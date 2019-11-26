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В Украине выступит Венский филармонический Штраус-Оркестр

5-7 декабря оркестр даст концерты в трех городах - Одессе, Днепре и Киеве

вторник, 26 ноября 2019, 10:07
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5 декабря - Одесса, Одесский Национальный Академический театр Оперы и Балета

6 декабря - Днепр, Днепропетровский академический театр оперы и балета

7 декабря - Киев, МЦКИ "Октябрьский дворец"

5-7 декабря, в третий раз в своей истории, Венский Филармонический Штраус-Оркестр коротким туром проедет по Украине и даст концерты в трех городах - Одессе, Днепре и Киеве. Основу репертуара коллектива составляют шедевры Гайдна, Брамса, Моцарта, представителей династии Штраусов и другой классики оперетт. Участники оркестра - это высокопрофессиональные музыканты из Вены, а также их коллеги со всей Европы. Венский филармонический Штраус-Оркестр успешно гастролирует по Европе (в Германии, Румынии, Польши, Австрии, Венгрии, Болгарии).

Главный дирижер и один из создателей оркестра - Андраш Деак, авторитетный маэстро с многолетней успешной карьерой. В 1995 году он был назван одним из лучших венгерских дирижеров на Международном телевизионном конкурсе дирижеров имени Яноша Ференчика. Деак выступал во многих известных концертных залах с ведущими оркестрами мира.

За вклад в развитие музыкальной культуры маэстро Андраш Деак в 2004 году был удостоен в Венгрии престижного Ордена Заслуг.

В Киеве концерт Венского филармонического Штраус оркестра состоится 7 декабря 2019 в 18.00 в центре искусств "Октябрьский дворец".

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