В Киев возвращается легендарный Оркестр Гленна Миллера

Музыканты из оркестра, который носит имя этого легендарного тромбониста, снова докажут киевлянам "Гленн Миллер - живой!". Уже 4 и 5 январе в "Октябрьском дворце" слушатели смогут вновь насладиться виртуозным исполнением "интеллектуальной музыки" - джаза, когда-то пропетого и сыгранного самим Гленном Миллером, а также Фрэнком Синатрой, Эллой Фицджеральд, Луи Армстронгом и другими легендарными исполнителями.

Оркестр Гленна Миллера под руководством Уилла Салдена является одним из трех коллективов-тезок и единственным, который удостоился права работать в Европе. Правда, достижение этих вершин заняло не один год. Сначала глава «Glenn Miller Productions Inc.» американец Дэвид Маккей собрал под одной крышей самых сильных джазменов западной Европы. Потом же в течение 15 лет под его четким контролем воспроизводились уникальные творения Гленна Миллера.

Гастролировать оркестр Гленна Миллера начал в 1990 году, даря слушателям всего мира незабываемые впечатления от прослушивания инструментальной музыки и композиций. И сегодня каждый концерт коллектива - это невероятные полеты в неизвестность, где атмосферу создают алмазные россыпи божественного звучания живых инструментов.

Не отказывайте себе в удовольствии - покупайте билеты на концерт оркестра Гленна Миллера, берите друзей, заходите в зрительный зал, закрывайте глаза и отправляйтесь в зачаровующий мир классической музыки! Ведь в рамках этого невероятного концерта прозвучат шедевры джазовой музыки в неповторимом, оригинальном, но узнаваемом всеми звучании оркестра Гленна Миллера.

Интересен тот факт, что уникальное звучание оркестра родилось в результате счастливо-несчастной случайности: на одном из концертов трубач поранил губу, в результате чего партия пришлось перехватить кларнетист. Эксперимент удался - и ... получилось нечто совершенно новое. А именно - невероятно красивая аранжировка всеми любимой песни!

Подарите сказку себе и близким, отправившись на концерт оркестра Гленна Миллера! Вас ждет виртуозное исполнение любимых джазовых композиций и, конечно же, всемирно известная «Серенада лунного света" - всемирно известная, традиционная изюминка любого выступления коллектива.