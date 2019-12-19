RU  UA

Лайм

В парке "Киевская Русь" проходит цикл новогодних шоу-программ "Зимняя сказка"

В самом разгаре цикл праздничных шоу для детей и взрослых

четверг, 19 декабря 2019, 13:59
читати статтю українською

Настоящая новогодняя феерия царит в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь»). С 14 декабря в крупнейшем историко-развлекательном комплексе под Киевом проходит цикл праздничных шоу-программ«Зимняя сказка» для детей и взрослых, который включает также и Новогоднюю ночь 31 декабря.

На протяжении всей «Зимней сказки» до Крещения, 19 января, исторические и сказочные персонажи будут сменять друг друга в зависимости от тематики праздников.

Уже с 14 декабря в Княжестве открыта Главная Резиденция Нового Года, где добрый волшебник встречает детей и взрослых, а каждый гость может опустить свое письмо в волшебный ларец исполнения желаний.

Гостей ждет настоящая сказка в стиле Киевской Руси, с конно-трюковыми шоу, театрализованными постановками с костюмированными историческими персонажами, традиционными славянскими забавами, живым вокалом и зажигательными хороводами. Можно будет сфотографироваться с лошадками, осликом, козой, антуражными деревянными скульптурами и на фоне монументальной архитектуры.

А еще посетителей ожидают: прогулки на лошадях верхом, в санях или экипажах, горячие напитки и вкуснейшие блюда с костра, средневековые настойки, канатный спуск «Полетайло» и скоростная горка «Змей Горыныч», праздничная фотолокация, мастер-классы, локация знахарки-вещунки, флеш-мобы, игры, конкурсы и розыгрыши подарков.

Жители Княжества зажгут жаркие костры на территории и пригласят всех гостей принять участие в зимних забавах и веселых хороводах.

Древнекиевские повара порадуют всех горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра в теплой Княжеской корчме и на средневековых кухнях.

Изюминкой сказочной программы станет захватывающий музыкальный спектакль «Гоголь-моголь» со спецэффектами и огнями. Вместе с людьми, актерами-каскадерами, в представлении примут участие лошади редких древних пород. Мюзикл по мотивам всемирно известного произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя наполнен искрометным юмором и неожиданными сюжетными линиями и будет интересен как детям, так и взрослым. Все гости смогут стать участниками действа.

Спектакль проходит 14-15 декабря, 19 декабря, 21-22 декабря, 25 декабря, 28-29 декабря, со 2 по 7 января и 11-12 января.

19 декабря гостей Княжества встречает Святой Николай и подарит настоящую зимнюю сказку. И детей, и взрослых ждет настоящая праздничная феерия с интерактивным мюзиклом с огненными спецэффектами, конными выступлениями, живым вокалом. А также: прогулки на лошадях, вкуснейшие блюда с костра, горячие напитки, зимние забавы, мастер-классы, игры, танцы и розыгрыши.

20, 23, 24, 26, 27 и 30 декабря дорогие гости смогут посетить «Сказочный город», зайти в Резиденцию Нового года и пообщаться с добрым седобородым волшебником. Можно будет сделать красочные фотографии и получить заряд положительной энергии.

21, 22, 28 и 29 декабря в Княжестве пройдет праздничное новогоднее представление "Зимняя сказка" с показом интерактивного мюзикла «Гоголь-моголь», конно-трюковыми выступлениями, катанием на лошадях, мастер-классами, хороводами, играми и розыгрышами.

25 декабря пройдет праздничное представление "Рождество в Древнем Киеве" по мотивам славянской мифологии, с конно-трюковыми выступлениями, с костюмированными персонажами, показом интерактивного мюзикла. Также перед гостями Древнего Киева оживет настоящий Рождественский вертеп с Девой Марией со святым младенцем, пастухами, волхвами. Посетители станут свидетелями борьбы добра со злом и победы добра в финале. Вертеп пройдет на древнеславянском языке. После чего зрителей ждет мастер-класс по изучению и пению Рождественских колядок.

