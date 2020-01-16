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Рождественские истории с Тиной Кароль: как осуществляются большие мечты детей

4-летний подопечный проекта "Исполни мечту" отправится на побережье океана, чтобы увидеть касаток и помочь природе

четверг, 16 января 2020, 16:20
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Во время праздничных концертов "Різдвяна історія з Тіною Кароль" в Киеве сразу четверо детей узнали о начале осуществления их грандиозных мечтаний! В 2020 году волшебники благотворительного проекта 1+1 media "Исполни мечту" воплотят невероятные желания маленьких пациентов больниц, чтобы предоставить им жизненные силы и целебной радости и сделать наш мир лучше. Во время гала-концерта 4-летний Илья узнал, что в новом году он встретится с настоящими касатками!

Илью Опрышко, который борется с раком, вместе с родителями пригласили приехать на рождественский концерт из Борисполя в Киев, но Илюша даже не догадывался, что волшебники подготовили для него столь желанный сюрприз.

Во время концерта на сцену неожиданно выходит куратор проекту "Исполни мечту" Лидия Таран и тысячам зрителей рассказывает о мечте подопечного Ильи - поехать к океану и увидеть касатку. А потом хранительница проекту Тина Кароль и фея Лидия Таран спустились к мечтателю в зал и вручили Илюше сертификат на осуществление его мечты!

"Когда команда Таблеточок, благодаря которой у Ильи были все необходимые лекарства, рассказала мне о его мечте, я была поражена, что мальчик не просто восхищается красотой касаток, но и переживает за них - не хочет, чтобы они вымерли, как динозавры или мамонты. Это на самом деле большая редкость, когда 4-летний ребенок проявляет такую осознанность и сопереживание к окружающему миру", - комментирует телеведущая "1+1" Лидия Таран.

Во время концертов "Рождественская история с Тиной Кароль" осуществились желания еще трех подопечных проекта "Исполни мечту". Так, маленькая Вероника Воробец в 2020 году наконец увидит подводный мир Красного моря и поедет со всей семьей в Египет. Ростислав Бекарюк из Николаева, который стремится стать хирургом и вступить в медицинский университет, сможет посетить настоящую операцию на сердце, а также благодаря его мечте откроется экспериментальная лаборатория для студентов-медиков. А Антон Горбуля получил личный автограф от легенды футбола - Пеле - его мальчику специально прислали из Бразилии.

Напомним, накануне "Завтрак с 1+1" стал Рождественским и весь эфир был посвящен осуществлению мечты детей, которые сейчас борются за свою жизнь и противостоят тяжелым болезням. Они нуждаются в психологической поддержке, и для осуществления их мечты удалось вместе со зрителями, сотрудниками "1+1 медиа" и звездами собрать 1 300 000 грн.

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