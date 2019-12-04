В кинотеатрах стартует показ фильма "Ножи наголо" с Дэниелом Крэйгом

5 декабря в украинский прокат выходит детективный фильм "Ножи наголо", снятый режиссером картины "Звездные войны: Последние джедаи" Райаном Джонсоном. На создание ленты его вдохновили романы Агаты Кристи и фильмы о частных расследованиях, которые выходили в 70-80-е годы.

По сюжету, любознательный детектив по имени Бенуа Блан расследует убийство известного романиста Харлана Тромби, который был найден мертвым на территории собственного имения сразу после празднования 85-летия. Детективу придется разобраться в хитросплетении ложных следов и лжи, чтобы восстановить личность убийцы.

Роль сыщика досталась Дэниелу Крэйгу, который у зрителей ассоциируется с Джеймсом Бондом. Главу семейства Харлана Тромби, который умер при таинственных обстоятельствах, сыграл Кристофер Пламмер.

Кроме того, в картине сыграли такие известные актеры, как Крис Эванс ("Мстители"), Джейми Ли Кертис ("Правдивая ложь"), Тони Коллетт ("Ночь страха"), Ана де Армас ("Кто там?") и многие другие.

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