Афиша Киевского академического театра "Колесо" на январь

Наталья Жилинская, Ирина Клищевская "ВЕЧОРНИЦІ"

Дата, время - 7 января в 19.00

Жанр - театрально-фольклорное представление

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 90 минут

Незабываемый вечер, наполненный песнями, танцами и весельем в компании любимых гоголевских персонажей. Гостеприимная Солоха приглашает к щедрому украинскому столу.

По пьесе Николая Янчука "В КИЕВЕ НА ПОДОЛЕ... ИЛИ "ГДЕ ВИ СОХНИТЕ БЕЛЬЙО?"

Дата, время - 8 и 9 января в 19:00, 18 и 26 января в 15:00

Жанр - городская байка с песнями, танцами и цимисом

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 100 минут

Городскую байку о сосуществовании еврейской и украинской семьи, преисполненной анекдотических ситуаций, вам расскажут многогранные актеры театра. Во время представления вы узнаете рецепты еврейской кухни, а, возможно, и сможете попробовать уже готовые блюда, спеть известные мелодии, от души посмеяться вместе с героями. Зрители сидят за столиками и во время представления лакомятся сладостями.

Эрик Элис и Роджер Риис «DOUBLE DOUBLE» (Дабл Дабл)

Дата, время - 10 и 12 января в 19:00

Жанр - романтический триллер

Зал - Каминный

Язык - русский

Продолжительность - 135 минут

Встреча женщины и мужчины - лучшее начало любой истории. Кажется, что множество вариаций такого сюжета, которые вы уже видели на сценах и киноэкранах не обещают интересного развития событий. Однако, это не про эту историю. Деньги, любовь и счастье - вот главные ставки в этой бескомпромиссной игре. Зрителей ждет детективный сюжет с трагикомичным уклоном.

Алексей Дударев "ДЕНЬ ПРИЛЕТА ЛАСТОЧКИ ИЛИ ПОЦЕЛУЙ ПРИНЦЕССЫ"

Дата, время - 11 января в 14:00

Жанр - современная сказка (по мотивам сказок Г. Х. Андерсена)

Зал - основной

Язык - русский

Продолжительность - 75 минут

Это яркое, темпераментный музыкальное продолжение любимой сказки датского сказочника Андерсена. Знакомые с детства персонажи ищут ответы на вечные вопросы: что такое дружба, преданность? Возможно с помощью обмана завладеть сердцем?

Илья Ильф и Евгений Петров "ОДЕССА. БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ"

Дата, время - 11, 12 и 28 января в 19:00

Жанр - Музыкальная комедия. играем вместе

Зала- кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Театр приглашает на одесское свадьбы! Любимые романсы и шансон, зажигательные танцы, курьезные и почти анекдотические повороты сюжета. Зрители будут чувствовать себя непосредственными гостями праздника.

Елена Петровна "СТРАСТИ ДОМА Г-Г.-П."

Дата, время - 14 января в 19.00

Жанр - водевиль-модерн

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Неповторимая атмосфера кафе-театра переносит зрителя в гостеприимную гостиную господина Гриценко-Перепела. Талантливый актерский ансамбль, оригинальность сценической площадки и классический водевильный сюжет сделают ваш вечер незабываемым.

Кен Людвиг "ПРИМАДОННА"

Дата, время - 15 января в 19:00

Жанр - комедия в 2 действиях

Зал - Каминный

Язык - русский

Продолжительность - 150 минут

Мастерски выписан сюжет лучшим бродвейским комедиографом последнего десятилетия, в котором есть все для блестящей комедии положений - неожиданные переодевания, наследники, песни, танцы и, конечно, страстная любовь - не отпускать Вас в течение всего спектакля.

ПРЕМЬЕРА!

Томас Арцт "GRILLENPARZ И ХОР СВЕРЧКОВ"

Дата, время - 16, 17, 18 января в 19:00

Жанр - трагикомический фастнахтшпили для взрослых

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 90 минут

Режиссер-постановщик Ирина Клищевская выбрала нестандартный жанр спектакля - трагикомический фастнахтшпили, в котором присутствует микс детективно-мистических историй. Этот спектакль с глубоким смыслом, яркая и экспрессивная, загадочная, - держит зрителя в постоянном напряжении.

