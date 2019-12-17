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Новогодние приключения Алисы: в столице покажут спектакль о приключениях девочки в Стране Чудес и Зазеркалье

С 22 декабря по 5 января в малом зале Дворца "Украина"

вторник, 17 декабря 2019, 10:34
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Киевский театр "Тысячелетие" приглашает маленьких и взрослых зрителей в малый зал Дворца "Украина", чтобы вместе с девочкой Алисой заглянуть в сказочный мир Страны Чудес и Зазеркалья и встретиться с Героями Льюиса Кэролла. Детям предстоит пережить увлекательные приключения, помочь Алисе поверить в себя и проявить смекалку, чтобы справиться со сказочными испытаниями и стать настоящей Королевой. Ведь если у тебя есть Мечта и ты веришь в себя, то любое Чудо становится возможным!

Перед началом спектакля юных зрителей будут встречать герои популярных мультфильмов, с которыми можно будет сфотографироваться в фойе малого зала дворца "Украина". Чтобы время ожидания прошло незаметно, маленьких гостей будут развлекать аниматоры, а наш аква-гримёр нанесет всем желающим детям любой рисунок на выбор совершенно бесплатно! Взрослых же гостей ожидает буфет с новогодними напитками.В честь новогоднего праздника каждый маленький зритель гарантированно получит сладкий подарок от Дедушки Мороза!

Постановка по мотивам сказок Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" и "Алиса в зазеркалье"

Спектакль на украинском языке.

Продолжительность спектакля: 60 минут, без антракта

Стоимость билетов — от 50 грн

Дети до 5-ти лет — бесплатно, в сопровождении взрослого, без предоставления отдельного места.

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