Если вы хотите встретить Новый 2020 год грандиозно, ярко, оригинально и запомнить этот праздник навсегда, то вам – в Княжество Киевская Русь. Здесь можно собраться большой компанией или найти новых друзей и от души повеселиться.

В ночь с 31 декабря 2019 г. с 20:00 на 1 января 2020 г. в Княжестве пройдет грандиозное шоу с новогодним маскарадом, шоу двойников, конными выступлениями, живым вокалом, интерактивным мюзиклом с огненными спецэффектами. Древний Киев засияет разноцветными огнями и гирляндами, кострами и факелами. Также гостей ждут вкуснейшие блюда с костра, горячие напитки и средневековые настойки, бесплатное катание на лошадях (с 19:00 до 21:00), подарки и угощения для каждого, а в завершение – фейерверк.

Начало программы 31 декабря в 20:00. Окончание около 3:00.

Согреться можно будет в Главной Резиденции Нового Года, возле костров, горячими блюдами и глинтвейном, зажигательными танцами, в теплой Княжеской корчме при предварительном бронировании.

Можно запланировать веселье не на один день! Ведь в Древнем Киеве есть возможность остаться на ночь с комфортом в доме гостиничного типа «4 комнаты», в антуражных средневековых номерах или в хостеле, предварительно забронировав места. Также продлить гуляние можно даже до Рождества, Старого Нового года или Крещения, ведь все эти дни гостей ожидает яркая колоритная программа.

Главные мероприятия программы:

19 декабря 2019 г. - Новогоднее представление "День Святого Николая"

20 декабря 2019 г. - Новогодняя программа "Сказочный город"

21-22 декабря 2019 г. - Новогоднее представление "Зимняя сказка"

23-24 декабря 2019 г. - Новогодняя программа "Сказочный город"

25 декабря 2019 г. - Новогоднее представление "Рождество в Древнем Киеве"

26-27 декабря 2019 г. - Новогодняя программа "Сказочный город"

28-29 декабря 2019 г. - Новогоднее представление "Зимняя сказка"

30 декабря 2019 года - Новогодняя программа "Сказочный город"

В ночь с 31 декабря 2019 г. с 20:00 на 1 января 2020 г. - Новогодняя ночь в Древнем Киеве.

1 января 2020 г. - Новогодняя программа "Сказочный город"

2-5 января 2020 г. - Новогоднее представление "Зимняя сказка"

6-7 января 2020 г. - Новогоднее представление "Рождество в Древнем Киеве"

11-12 января 2020 г. - Новогодняя программа. Старый Новый Год

18-19 января 2020 г. - Праздник Крещения в Древнем Киеве

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:00.

Цена билета на «Зимнюю сказку»:

полный билет для взрослого:

14-24 декабря, 26-30 декабря, 2-5 января, 11-12 января, 18-19 января – 190 грн.,

25 декабря, 6-7 января билет для взрослых – 200 грн.

для пенсионеров и студентов – 150 грн.,

для детей школьного возраста – 80 грн.,

для дошкольников – бесплатно.

Цена билета на Новогоднюю ночь: полный билет для взрослого – 395 грн., для пенсионеров и студентов – 250 грн., для детей школьного возраста – 150 грн., для дошкольников - бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи», см. расписание на сайте.

Детали на сайте parkkyivrus.com

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Бродвей в Украине: 5 поводов посетить мюзикл "Весна для Гитлера"

23 декабря на сцене Октябрьского дворца в Киеве покажут мюзикл Театра Александра Меламуда "Весна для Гитлера"

Caribbean Club приглашает на изысканное новогоднее варьете

31 декабря в Caribbean Club Concert Hall пройдет яркое новогоднее шоу кавер-бенда Ultramarine Girls Band

В Киеве впервые выступит Димаш Кудайберген: его называют "лучшим голосом планеты"

11 марта на сцену Дворца Спорта выйдет молодой певец из Казахстана Димаш Кудайберген, который известный как "Лучший голос планеты".

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: