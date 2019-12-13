Афиша Киевского театра "Тысячелетие" на 18-22 декабря

18 декабря, среда, 19.00

Хитовая комедия "РАЗДЕВАЙСЯ - ПОГОВОРИМ"

Спектакль по пьесе Рэя Куни и Дж. Чепмена «Move Over Mrs. Markham»

Это римейк очень популярной в прошлом комедии театра «Ремонт или реставрация чувств»

Забавная и полная пикантных поворотов история о безумном дне из жизни одной супружеской пары. Отличный повод со стороны и с юмором посмотреть на многие недоразумения и курьезы, возникающие в отношениях любящих людей.

Спектакль на русском языке

Продолжительность - 2,5 часа с антрактом

Цена билетов - от 200 грн

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19 декабря, четверг, 19.00

Почти детективная комедия "Я КУПЛЮ ТЕБЕ МАЛЬДИВЫ"

Спектакль по пьесе Рэя Куни «Funny Money»

Вы когда-нибудь задумывались над тем - чтобы Вы делали, если бы к Вам в руки, словно Дар с Небес, внезапно попал неизвестно чей кейс, а в нем оказалась бы огромная сумма денег?, Можете себе представить сколько соблазнов и безумных желаний мгновенно возникнут в воображении? Такое вот «несчастье» и постигло Героя этой невероятной и лихо закрученной истории и как изобретательно он с ним справлялся - это просто нужно увидеть!

Спектакль на украинском языке

Продолжительность - 2 часа с антрактом

Цена билетов - от 200 грн

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20 декабря, пятница, 19.00

Озорная любовная комедия "ОСТОРОЖНО, ЖЕНЩИНЫ!"

Автор сценария - Андрей Курейчик

Какими неожиданными поворотами и пикантными курьезами может обернуться для Мужчины Любовь, если он настолько большой «затейник» что рискнул любить сразу ТРЕХ женщин одновременно?! А ведь если у тебя Любовь с тремя женщинами одновременно, то «Мудрым пользуйся девизом - Будь готов к любым СЮРПРИЗАМ!» Этот веселый спектакль подарит вам яркий заряд позитива и отличного настроения.

Спектакль на русском языке.

Продолжительность - 2,5 часа с антрактом

Цена билетов - от 200 грн

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22 декабря, воскресенье, 19.00

Зажигательная комедия "ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ"

Спектакль по пьесе Робина Хоудона «Паника»

Это забавная и пикантная история о безумном уик-энде одной семейной пары, а точнее о приключениях в их «любовном четырехугольнике». Дело в том, что каждый из супругов освободил вечер для своей любовной встречи «на стороне». Но вот незадача, все, что было так тщательно и хорошо спланировано и прикрыто алиби, - внезапно пошло не по плану и превратилось в круговорот безумных сюрпризов и курьезов.

Спектакль на русском языке.

Продолжительность - 2,5 часа с антрактом

Цена билетов - от 200 грн

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Источник фото - Национального Дворца "Украина"

Автор - Folkerman на условиях лицензии