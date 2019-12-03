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Пианист-виртуоз Павел Игнатьев планирует отметить день рождения концертом в Киеве

10 декабря музыкант сыграет концерт под названием "Piano. Solo"

вторник, 3 декабря 2019, 14:00
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10 декабря, в свой День рождения, музыкант-виртуоз и джазовый композитор Павел Игнатьев подарит гостям Caribbean Club Concert Hall концерт под названием "Piano. Solo".

“Сцена для артиста - это всегда праздник. Поэтому в свой День рождения я больше всего хочу выйти на сцену, к моему зрителю, чтобы вдохновлять и дарить музыку”, - делится Павел Игнатьев.

Медитативный фортепианный космос - словосочетание, которое наиболее точно передает характер предстоящего концерта. “Отличительная черта моей музыки - это медитативное звучание, мантры и транс, которые соединяются в одном месте и проходят красной нитью через всё выступление”, - говорит Павел Игнатьев.

Концерты Павла Игнатьева — это чувственно и нежно. От его музыки сердце сжимается, по телу разливаться тепло, а волнения будней остаются где-то далеко за стенами зала.

10 декабря в Caribbean Club Concert Hall будет много творческой энергии, которая вдохновит вас на новые свершения. Не пропустите этот особенный концерт!

Купить билеты на концерт можно на сайте: http://bit.ly/2OIciMT.

Встреча концерта на Facebook: https://www.facebook.com/events/411550282873099

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