В Киеве впервые выступит Димаш Кудайберген: его называют "лучшим голосом планеты"

11 марта в столичном Дворце Спорта состоится первый сольный концерт молодого певца, композитора и мультиинструменталиста из Казахстана Димаша Кудайбергена. Этот феноменальный артист прославился не только в родной стране, но и стал известен во всем мире.

Его называют "Лучшим голосом планеты". В его голосе умещается три – баритон, тенор и альтино, мужская версия сопрано. Его вокальный диапазон составляет шесть октав. Он играет на семи инструментах и поет на девяти языках.

Димашу всего 25 лет, а за его плечами уже огромный список разнообразных номинаций и побед. В Китае он был признан "Самым популярным певцом Азии" по версии Top Chinese Music Awards, "Лучшим зарубежным певцом" по версии MTV, "Певцом года" по версии журнала "ОК".

У молодого артиста 114 фан-клубов в 46 странах, число его поклонников перевалило за 10 миллионов. Своих фанатов Димаш называет dears.

О его творчестве отзываются Дрю Бэрримор, Лара Фабиан и Джеки Чан, а американская модель и актриса Ева Лонгория приглашает Димаша в качестве почетного гостя гала-концертов Global Gift в Париже и Каннах.

"Если бы я закрыла глаза, подумала б что поют десять разных человек", - говорит о юном феномене американская актриса Дрю Беримор.

"Я открыл для себя замечательного певца Димаша, который поразил всю публику своим удивительным голосом, и меня в том числе", - отметил актер Джеки Чан.

Димаш вырос в музыкальной семье, и это действительно наложило свой отпечаток на будущее. Но артист не почивает на лаврах, а продолжает работать над собой, совершенствуя свое мастерство.

Услышать чарующий голос Димаша и его лучшие песни, а также захватывающее шоу, можно будет 11 марта во Дворце Спорта. Начало в 19:00.