он влюбляет в себя зрителя с первых минут уникального шоу, погружая в настоящий вихрь искренних эмоций.

Ансамбль "Кутаиси" свято чтит национальные фольклорные традиции, усиливая и умножая их с помощью молодых и талантливых исполнителей песен и танцев. Именно этим он выгодно отличается от других грузинских коллективов, поскольку сумел органично соединить в себе энергию, задор и красочность танца с волнующим многоголосным пением. Многолетняя история успеха этого удивительного коллектива стремительно мчится сквозь время, как бурлящая горная река, очаровывая достаточно сильной энергетикой и непревзойденным талантом.

Сочетание глубокого, чарующего пения с виртуозным исполнением национальных грузинских танцев покорили мировую сцену, обеспечив признание и триумф традиций гостеприимного этноса.

Не пропустите уникальную возможность прикоснуться к самобытной культуре в рамках большого гастрольного тура ансамбля "Кутаиси" в городах Украины! Оригинальные постановки и хореография, роскошные костюмы, сопровождение оркестра подарят эмоции, способные озарить ваше сердце.

01.12 Одесса

02.12 Киев

04.12 Мариуполь

05.12 Краматорск

06.12 Северодонецк

07.12 Днепр

09.12 Сумы

10.12 Харьков

11.12 Бровары

12.12 Чернигов

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