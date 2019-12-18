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Бродвей в Украине: 5 поводов посетить мюзикл "Весна для Гитлера"

23 декабря на сцене Октябрьского дворца в Киеве

среда, 18 декабря 2019, 20:04
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Киевлян и гостей столицы 23 декабря на сцене Октябрьского дворца ждет потрясающий спектакль Театра Александра Меламуда "Весна для Гитлера". Это мюзикл-феерия, который можно назвать настоящей прививкой от грусти перед новогодними праздниками.

Мы расскажем про 5 причин, которые отличают этот спектакль от других:

1. При чем здесь Гитлер и почему зрители буквально "валятся от хохота"? При том же, причем и Ева Браун и другие роли. Это спектакль в спектакле, где персонаж Гитлера (Остап Ступка) смешной до неприличия: это пьяница и наркоман, волею судеб взявшийся играть роль фюрера. Он бегает в шортиках и ловит бабочек. Это гротеск: комедийная пластика, прическа и усы. Однако мюзикл Театра Меламуда вообще не про Гитлера, это комедия об аферистах театрального толка, ну очень жаждущих решить свои финансовые проблемы – конечно же, за счет других. Впрочем, результат этой аферы выходит очень и очень неожиданным.

2. "Весна для Гитлера" - мюзикл бродвейского уровня и размаха. Над проектом Театра Александра Меламуда работал именитый режиссер Семен Горов, который как никто другой тонко чувствует комедию и создает самые новогодние мюзиклы, знакомые каждому ("Безумный день или женитьба Фигаро", "Сорочинская ярмарка", "Вечера на хуторе близ Диканьки").

В "Весне для Гитлера" есть все составляющие настоящего бродвейского мюзикла. Зрителей ждет талантливая игра и вокал артистов, яркий сюжет, искрометный юмор, блистательная хореография балетмейстера Марии Крыжановской, оригинальные декорации художника-постановщика Маши Шубиной, уникальные костюмы от Любавы Сокол, музыкальное сопровождение от знаменитого джаз-бэнда под управлением Андрея Соловьева. В «Весне для Гитлера» - филигранно воссозданная атмосфера бродвейского театра.

3. Сюрпризы. "Весна для Гитлера" - изысканное шоу, которое удовлетворит самого требовательного театрала. Это Алексей Вертинский на высоких каблуках, в золотистом трико и с длинными розовыми ресницами, который вертится, словно цирковой акробат, под потолком в специальном кольце. Это стреляющий разноцветными конфетти танк и неожиданное появление на сцене народного артиста Украины Остапа Ступки, сидящего все время в зрительном зале.

4. Яркие эмоции гарантирует звездный состав актеров. На сцену в неожиданных образах выйдут Алексей Вертинский, Алексей Суханов, Александр Меламуд, Остап Ступка, Людмила Смородина, Вячеслав Никоноров, Мирослава Филиппович.

5. Настоящий заряд веселья и смеха. Спектакль поражает бродвейским размахом и яркими танцевальными постановками. Именно музыка с бродвейским джазом и комедийным сюжетом дарит то волшебное настроение праздника, которое остается со зрителем надолго. Курьезных ситуаций в постановке столько, что с лихвой достанется всем: кто может смеяться над героями шоу и над собой. Без улыбки не останутся даже те, кто смеяться не привык.

Пропустить этот вечер веселья никак нельзя. Лучше освободить вечер 23 декабря от запланированных дел. Ни в коем случае не задерживаться на работе, а вместе с друзьями поспешить занять свободные места в зрительном зале.

23 декабря, 19:00, Октябрьский дворец - "Весна для Гитлера"

Билеты можно приобрести в кассах Киева или онлайн здесь:

https://bit.ly/2JafEX5

https://parter.ua/ru/vesna-dlia-hitlera

https://kontramarka.ua/ru/event/vesna-dla-gitlera-58197-92541.html

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