Панас Саксаганский "ШАНТРАПА"

Дата, время - 19 января в 19:00

Жанр - шутка на 1 действие

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 90 минут

Веселая музыкальная, зажигательная постановка о театре и актерах от корифея украинского театра П. Саксаганского. В шутливой форме подаются "кулисы" провинциальной театральной труппы.

ЖАН Ануй "ГЕНЕРАЛЫ В ЮБКАХ"

Дата, время - 21 и 22 января в 19.00

Жанр - французская комедия в 2 действиях только для взрослых

зала- основной

Язык - русский

Продолжительность - 140 минут

Интригующий сюжет, неожиданные повороты, комичность ситуации, вызванной феминистическими настроениями общества начала ХХ века, - актуальны сегодня как никогда. Невероятно, но факт: спектакль «Генералы в юбках» украшает афишу театра «Колесо» почти три десятка лет, и каждый раз постановка Ирины Клищевской проходит в переполненном зале!

В рамках Международного театрального фестиваля камерных спектаклей AndriyivskyFest в украинском формате при поддержке проекта НСТДУ «Нет провинции в культуре» Винницкий областной украинский академический музыкально-драматический театр имени Садовского

Александр Володарский "СЕЛФИ СО СКЛЕРОЗОМ"

Дата, время - 23 января в 19:00

Жанр - необычная комедия в 2 действиях

зала- основной

Язык - украинский

Продолжительность - 140 минут

Майя Михайловна, главная героиня комедии, утверждает: "Любовь - самое ценное, что даровано человеку". И другие персонажи, несмотря на превратности судьбы, непростые жизненные обстоятельства, остаются верными и настоящим, и дружбе, и чести. Главное, что мужчины с прошлого не какие-то надуманные, мифические герои, а настоящие, искренние, со своими страстями, восприятиями, со своей судьбой, со своим счастьем. Майя Михайловна прожила достойную жизнь. И сегодня она чувствует, что скоро полетит в мир иной. К сожалению, своими воспоминаниями женщине ни с кем поделиться. И собеседником становится ее собственный Склероз. Как оказалось, жизнь с ним не так уж скучна и однообразна!

Агата Кристи «МЫШЕЛОВКА»

Дата, время - 23 и 24 января в 19:00

Жанр - английский детектив

Зал - Каминная

Язык - украинский

Продолжительность - 135 минут

Лондонское пригороды, отрезанное от всего мира сугробами, с его загадочными убийствами и странными жителями заставит Вас втянуться в интеллектуальную игру от Королевы детектива.

Жан-Батист Мольер "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ"

Дата, время - 25 и 26 января в 19:00

Жанр - комедия

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 135 минут

Веселая, яркая, жизнерадостная спектакль - феерия с песнями, танцами, неожиданными комическими эффектами. Удивительное сочетание классики и современности в режиссуре и музыке.

Франсис Вебер "СЛУЧАЙ В ОТЕЛЕ ДЮ КОМЕРС"

Дата, время - 29 и 30 января в 19:00

Жанр - французский детективно-эксцентрическая комедия в 2 действиях

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 140 минут

Ряд забавных недоразумений, приключений и курьезов. Неожиданные повороты сюжета и многое другое. Автор пьесы - популярный французский драматург ХХ столетия Франсис Вебер, по сценариям которого было снято множество комедий с самыми известными комиками мира.

Калин Илиев "МАМА, ГДЕ ТЫ?"

Дата, время - 31 января в 19:00

Жанр - все по Фрейду

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Эта история о Максе - он гинеколог. Женщины - его работа и наказание. Он стремится искренности и чувств, а они - денег. Он мечтает быть нужным, а они хотят денег. Он мог бы дать больше, но они стремятся денег. По Фрейду деньги - это символ сексуальной энергии и сексуальных желаний. Возможно именно поэтому они их хотят, а он не хочет отдавать.