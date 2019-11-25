Раду Поклитару представит в Киеве современную версию балета "Спящая красавица"

29 ноября в 19:00 - балет в 2 действиях "Спящая красавица" в постановке Раду Поклитару. Спектакль покажут на сцене МЦКИ Октябрьский Дворец

Величественное произведение в истории мировой хореографии "Спящая красавица" П. Чайковского в исполнении артистов академического театра "Киев Модерн-балет" - это органичное сочетание, в круговороте волшебной фантасмагории, миров реальности и сказки. На создание современной постановки балетмейстера постановщика вдохновили - гениальная музыка П.Чайковского и история первоисточника сказки неаполитанца Джамбаттиста Базиле (1566 - 1632 гг). Работа со швейцарским художником-сценографом Марианн Холленштайн и художником по костюмам Дмитрием курят - создали пространство, наполненное новым значением известной истории, пластическими образами, оригинальным "европейским привкусом" и изящным стилистическим решением.

Главные партии исполнят: Дмитрий Кондратюк (Король Флорестан), Ксения Якушенко (Королева Клеманс), Екатерина Кузнецова (Принцесса Аврора), Анастасия Добровольская (Фея Карабос), Илья Мирошниченко (Принц Дезире)

"Невозможно устоять перед ослепительным великолепием этой фантастической музыки - гений композитора дарит вдохновение хореографам и восхищение зрителям вот уже 128 лет. Не удержался и я ... Моя "Спящая красавица" воодушевлена литературным первоисточником древней сказки. Мало кто знает, что еще задолго до Шарля Перро и братьев Гримм, неаполитанский сказочник Джамбаттиста Базиле в своей книге "Сказка сказок" первым рассказал историю о принцессе, что уснула навеки. И пусть двор светлейшего монарха в нашей "Спящей красавицы" - это не льстивые царедворцы, а невероятные фантастические создания, а молодой король находит свою спящую принцессу не из 100, а через 800 лет - неважно. Главное то, что данное представление, как и его классическое первоисточник, поет гимн настоящей, всепобеждающей любви!"- Раду Поклитару.

Спектакль создан при поддержке Посольства Швейцарии в Украине.

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