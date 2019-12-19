В парке "Киевская Русь" проходит цикл новогодних шоу-программ "Зимняя сказка"

Настоящая новогодняя феерия царит в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь»). С 14 декабря в крупнейшем историко-развлекательном комплексе под Киевом проходит цикл праздничных шоу-программ«Зимняя сказка» для детей и взрослых, который включает также и Новогоднюю ночь 31 декабря.

На протяжении всей «Зимней сказки» до Крещения, 19 января, исторические и сказочные персонажи будут сменять друг друга в зависимости от тематики праздников.

Уже с 14 декабря в Княжестве открыта Главная Резиденция Нового Года, где добрый волшебник встречает детей и взрослых, а каждый гость может опустить свое письмо в волшебный ларец исполнения желаний.

Гостей ждет настоящая сказка в стиле Киевской Руси, с конно-трюковыми шоу, театрализованными постановками с костюмированными историческими персонажами, традиционными славянскими забавами, живым вокалом и зажигательными хороводами. Можно будет сфотографироваться с лошадками, осликом, козой, антуражными деревянными скульптурами и на фоне монументальной архитектуры.

А еще посетителей ожидают: прогулки на лошадях верхом, в санях или экипажах, горячие напитки и вкуснейшие блюда с костра, средневековые настойки, канатный спуск «Полетайло» и скоростная горка «Змей Горыныч», праздничная фотолокация, мастер-классы, локация знахарки-вещунки, флеш-мобы, игры, конкурсы и розыгрыши подарков.

Жители Княжества зажгут жаркие костры на территории и пригласят всех гостей принять участие в зимних забавах и веселых хороводах.

Древнекиевские повара порадуют всех горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра в теплой Княжеской корчме и на средневековых кухнях.

Изюминкой сказочной программы станет захватывающий музыкальный спектакль «Гоголь-моголь» со спецэффектами и огнями. Вместе с людьми, актерами-каскадерами, в представлении примут участие лошади редких древних пород. Мюзикл по мотивам всемирно известного произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя наполнен искрометным юмором и неожиданными сюжетными линиями и будет интересен как детям, так и взрослым. Все гости смогут стать участниками действа.

Спектакль проходит 14-15 декабря, 19 декабря, 21-22 декабря, 25 декабря, 28-29 декабря, со 2 по 7 января и 11-12 января.

19 декабря гостей Княжества встречает Святой Николай и подарит настоящую зимнюю сказку. И детей, и взрослых ждет настоящая праздничная феерия с интерактивным мюзиклом с огненными спецэффектами, конными выступлениями, живым вокалом. А также: прогулки на лошадях, вкуснейшие блюда с костра, горячие напитки, зимние забавы, мастер-классы, игры, танцы и розыгрыши.

20, 23, 24, 26, 27 и 30 декабря дорогие гости смогут посетить «Сказочный город», зайти в Резиденцию Нового года и пообщаться с добрым седобородым волшебником. Можно будет сделать красочные фотографии и получить заряд положительной энергии.

21, 22, 28 и 29 декабря в Княжестве пройдет праздничное новогоднее представление "Зимняя сказка" с показом интерактивного мюзикла «Гоголь-моголь», конно-трюковыми выступлениями, катанием на лошадях, мастер-классами, хороводами, играми и розыгрышами.

25 декабря пройдет праздничное представление "Рождество в Древнем Киеве" по мотивам славянской мифологии, с конно-трюковыми выступлениями, с костюмированными персонажами, показом интерактивного мюзикла. Также перед гостями Древнего Киева оживет настоящий Рождественский вертеп с Девой Марией со святым младенцем, пастухами, волхвами. Посетители станут свидетелями борьбы добра со злом и победы добра в финале. Вертеп пройдет на древнеславянском языке. После чего зрителей ждет мастер-класс по изучению и пению Рождественских колядок.

Если вы хотите встретить Новый 2020 год грандиозно, ярко, оригинально и запомнить этот праздник навсегда, то вам – в Княжество Киевская Русь. Здесь можно собраться большой компанией или найти новых друзей и от души повеселиться.

В ночь с 31 декабря 2019 г. с 20:00 на 1 января 2020 г. в Княжестве пройдет грандиозное шоу с новогодним маскарадом, шоу двойников, конными выступлениями, живым вокалом, интерактивным мюзиклом с огненными спецэффектами. Древний Киев засияет разноцветными огнями и гирляндами, кострами и факелами. Также гостей ждут вкуснейшие блюда с костра, горячие напитки и средневековые настойки, бесплатное катание на лошадях (с 19:00 до 21:00), подарки и угощения для каждого, а в завершение – фейерверк.

Начало программы 31 декабря в 20:00. Окончание около 3:00.

Согреться можно будет в Главной Резиденции Нового Года, возле костров, горячими блюдами и глинтвейном, зажигательными танцами, в теплой Княжеской корчме при предварительном бронировании.

Можно запланировать веселье не на один день! Ведь в Древнем Киеве есть возможность остаться на ночь с комфортом в доме гостиничного типа «4 комнаты», в антуражных средневековых номерах или в хостеле, предварительно забронировав места. Также продлить гуляние можно даже до Рождества, Старого Нового года или Крещения, ведь все эти дни гостей ожидает яркая колоритная программа.

Главные мероприятия программы:

19 декабря 2019 г. - Новогоднее представление "День Святого Николая"

20 декабря 2019 г. - Новогодняя программа "Сказочный город"

21-22 декабря 2019 г. - Новогоднее представление "Зимняя сказка"

23-24 декабря 2019 г. - Новогодняя программа "Сказочный город"

25 декабря 2019 г. - Новогоднее представление "Рождество в Древнем Киеве"

26-27 декабря 2019 г. - Новогодняя программа "Сказочный город"

28-29 декабря 2019 г. - Новогоднее представление "Зимняя сказка"

30 декабря 2019 года - Новогодняя программа "Сказочный город"

В ночь с 31 декабря 2019 г. с 20:00 на 1 января 2020 г. - Новогодняя ночь в Древнем Киеве.

1 января 2020 г. - Новогодняя программа "Сказочный город"

2-5 января 2020 г. - Новогоднее представление "Зимняя сказка"

6-7 января 2020 г. - Новогоднее представление "Рождество в Древнем Киеве"

11-12 января 2020 г. - Новогодняя программа. Старый Новый Год

18-19 января 2020 г. - Праздник Крещения в Древнем Киеве

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:00.

Цена билета на «Зимнюю сказку»:

полный билет для взрослого:

14-24 декабря, 26-30 декабря, 2-5 января, 11-12 января, 18-19 января – 190 грн.,

25 декабря, 6-7 января билет для взрослых – 200 грн.

для пенсионеров и студентов – 150 грн.,

для детей школьного возраста – 80 грн.,

для дошкольников – бесплатно.

Цена билета на Новогоднюю ночь: полный билет для взрослого – 395 грн., для пенсионеров и студентов – 250 грн., для детей школьного возраста – 150 грн., для дошкольников - бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи», см. расписание на сайте.

Детали на сайте parkkyivrus.com