В украинский прокат выходит мультфильм "Шпигуни під прикриттям"

25 декабря в кинотеатрах Украины стартует показ мультфильма "Шпигуни під прикриттям", истории о Лэнсе Стерлинге и его приятеле Уолтере. Первый - самый крутой шпион в мире. Дерзкий, обаятельный, с супер возможностями. Его дело - спасать мир. И никто не сделает этого лучше.

Почти полной его противоположностью является Уолтер. У него светлая голова, но сам он не очень общительным. Впрочем, отсутствие коммуникабельности он компенсирует интеллектом и изобретательностью Уолтер - научный гений, изобретает различные гаджеты, которые Лэнс использует в своих миссиях.

Когда события делают неожиданный поворот, Уолтер и Лэнс вдруг вынуждены полагаться друг на друга в совершенно новый способ. И, если эта странная парочка не научится работать в команде, весь мир окажется под смертельной угрозой.

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