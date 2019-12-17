RU  UA

Лайм

В Киеве впервые выступит Димаш Кудайберген: его называют "лучшим голосом планеты"

О его творчестве отзываются Дрю Бэрримор, Лара Фабиан и Джеки Чан

вторник, 17 декабря 2019, 18:07
читати статтю українською

11 марта в столичном Дворце Спорта состоится первый сольный концерт молодого певца, композитора и мультиинструменталиста из Казахстана Димаша Кудайбергена. Этот феноменальный артист прославился не только в родной стране, но и стал известен во всем мире.

Его называют "Лучшим голосом планеты". В его голосе умещается три – баритон, тенор и альтино, мужская версия сопрано. Его вокальный диапазон составляет шесть октав. Он играет на семи инструментах и поет на девяти языках.

Димашу всего 25 лет, а за его плечами уже огромный список разнообразных номинаций и побед. В Китае он был признан "Самым популярным певцом Азии" по версии Top Chinese Music Awards, "Лучшим зарубежным певцом" по версии MTV, "Певцом года" по версии журнала "ОК".

У молодого артиста 114 фан-клубов в 46 странах, число его поклонников перевалило за 10 миллионов. Своих фанатов Димаш называет dears.

О его творчестве отзываются Дрю Бэрримор, Лара Фабиан и Джеки Чан, а американская модель и актриса Ева Лонгория приглашает Димаша в качестве почетного гостя гала-концертов Global Gift в Париже и Каннах.

"Если бы я закрыла глаза, подумала б что поют десять разных человек", - говорит о юном феномене американская актриса Дрю Беримор.

"Я открыл для себя замечательного певца Димаша, который поразил всю публику своим удивительным голосом, и меня в том числе", - отметил актер Джеки Чан.

Димаш вырос в музыкальной семье, и это действительно наложило свой отпечаток на будущее. Но артист не почивает на лаврах, а продолжает работать над собой, совершенствуя свое мастерство.

Услышать чарующий голос Димаша и его лучшие песни, а также захватывающее шоу, можно будет 11 марта во Дворце Спорта. Начало в 19:00.

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Новогодние приключения Алисы: в столице покажут спектакль о приключениях девочки в Стране Чудес и Зазеркалье

С 22 декабря по 5 января Киевский театр "Тысячелетие" приглашает зрителей на спектакль "Новогодние приключения Алисы"

Театр Меламуда покажет в Киеве сказку для взрослых

22 декабря Театр Меламуда на сцене Октябрьского дворца поставит спектакль "Дракон"

Афиша Киевского театра "Тысячелетие" на 18-22 декабря

Афиша комедийных вечеров в театре "Тысячелетие" в малом зале Дворца "Украина"

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: