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В кинотеатрах стартует показ фильма "Ножи наголо" с Дэниелом Крэйгом

Старт в Украине - 5 декабря

среда, 4 декабря 2019, 17:05
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5 декабря в украинский прокат выходит детективный фильм "Ножи наголо", снятый режиссером картины "Звездные войны: Последние джедаи" Райаном Джонсоном. На создание ленты его вдохновили романы Агаты Кристи и фильмы о частных расследованиях, которые выходили в 70-80-е годы.

По сюжету, любознательный детектив по имени Бенуа Блан расследует убийство известного романиста Харлана Тромби, который был найден мертвым на территории собственного имения сразу после празднования 85-летия. Детективу придется разобраться в хитросплетении ложных следов и лжи, чтобы восстановить личность убийцы.

Роль сыщика досталась Дэниелу Крэйгу, который у зрителей ассоциируется с Джеймсом Бондом. Главу семейства Харлана Тромби, который умер при таинственных обстоятельствах, сыграл Кристофер Пламмер.

Кроме того, в картине сыграли такие известные актеры, как Крис Эванс ("Мстители"), Джейми Ли Кертис ("Правдивая ложь"), Тони Коллетт ("Ночь страха"), Ана де Армас ("Кто там?") и многие другие.

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