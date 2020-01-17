В парке "Киевская Русь" отпразднуют Крещение по древним традициям

18 и 19 января в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет грандиозное празднование Крещения по традициям наших предков. Гостей ждут реконструкции древних обрядов, яркая шоу-программа с конными выступлениями, горячие напитки и блюда с костра, катание на лошадях и традиционные славянские забавы.

Приехав в Княжество, посетители совершат путешествие во времени на тысячу лет назад, в эпоху Киевской Руси, и побывают в настоящем, живом средневековом городе. Ведь здесь не просто воссоздается Киев V – XIІІ веков (в полном масштабе на основе знаний современной науки), здесь возрождается атмосфера и дух той славной эпохи.

18 и 19 января в Древнем Киеве можно будет не только погрузиться в жизнь настоящего средневекового города, но также увидеть, как праздновали Крещение Господне во времена Киевской Руси и самому прикоснуться к древним традициям и обрядам.

В эти дни после торжественного открытия программы гостей пригласят присоединиться к крестному ходу во главе с Иоанном Крестителем к Васильевской церкви и к колодцу Святого Андрея. В воскресенье, 19 января, в воссозданной аутентичной церкви Х века пройдет праздничное богослужение, посвященное Крещению Господнему. Затем на Детинце Древнего Киева все желающие смогут окропить себя освященной водой из колодца Святого Андрея.

18 и 19 января гости окунутся в мир древних традиций и обрядов Киевской Руси. Перед глазами посетителей развернется театрализованное действо «На Иордане», повествующее об Иоанне Крестителе. Только в Княжестве посетители увидят традиционные украинские вертепы. Некоторые из них пройдут на древнеславянском языке, на котором говорили наши предки. А затем всех гостей пригласят на мастер-классы по изучению и пению колядок.

Изюминкой развлекательной программы в эти дни будет веселый и поучительный мюзикл по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Вместе с людьми, актерами-каскадерами и учениками школы конных лучников «Князь Владимир», в нем примут участие лошади редких исторических пород. Около 20 музыкальных произведений будет выполнено живым вокалом, а огненные спецэффекты на фоне шедевров средневековой архитектуры придадут зрелищности и незабываемых впечатлений. Необычным мюзикл делает то, что все желающие, и взрослые, и дети, смогут принять участие в действе.

Жители Древнего Киева пригласят гостей присоединиться к традиционным зимним забавам, веселым играм, конкурсам, флешмобам и зажигательным хороводам.

Согреться можно будет в теплой Княжеской корчме, отведав разнообразных горячих напитков, средневековых настоек и вкуснейших блюд с костра, приготовленных как по современным, так и по древним рецептам.

Гостей Древнего Киева ждет знакомство с лошадьми редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. К этим уникальным лошадям можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними, и даже проехать верхом или в экипаже.

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В Древнем Киеве каждый почувствует себя настоящим жителем средневекового города. Мудрая знахарка-ведунья откроет тайны прошлого и будущего, и угостит травяными чаями по древним рецептам. В Княжеской костюмерной можно примерить одежды жителей Киевской Руси (князя, княгини, бояр и богатырей) и устроить яркую фотосессию. А потом можно зайти в средневековую лавку и выбрать оригинальный сувенир ручной работы на память. Любителей экстрима ждут канатный спуск «Полетайло» и скоростная горка «Змей Горыныч».

Кто хочет продлить свое путешествие в средневековье еще на день, может остаться с ночевкой в доме гостиничного типа или в хостеле, предварительно забронировав места.

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже с первого занятия осваивать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука, приобщаясь к боевым традициям наших предков!

* В программе фестиваля возможны изменения

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

Цена билета: полный билет для взрослого – 190 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 80 грн., для дошкольников – бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

В воскресенье, 19 января, курсирует маршрутка из Киева от станции метро «Выдубичи», согласно расписанию на сайте.

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com