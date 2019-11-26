Под Киевом пройдет развлекательное шоу "Зима постучалась в ворота"

30 ноября и 1 декабря Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает в незабываемое путешествие в эпоху средневековья. Гостей ждет знакомство с историей Киевской Руси и жизнью средневекового города. А еще: древнеславянские забавы, обряды, горячие напитки и блюда с костра, катание на лошадях, музеи, мастер-классы, игры и хороводы.

Приехав в Княжество, гости воочию увидят, каким был город Киев в древности, ведь здесь (в Киевской области, Обуховском районе, селе Копачов) на основе знаний современной науки воссоздается Древний Киев V-XIII веков в масштабе 1:1, а также возрождается дух той славной эпохи.

Гости Княжества смогут окунуться в жизнь средневекового города времен Киевской Руси. Посетители своими глазами увидят шедевры средневекового деревянного зодчества: монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян Х-ХII веков, и даже воссозданную деревянную Васильевскую церковь Х века. Кстати, эта церковь действующая, и все желающие могут зайти и не только увидеть, в каких храмах молились наши предки, но и самим поставить там свечу за здоровье родных и близких.

Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток.

Приближаются необычные выходные. Ведь в эти дни встречаются последний день осени и первый день зимы. А значит, самое время провести эти дни за городом и погрузиться в яркие забавы и обряды наших предков.

30 ноября и 1 декабря в Княжестве пройдет развлекательная программа «Зима постучалась в ворота». В эти дни состоится старинный обряд передачи символов власти от Осени Зиме и ее коронация.

На Большом ристалище жители Древнего Киева удивят гостей веселыми представлениями и показательными выступлениями богатырей верхом на лошадях, с использованием средневекового оружия. Также умелые воины проведут мастер-класс по древним боевым искусствам.

И не важно, какая погода будет за окном. В Древнем Киеве никто не замерзнет. Ведь жители Княжества пригласят всех принять участие в веселых древнеславянских забавах, играх, конкурсах и зажигательных хороводах.

Каждый гость и сам сможет перевоплотиться в жителя Древнего Киева, надев доспехи витязя или княжеский наряд, испытав свою меткость в средневековом тире и оседлав лошадей редких исторических пород.

Гости узнают много интересных фактов об этих древних животных, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. К этим прекрасным лошадям можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними и проехать верхом или в экипаже.

Подвижные игры на свежем воздухе помогут восстановить силы после рабочей недели и получить заряд положительной энергии надолго. А традиционные древнеславянские обряды и забавы добавят хорошего настроения и радостных эмоций.

Любителей экстрима ждет мощный заряд адреналина от скоростной горки «Змей Горыныч» и канатного спуска «Полетайло» с маршрутами разной протяженности и сложности. Детки от 2 до 12 лет смогут развлечься в веревочном кубе-лабиринте – «Мышеловке».

Отдохнуть и отведать вкуснейших блюд и напитков, приготовленных как по современным, так и по средневековым рецептам, можно будет в Княжеской корчме и в беседках. А для тех, кто решит продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» и хостеле, предварительно забронировав места.

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже с первого занятия осваивать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука, приобщаясь к боевым традициям наших предков!

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 18:00.

Цена билета: полный билет для взрослого – 190 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 80 грн., для дошкольников – бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи», см. расписание на сайте.

Подробная информация на сайте: parkkyivrus.com