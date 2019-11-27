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Новогодняя сказка: Театр Александра Меламуда покажет в декабре три спектакля подряд

​22, 23 и 24 декабря театр поставит сразу три спектакля в Киеве

среда, 27 ноября 2019, 10:23
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В Киеве в канун новогодних праздников - 22, 23 и 24 декабря - Театр Александра Меламуда поставит сразу три спектакля подряд. Каждый зритель ощутит настоящее новогоднее чудо, посетив в Октябрьском дворце постановки на любой вкус: от философской сказки для взрослых «Дракон» до музыкальной комедии в бродвейском духе «Весна для Гитлера» и легкого мюзикла «Серенада Солнечной Долины» про настоящую любовь.

«Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом! Это уже не за горами, и в канун Нового года в Октябрьском дворце мы проводим три замечательных спектакля: 22 декабря «Дракон», 23 декабря «Весна для Гитлера» и 24 числа – «Серенада Солнечной Долины». Всех ждем! Сделайте подарки своим любимым, своим родным и близким!», - пригласил на спектакли основатель и продюсер Театра Александр Меламуд.

Скандальный «Дракон» по мотивам знаменитой пьесы Евгения Шварца окутывает магией смыслов. Этот спектакль полон неожиданностей и заставляет задуматься о таких проблемах, как природа рабства, почему власть имущие угнетают свой народ, как это можно – и возможно ли – изменить. Возможно ли убить дракона? И если да, то наступят ли тога перемены?

Сказка для взрослых с каждым новым поворотом сюжета и каждой новой репликой артистов обрастает волнующими реалистичными деталями. Постановка неизменно оканчивается продолжительными овациями ошеломленных зрителей, которые еще не один день обсуждают и переосмысливают увиденное на сцене.

В ролях: Народный артист Украины Владимир Горянский, Алексей Суханов, Дмитрий Ступка, Александр Меламуд, Мирослава Филиппович, Максим Максимюк, Владимир Захарченко, Андрей Джеджула.

Мюзикл «Весна для Гитлера» - веселый, яркий и провокационный. Спектакль бродвейского размаха и уникальный рецепт положительных эмоций на долгое время. Что получится, если худшую пьесу будет ставить худший режиссер с худшим актером в главной роли? Казалось бы, исход предрешен – однако зрители преподнесут большой сюрприз аферистам, решившим нажиться на инвесторах и так решить свои финансовые проблемы.

Этот мюзикл – настоящая феерия. Невероятные костюмы (чего стоит один только Народный артист Украины Алексей Вертинский в золотом трико, на каблуках, с розовым боа и розовыми же ресницами), роскошные декорации, а уж что говорить о Народном артисте Украины Остапе Ступке, который запел! Вместе с Алексеем Вертинским и Остапом Ступкой на сцене будут блистать еще немало талантливейших артистов: Алексей Суханов, Народная артистка Украины Людмила Смородина, Александр Меламуд, Мирослава Филиппович, Вячеслав Никоноров.

Тем зрителям, кому захочется атмосферы зимней сказки, нужно срочно запасаться билетами на романтичный мюзикл «Серенада Солнечной Долины». Спектакль, действия которого происходят на заснеженном горнолыжном курорте, буквально погружает зрителя в мир волшебства и влюбленности, захватывает вихрем эмоций и уносит из серых будней в мир романтики и живой музыки.

Звездный актерский состав яркого мюзикла: Народная артистка Украины Ольга Сумская, Заслуженный артист Украины Виталий Борисюк, Народный артист Украины Алексей Вертинский, Александр Меламуд, Ксения Вертинская.

Каждая постановка разная по настроению, однако у них есть кое-что общее: звездный состав талантливых и многогранных артистов, уникальные костюмы, просто потрясающие декорации, шикарное музыкальное сопровождение от джаз-бэнда под управлением Андрея Соловьева и, конечно, невероятные эмоции, которые они дарят.

Это постановки, которые подарят замечательное настроение и не оставят равнодушными никого в зале! Не стоит ждать чуда – создавайте его сами!

Билеты можно приобрести в кассах Киева или онлайн здесь:

22 декабря, 19:00, Октябрьский дворец - «Дракон»

https://bit.ly/2W8XUQV

parter.ua

kontramarka.ua

23 декабря, 19:00, Октябрьский дворец - «Весна для Гитлера»

https://bit.ly/2W8XUQV

parter.ua

kontramarka.ua

24 декабря, 19:00, Октябрьский дворец - «Серенада Солнечной Долины»

https://bit.ly/2W8XUQV

parter.ua

kontramarka.ua

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